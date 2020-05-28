NASA из-за ненастной погоды на два дня перенесла старт Crew Dragon с американскими астронавтами

Старт космического корабля Crew Dragon с ракетой Falcon 9 компании SpaceX, который должен был пройти 27 мая из-за погодных условий перенесен на ближайшую субботу.

Об этом сообщило американское аэрокосмическое агентство NASA, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Crew Dragon должен доставить американских астронавтов Роберта Бенкена и Дугласа Херли на Международную космическую станцию с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Запуск был назначен 27 мая на 16:33 по восточно-американскому летнему времени. Однако руководство NASA и компании Илона Маска изначально не исключали вероятность того, что старт может быть отложен из-за погодных условий. В районе космодрома сегодня днем установилась ненастная погода, шли сильные дожди, а метеорологи предупредили об опасности возникновения торнадо.

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Президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс лично присутствовали при несостоявшемся сегодня запуске, отмечает Голос Америки.

Обратный отсчет был остановлен менее чем за 17 минут до старта ракеты с космодрома.

30 мая запуск проведут с того же космодрома. Как ожидается, 53-летний Херли и 49-летний Бенкен проведут на МКС несколько недель.

Отметим, что в течение последних девяти лет американцев доставляли на орбиту российские капсулы "Союз". Последняя миссия программы шаттлов NASA стартовала в 2011 году с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Для Маска этот запуск является очередной вехой на пути к производству космических кораблей многоразового пользования, которые сделают космические полеты более доступными. Кроме того, это будет первый случай, когда американцы отправятся на орбиту на корабле, разработанном частной компанией.

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Основанная в 2002 году компания SpaceX ранее доставляла на орбиту только грузы.