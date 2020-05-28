"Укрзализныця" увольняет руководство УЖСК за непрозрачный конкурс по питанию в поездах "Интерсити", - и.о. председателя правления Юрик

По результатам служебной проверки конкурса по отбору контрагента для организации питания в скоростных поездах "Интерсити+" установлены грубые нарушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", трудовые отношения с руководством филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" прекращаются. Также к работникам компании, которые отвечали за проведение конкурса, применят дисциплинарные меры. Все материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы.

"Проверкой доказано, что руководство УЖСК при отборе ограничило конкуренцию компаний. Более того, к аукциону допущены участники, предложения которых не отвечали квалификационным требованиям. Самое удивительное, что аукцион проведен в один раунд. Таким образом, "Укрзализныця" не получила реальные ценовые предложения за право предоставлять указанные услуги и, как следствие, могла недополучить значительные средства, хотя участники проявляли желание поднимать цену дальше", - отметил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

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В частности, в квалификационных критериях к потенциальным участникам "Укрзализныця" учтет наличие квалифицированного персонала, соответствующего оборудования и материально-технической базы. Также потенциальные участники должны иметь опыт одновременного предоставления таких услуг для большого количества человек. Аукцион будет проводится без ограничений количества раундов.

"Укрзализныця" строит свое новое будущее, где такие практики будут искореняться и уйдут в прошлое. В ближайшее время будет проведен прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства. Недостатки, которые были установлены в ходе служебного расследования, будут устранены", - резюмировал глава компании.

Напомним, 6 мая стало известно, что девять компаний прислали свои предложения и пакет документов на участие в отборе контрагента по организации питания пассажиров поездов класса "Интерсити" и "Интерсити +".

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