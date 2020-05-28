NASA из-за ненастной погоды на два дня перенесла старт Crew Dragon с американскими астронавтами
Старт космического корабля Crew Dragon с ракетой Falcon 9 компании SpaceX, который должен был пройти 27 мая из-за погодных условий перенесен на ближайшую субботу.
Об этом сообщило американское аэрокосмическое агентство NASA, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Crew Dragon должен доставить американских астронавтов Роберта Бенкена и Дугласа Херли на Международную космическую станцию с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде.
Запуск был назначен 27 мая на 16:33 по восточно-американскому летнему времени. Однако руководство NASA и компании Илона Маска изначально не исключали вероятность того, что старт может быть отложен из-за погодных условий. В районе космодрома сегодня днем установилась ненастная погода, шли сильные дожди, а метеорологи предупредили об опасности возникновения торнадо.
Президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс лично присутствовали при несостоявшемся сегодня запуске, отмечает Голос Америки.
Обратный отсчет был остановлен менее чем за 17 минут до старта ракеты с космодрома.
30 мая запуск проведут с того же космодрома. Как ожидается, 53-летний Херли и 49-летний Бенкен проведут на МКС несколько недель.
Отметим, что в течение последних девяти лет американцев доставляли на орбиту российские капсулы "Союз". Последняя миссия программы шаттлов NASA стартовала в 2011 году с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде.
Для Маска этот запуск является очередной вехой на пути к производству космических кораблей многоразового пользования, которые сделают космические полеты более доступными. Кроме того, это будет первый случай, когда американцы отправятся на орбиту на корабле, разработанном частной компанией.
Основанная в 2002 году компания SpaceX ранее доставляла на орбиту только грузы.
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Отже, кацапські борошна в галузі п'ятої крапки відкладаються на пару днів...
Они за это время ВТРОЕ взвинтили цену на билет до МКС, 90 000 000 сейчас требуют. Но лафа вот-вот закончится , ещё один ручеёк баблишка кацапанавтике усохнет.
И дальше- сплошная деградация.
После королевской «семерки» так ни хрена и не создали, гении сраные.
В космос они собрались...ШТАНЫ пошить не могут, автомобиль нормальный создать, АСФАЛЬТ УЛОЖИТЬ по- человечески, чтобы хоть лет пяток со снегом вместе не сходил.
А туда же...
Кстати о авариях. А вот и сам глобстер, которыЕ сиделИ(не забываем, что это множество существ!) в станции, которая рухнула в Бразилии. Кстати вот вам и лицо( а у уних нет лица, головы,ног и глаз- они им не нужны) УБИЙЦЫ С ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА. Смотрите и наблюдайтесь....
https://youtu.be/6IEmWtwB2x8
У нас тоже сегодня плохая погода, кстати.
Чему вы радуетесь? Успехам человечества - да, это правильно. Но Маск же добивает ЮжМаш. Спорная радость.