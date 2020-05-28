Главный санврач Ляшко о дате, когда в Украине ожидают нулевую статистику по COVID-19: "Мы говорим о 22 июня"

Уже 22 июня в Украине может быть нулевая статистика заболевания на коронавирусную инфекцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ZIK.

Отвечая на вопрос, есть ли прогнозы относительно того, когда в Украине не будут регистрироваться новые заболевания на коронавирус, как это сегодня наблюдается, например, в Чехии, Ляшко отметил, что об этом сейчас говорить еще рано. Но ориентированная дата у Минздрава есть.

"Мы говорим о 22 июня", – сообщил Виктор Ляшко.

В то же время он подчеркнул, что ситуация будет зависеть от того, как поведет себя вирус.

"Очень многое будет зависеть от того, есть ли сезонность этого вируса, или нет. Потому что сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания. Но неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику, когда болезнь в Европе уже идет на спад. Обычно у нас все страны Европы должны были бы показывать значительное снижение, после Европы должна была идти Северная Америка, Южная Америка, страны Африки, затем Австралия и снова на Китай. Так циркулирует грипп и гриппоподобные заболевания", – объяснил Виктор Ляшко.

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Напомним, по состоянию на утро 27 мая в Украине зафиксирован 21 905 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также сообщали, что Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, что Африка может столкнуться с "тихой эпидемией" коронавируса, если ее лидеры не предоставят приоритетное значение тестированию.