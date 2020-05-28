Представитель РФ в ТКГ Грызлов пригрозил Украине "непоправимыми последствиями" за попытку получить контроль над границей до определения особого статуса Донбасса
Попытки Украины изменить минские договоренности и очередность шагов могут привести к непоправимым последствиям.
Такую угрозу озвучил перед журналистами представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов после заседания ТКГ 27 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Киев снова заявил, что хочет получить полный контроль над границей в Донбассе до политического урегулирования. То есть до определения особого статуса территорий Донбасса, амнистии и проведения выборов", - сказал Грызлов.
При этом он упомянул "заявления и уличных украинских националистов, и ряда официальных киевских представителей о своих планах "зачистки" непокорных территорий", что якобы делает указанный контроль Киева угрозой "геноцида в отношении жителей Донбасса".
"Любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям. Россия, как посредник и гарант минского процесса, продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мер, предусмотренных минскими договоренностями, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН", - добавил он.
Напомним, 27 мая прошло плановое заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинская сторона о ходе встречи еще не отчиталась.
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73/42%зебілів, оце ви так всі разом нагаласували!
А ми вас попереджали!!!!!