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NASA из-за ненастной погоды на два дня перенесла старт Crew Dragon с американскими астронавтами

NASA из-за ненастной погоды на два дня перенесла старт Crew Dragon с американскими астронавтами

Старт космического корабля Crew Dragon с ракетой Falcon 9 компании SpaceX, который должен был пройти 27 мая из-за погодных условий перенесен на ближайшую субботу.

Об этом сообщило американское аэрокосмическое агентство NASA, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Crew Dragon должен доставить американских астронавтов Роберта Бенкена и Дугласа Херли на Международную космическую станцию с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Запуск был назначен 27 мая на 16:33 по восточно-американскому летнему времени. Однако руководство NASA и компании Илона Маска изначально не исключали вероятность того, что старт может быть отложен из-за погодных условий. В районе космодрома сегодня днем установилась ненастная погода, шли сильные дожди, а метеорологи предупредили об опасности возникновения торнадо.

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Президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс лично присутствовали при несостоявшемся сегодня запуске, отмечает Голос Америки.

Обратный отсчет был остановлен менее чем за 17 минут до старта ракеты с космодрома.

30 мая запуск проведут с того же космодрома. Как ожидается, 53-летний Херли и 49-летний Бенкен проведут на МКС несколько недель.

Отметим, что в течение последних девяти лет американцев доставляли на орбиту российские капсулы "Союз". Последняя миссия программы шаттлов NASA стартовала в 2011 году с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Для Маска этот запуск является очередной вехой на пути к производству космических кораблей многоразового пользования, которые сделают космические полеты более доступными. Кроме того, это будет первый случай, когда американцы отправятся на орбиту на корабле, разработанном частной компанией.

Также читайте: Маск хочет до 2050 года отправить на Марс 1 млн землян

Основанная в 2002 году компания SpaceX ранее доставляла на орбиту только грузы.

Автор: 

NASA (130) космос (785) США (26313) SpaceX (60)


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Топ комментарии
+23
Кацапи тепер можуть аж до суботи бухати. "Облажалися тупые пиндосы! Никудой не полятели! Дык какая там погода? Ракету батюшко не освятил - знамо дело, то-то оно у них и не задалося!"
Отже, кацапські борошна в галузі п'ятої крапки відкладаються на пару днів...
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28.05.2020 01:57
+13
Точно. А кацапи б запустили - "а, чавой там! любой ценой! если чё - бабы ишшо нарожають! а космонавты, дык оне и так равноапостольные, прямо в рай, тама рядом!"
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28.05.2020 02:11
+11
Молодцы,о здоровье и жизнях космонавтов заботятся. Это не болванки 60х рогозина с дырками залепленными соплями бухих жопоруких кацапов. "Батут" все ближе.
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28.05.2020 02:01
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Побрезговал бы.
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28.05.2020 02:02 Ответить
нет, любил старичек над животными поиздеваться, во имя наyки.
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28.05.2020 02:05 Ответить
Кацапи тепер можуть аж до суботи бухати. "Облажалися тупые пиндосы! Никудой не полятели! Дык какая там погода? Ракету батюшко не освятил - знамо дело, то-то оно у них и не задалося!"
Отже, кацапські борошна в галузі п'ятої крапки відкладаються на пару днів...
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28.05.2020 01:57 Ответить
Рогозин уже не предлагает Маску свой батут?
NASA из-за ненастной погоды на два дня перенесла старт Crew Dragon с американскими астронавтами - Цензор.НЕТ 2616
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28.05.2020 07:12 Ответить
Молодцы,о здоровье и жизнях космонавтов заботятся. Это не болванки 60х рогозина с дырками залепленными соплями бухих жопоруких кацапов. "Батут" все ближе.
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28.05.2020 02:01 Ответить
Точно. А кацапи б запустили - "а, чавой там! любой ценой! если чё - бабы ишшо нарожають! а космонавты, дык оне и так равноапостольные, прямо в рай, тама рядом!"
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28.05.2020 02:11 Ответить
Вони так колись Комарова "любой ценой" запустили. Незважаючи на те, що було виявлено близько 200 недоліків у конструкції корабля і були порушення в технології виготовлення.
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28.05.2020 07:30 Ответить
Кацапы ответят американцам парадом смертников. путлер проведёт парад , несмотря ни на что.
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28.05.2020 07:34 Ответить
Закат эпохи рашакосмоса откладывается до субботы.
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28.05.2020 02:50 Ответить
Всего делов - три дня потерпеть. Дольше ждали и терпели кацападлючие растопырки.
Они за это время ВТРОЕ взвинтили цену на билет до МКС, 90 000 000 сейчас требуют. Но лафа вот-вот закончится , ещё один ручеёк баблишка кацапанавтике усохнет.
И дальше- сплошная деградация.
После королевской «семерки» так ни хрена и не создали, гении сраные.
В космос они собрались...ШТАНЫ пошить не могут, автомобиль нормальный создать, АСФАЛЬТ УЛОЖИТЬ по- человечески, чтобы хоть лет пяток со снегом вместе не сходил.
А туда же...
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28.05.2020 05:14 Ответить
А я пивасиком затарился...До конца смотрел...
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28.05.2020 05:41 Ответить
До субботы подождать теперь... А пивасик в холодильник!
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28.05.2020 06:07 Ответить
нельзя! продукт скоропортящийся!
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28.05.2020 07:58 Ответить
Нук может и правильно...
Кстати о авариях. А вот и сам глобстер, которыЕ сиделИ(не забываем, что это множество существ!) в станции, которая рухнула в Бразилии. Кстати вот вам и лицо( а у уних нет лица, головы,ног и глаз- они им не нужны) УБИЙЦЫ С ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА. Смотрите и наблюдайтесь....
https://youtu.be/6IEmWtwB2x8
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28.05.2020 07:04 Ответить
Буду обязательно смотреть этот фантастический Старт.
У нас тоже сегодня плохая погода, кстати.
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28.05.2020 07:27 Ответить
Порваными пердаками москалей.
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28.05.2020 09:22 Ответить
Ну тесла тоже от москвича "принципиально" не отличается И там и там четыре колеса, прикинь.
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28.05.2020 09:31 Ответить
Просрать свою космическую промышленность и радоваться проблемам у кацапов... Сложно понять такое, хоть по человечески и возможно. Если своя корова сдохла, то порадуемся, что у соседа корова простудилась.
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28.05.2020 07:33 Ответить
Я просто в шоке от вашего цинизма. Какие на хрен 'соседи'? Вы захватили наши территории, убили тысячи наших граждан, так ещё и мы должны вас 'любить' и за вас переживать? Реально , что 'сложно понять такое'. Вы в самом деле так ничего и не поняли? Мы радуемся не только , когда ваши коровы сдыхают, и не мы это начали.
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28.05.2020 07:39 Ответить
Пускай не соседи, а враги. Как угодно. Я просто призываю вас заботится о своей промышленности. Хотя уже и поздно. Я, например, не радуюсь проблемам с Боингами, я расстраиваюсь проблемами своей авиационной промышленности.
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28.05.2020 07:48 Ответить
Чего ты решил что мы не заботимся о своей промышленности? Украина прекрасно сотрудничает с NASA.
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28.05.2020 07:50 Ответить
Я ждал такого ответа. Но ты же понимаешь, что это сотрудничество на излёте? И Илон Маск способствует завершению сотрудничества? И если у РФ есть деньги на свою космическую программу, есть полный цикл производства, то у Украины всего этого нет.

