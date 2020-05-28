Грызлов, сделавший заявление якобы по результатам заседания ТКГ, не участвовал в нем, - СМИ

Глава делегации РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, сделавший заявление якобы по результатам заседания ТКГ 27 мая, не участвовал в нем.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорной группе, передает Цензор.НЕТ.

"Комментарии господина Грызлова, сделанные якобы по результатам работы ТКГ сегодня (27 мая. - Ред.), в которых он вновь критикует за якобы пассивную позицию представителей украинской делегации, не соответствуют действительности. Господин Грызлов даже не принимал участие в работе ТКГ сегодня", - указал собеседник агентства.

Источник сообщил, что из администрации президента РФ к работе ТКГ в режиме конференц-связи подключался дипломат Азамат Кульмухаметов.

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Напомним, 27 мая прошло плановое заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Позже представитель РФ в ТКГ Грызлов пригрозил Украине "непоправимыми последствиями" за попытку получить контроль над границей до определения особого статуса Донбасса.

Украинская сторона о ходе встречи еще не отчиталась.