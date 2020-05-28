Наемники РФ за сутки 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, сбит вражеский БПЛА, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Новотроицкого противник утром обстрелял оборонительные укрепления украинских сил из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером из гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино враг применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Рядом со Старогнатовкой оборонительные укрепления украинских воинов были обстреляны из стрелкового оружия. В утренние часы украинские военнослужащие, защищающие подступы к Марьинке, отметили пролет беспилотного летательного аппарата противника типа "Квадрокоптер". Применив штатное вооружение украинские герои сбили вражеский БПЛА.

По опорным пунктам украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь из минометов различных калибров, которые давно должны быть отведенными от линии боевого соприкосновения и гранатометов.

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В частности, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых, а также противотанковых гранатометов агрессор вел огонь возле населенного пункта Луганское. Неподалеку от Крымского и Новолуганского оккупанты использовали минометы 82-мм калибра.

Наши защитники решительно применили в ответ дежурные огневые средства и прекратили вражескую активность.

"Потерь среди воинов ОС в результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

"Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - добавили в пресс-центре ОС.



