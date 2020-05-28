Грызлов, сделавший заявление якобы по результатам заседания ТКГ, не участвовал в нем, - СМИ
Глава делегации РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, сделавший заявление якобы по результатам заседания ТКГ 27 мая, не участвовал в нем.
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорной группе, передает Цензор.НЕТ.
"Комментарии господина Грызлова, сделанные якобы по результатам работы ТКГ сегодня (27 мая. - Ред.), в которых он вновь критикует за якобы пассивную позицию представителей украинской делегации, не соответствуют действительности. Господин Грызлов даже не принимал участие в работе ТКГ сегодня", - указал собеседник агентства.
Источник сообщил, что из администрации президента РФ к работе ТКГ в режиме конференц-связи подключался дипломат Азамат Кульмухаметов.
Напомним, 27 мая прошло плановое заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.
Позже представитель РФ в ТКГ Грызлов пригрозил Украине "непоправимыми последствиями" за попытку получить контроль над границей до определения особого статуса Донбасса.
Украинская сторона о ходе встречи еще не отчиталась.
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Да вообще, что это за ЛАЙНО,открывающее то, что называется ртом?
С каких пор позволено что-то озвучивать маленькой грызле?
Распоясались при зеле?
"Не читал,но осуждаю"!!!!
И куда украинцев тянут "члены" партиек Медведчука, Рабиновича ,всякие Бойки,Портновы и пр? В ЭТУ КЛОАКУ???
Боже,помоги Украине....
А на каком основании вообще Московия открывает свой вонючий рот по Донбасу (Донбас, кстати, пишется с одной буквой "с", как пишется по-украински, по-немецки, по-английски и т.д, а не через московскую транслитерацию). Агрессор же заявляет, что не является ни зачинателем, ни участником, ни шахтёром, ни трактористом, ни комбайнёром. Или таки является? Так пусть эти гниды вначале определятся, участники они или не участники, сбивали они Боинг или не сбивали, воюет ли армия московитов на Донбасе или до сих пор блуждает, при этом попадая не в Китай, а именно в Украину. Пусть она в Китай попробует заблудиться!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!