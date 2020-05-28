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Новости Агрессия России против Украины
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Грызлов, сделавший заявление якобы по результатам заседания ТКГ, не участвовал в нем, - СМИ

Грызлов, сделавший заявление якобы по результатам заседания ТКГ, не участвовал в нем, - СМИ

Глава делегации РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, сделавший заявление якобы по результатам заседания ТКГ 27 мая, не участвовал в нем.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорной группе, передает Цензор.НЕТ.

"Комментарии господина Грызлова, сделанные якобы по результатам работы ТКГ сегодня (27 мая. - Ред.), в которых он вновь критикует за якобы пассивную позицию представителей украинской делегации, не соответствуют действительности. Господин Грызлов даже не принимал участие в работе ТКГ сегодня", - указал собеседник агентства.

Источник сообщил, что из администрации президента РФ к работе ТКГ в режиме конференц-связи подключался дипломат Азамат Кульмухаметов.

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Напомним, 27 мая прошло плановое заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Позже представитель РФ в ТКГ Грызлов пригрозил Украине "непоправимыми последствиями" за попытку получить контроль над границей до определения особого статуса Донбасса.

Украинская сторона о ходе встречи еще не отчиталась.

Автор: 

Грызлов (137) россия (95308) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+17
Не прсутствовал ,но заявляет.... Как это по - советски..!
"Не читал,но осуждаю"!!!!
И куда украинцев тянут "члены" партиек Медведчука, Рабиновича ,всякие Бойки,Портновы и пр? В ЭТУ КЛОАКУ???

Боже,помоги Украине....
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28.05.2020 03:03
+16
Грызлов, сделавший заявление якобы по результатам заседания ТКГ, не участвовал в нем, - СМИ - Цензор.НЕТ 8687
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28.05.2020 02:28
+12
А не пішов би він нахій?
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28.05.2020 02:13
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Правила форума Совет форумчан
Да он просто жалок и смешон, как }|{опа ёжика.
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28.05.2020 02:08 Ответить
Грызлов πεδεραςτ
Грызлов, сделавший заявление якобы по результатам заседания ТКГ, не участвовал в нем, - СМИ - Цензор.НЕТ 856
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28.05.2020 07:27 Ответить
Вместо него, защищать узкоязычных підключався дипломат Азамат Кульмухаметов, истинный русский.
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28.05.2020 14:31 Ответить
А не пішов би він нахій?
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28.05.2020 02:13 Ответить
Не участвовал?......
Да вообще, что это за ЛАЙНО,открывающее то, что называется ртом?
С каких пор позволено что-то озвучивать маленькой грызле?
Распоясались при зеле?
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28.05.2020 02:15 Ответить
Грызлов, сделавший заявление якобы по результатам заседания ТКГ, не участвовал в нем, - СМИ - Цензор.НЕТ 8687
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28.05.2020 02:28 Ответить
Не прсутствовал ,но заявляет.... Как это по - советски..!
"Не читал,но осуждаю"!!!!
И куда украинцев тянут "члены" партиек Медведчука, Рабиновича ,всякие Бойки,Портновы и пр? В ЭТУ КЛОАКУ???

Боже,помоги Украине....
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28.05.2020 03:03 Ответить
На бога надейся, а сам не плошай!!!
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28.05.2020 04:05 Ответить
"...подключился дипломат Язык Паламаев"
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28.05.2020 03:19 Ответить
Перевірити відсутність Бориса Гризлова у Трьохсторонній контактній групі не важко, бо мабуть є запис конференц-звязку. Він просто дивився запис цього засідання і тому його заява є просто некоректною щодо суті цих перемовин. Тому краще наша делегація звернула би увагу на юридичну суть його заяв, де знайдеться втручання росії у внутрішні справи України.
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28.05.2020 03:38 Ответить
Позже https://censor.net/news/3198456/predstavitel_rf_v_tkg_gryzlov_prigrozil_ukraine_nepopravimymi_posledstviyami_za_popytku_poluchit_kontrol "непоправимыми последствиями" за попытку получить контроль над границей до определения особого статуса.

А на каком основании вообще Московия открывает свой вонючий рот по Донбасу (Донбас, кстати, пишется с одной буквой "с", как пишется по-украински, по-немецки, по-английски и т.д, а не через московскую транслитерацию). Агрессор же заявляет, что не является ни зачинателем, ни участником, ни шахтёром, ни трактористом, ни комбайнёром. Или таки является? Так пусть эти гниды вначале определятся, участники они или не участники, сбивали они Боинг или не сбивали, воюет ли армия московитов на Донбасе или до сих пор блуждает, при этом попадая не в Китай, а именно в Украину. Пусть она в Китай попробует заблудиться!
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28.05.2020 04:22 Ответить
Я психов немало повидал, но это место - заповедник.)))
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28.05.2020 05:02 Ответить
Орда...Кульмухамедов...
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28.05.2020 05:10 Ответить
Грызлов, сделавший заявление якобы по результатам заседания ТКГ, не участвовал в нем, - СМИ - Цензор.НЕТ 8100
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28.05.2020 06:23 Ответить
Кацапы и ложь- синонимы. Удивились бы, если б кто-то из них внезапно правду сказал. Ихтамнет или ихтаместь - пусть забирают свои лапти из Украины
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28.05.2020 07:19 Ответить
"...из администрации президента РФ к работе ТКГ в режиме конференц-связи подключался дипломат Азамат Кульмухаметов". Символичненько из параши "защищают русскоязычное население" Лугандона.
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28.05.2020 07:20 Ответить
А коли був Лавров чи Сурков, то не турбувало?
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28.05.2020 07:30 Ответить
Калинкаров и Дудаев?
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28.05.2020 13:52 Ответить
А какая вобще разница, участвовал или не участвовал, сути это не меняет. Как говорится - пуд как был он так и есть - 16 кг.
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28.05.2020 07:24 Ответить
Грызлов, сделавший заявление якобы по результатам заседания ТКГ, не участвовал в нем, - СМИ - Цензор.НЕТ 4935
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28.05.2020 07:29 Ответить
А з ким же там за відсутності рашки ведуть перемови зелені тує.. ні? З терористами з ордило? Значить, таки вирішили здати рашці Україну.
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28.05.2020 08:27 Ответить
Прокукурікало гризло- а там нехай хоч і сонце не сходить. Робота в чмошника- кацапа така-щось там звіздєть.
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28.05.2020 09:20 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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28.05.2020 09:29 Ответить
 
 