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Новости Агрессия России против Украины
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Представитель РФ в ТКГ Грызлов пригрозил Украине "непоправимыми последствиями" за попытку получить контроль над границей до определения особого статуса Донбасса

Представитель РФ в ТКГ Грызлов пригрозил Украине

Попытки Украины изменить минские договоренности и очередность шагов могут привести к непоправимым последствиям.

Такую угрозу озвучил перед журналистами представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов после заседания ТКГ 27 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Киев снова заявил, что хочет получить полный контроль над границей в Донбассе до политического урегулирования. То есть до определения особого статуса территорий Донбасса, амнистии и проведения выборов", - сказал Грызлов.

При этом он упомянул "заявления и уличных украинских националистов, и ряда официальных киевских представителей о своих планах "зачистки" непокорных территорий", что якобы делает указанный контроль Киева угрозой "геноцида в отношении жителей Донбасса".

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"Любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям. Россия, как посредник и гарант минского процесса, продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мер, предусмотренных минскими договоренностями, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН", - добавил он.

Напомним, 27 мая прошло плановое заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинская сторона о ходе встречи еще не отчиталась.

Автор: 

Грызлов (137) россия (95308) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+85
Всех кто любит Украину и украинский язык, то есть много миллионов украинцев
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28.05.2020 01:40
+67
При Порошенку, коли Україна постійно заявляла "спочатку безпекові умови, в т.ч. контроль над кордонами, вивід касапських військ; а лише потім - політичні складові мінського плану (в т.ч. вибори)" - касапи не виступали. А при бубочці - вони вже дозволяють собі шантажувати. А чому? Бо збубочка здав позиції.
73/42%зебілів, оце ви так всі разом нагаласували!
А ми вас попереджали!!!!!
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28.05.2020 01:43
+50
Почувствовав слабину узеленского, кацапня начала быковать...
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28.05.2020 01:40
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Ну що це гризло зробить? В штанці насере назло бабусі?
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29.05.2020 00:37 Ответить
Издалека заходят кацапы. На ЛДНР им насрать. Это отвлекающий манёвр. Крым без воды. Они будут прорываться к Днепру. Только дураку не понятно что нужно иметь мощную линию обороны со стороны Крыма. А у нас не поймёшь то ли дураки то ли предатели, но что-то не так как надо.
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29.05.2020 01:41 Ответить
Или все вместе.
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29.05.2020 01:59 Ответить
КТО СКОЛЬКО ДАСТ ДЕНЕГ ЧТОБЫ ГРЫЗЛОВУ ГРЫЗЛО ОТГРЫЗЛИ !)
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29.05.2020 23:39 Ответить
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