Чему вы радуетесь? Успехам человечества - да, это правильно. Но Маск же добивает ЮжМаш. Спорная радость.
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28.05.2020 07:55 Ответить
сотрудничество в технологиях не может быть на излете, всегда есть поле для творчества, а мы не дураки как некоторые.
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28.05.2020 07:57 Ответить
Вот когда технологии SpaceX заменят технологии ЮжМаш-а, вот тогда и поговорим о поле творчества.
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28.05.2020 08:02 Ответить
всегда есть поле для творчества, а мы не дураки как некоторые.
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28.05.2020 08:03 Ответить
Уверен, что вы не дураки. Но ты реально веришь, что Илон Маск оставит ЮжМаш-у хоть малейший шансь?
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28.05.2020 08:07 Ответить
веришь это слово поповское, а мы ЗНАЕМ!
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28.05.2020 08:08 Ответить
А кто вас просит о нас 'заботиться'? Вы уже 'заботились' о русскоязычных, которых якобы убивают в Украине , после этого захватили наш Крым и часть Донбаса. За собой смотрите . У вас проблем уже не осталось кроме как парад провести и что там в Украине? Задолбали 'братья'
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28.05.2020 07:52 Ответить
А я о вас и не забочусь. Я забочусь о своей стране. Я не радуюсь проблемам в США или в Украине.
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28.05.2020 07:57 Ответить
неудачное место ты выбрал для заботы о своей стране.
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28.05.2020 07:59 Ответить
Так какого ты приперлось заботиться о своей стране,на чужой для тебя сайт?
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28.05.2020 09:02 Ответить
У этого русского нет гордости.Вообще.
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28.05.2020 09:11 Ответить
Ілон Маск освоює космос а Петро Олексійович проводить виставку таможених декларацій.
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28.05.2020 07:41 Ответить
Бідака, тобі вже зранку він знову в штани насрав?
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28.05.2020 10:06 Ответить
Хоча, хером по клавішах то, напевно, майже як в космос полетіти, особливо, коли ще й доріжку перед тим потягнути?
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28.05.2020 10:07 Ответить
а зеленський їх краде.
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28.05.2020 17:06 Ответить
Вони були вилучені як речові докази. А у петрушки звісно своя версія.
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28.05.2020 17:10 Ответить
коли ти порозумнішаєш......
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28.05.2020 17:15 Ответить
та куди мені до петесосів-інтелектуалів )))
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28.05.2020 17:19 Ответить
та отож.
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28.05.2020 18:46 Ответить
_Ждал-ждал старата - и вот вам кукиш! Космический корабль не летает в дождик? Как-то это странно. Возможно причина в чём-то другом.
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28.05.2020 07:42 Ответить
Я тоже пол ночи ждал похорон росийской космонавтики, но так и не дождался. Ну ничего подождем еще пару дней. Оно того СТОИТ!
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28.05.2020 08:53 Ответить
Похорон роскосмоса.
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28.05.2020 09:16 Ответить
Час Икс для Илона Маска. Первый по-настоящему важный полет его детища.
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28.05.2020 09:08 Ответить
Для Маска то просто черговий етап, а от ікс то для роскосмоса.
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28.05.2020 10:08 Ответить
Первый, по настоящему важный полёт уже был, когда сверх-тяжелая ракета вышла на орбиту, а ускорители сами вернулись на указанные позиции. С того момента стало ясно, что все основные задачи решены. Дальше дело только за усовершенствованием и автоматизацией самого процесса.
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28.05.2020 11:02 Ответить
Я рад, что ты самокритичен .
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28.05.2020 12:00 Ответить
 
 