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Новости Коронавирус и карантин
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Главный санврач Ляшко о дате, когда в Украине ожидают нулевую статистику по COVID-19: "Мы говорим о 22 июня"

Главный санврач Ляшко о дате, когда в Украине ожидают нулевую статистику по COVID-19:

Уже 22 июня в Украине может быть нулевая статистика заболевания на коронавирусную инфекцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ZIK. 

Отвечая на вопрос, есть ли прогнозы относительно того, когда в Украине не будут регистрироваться новые заболевания на коронавирус, как это сегодня наблюдается, например, в Чехии, Ляшко отметил, что об этом сейчас говорить еще рано. Но ориентированная дата у Минздрава есть.

"Мы говорим о 22 июня", – сообщил Виктор Ляшко.

В то же время он подчеркнул, что ситуация будет зависеть от того, как поведет себя вирус.

"Очень многое будет зависеть от того, есть ли сезонность этого вируса, или нет. Потому что сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания. Но неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику, когда болезнь в Европе уже идет на спад. Обычно у нас все страны Европы должны были бы показывать значительное снижение, после Европы должна была идти Северная Америка, Южная Америка, страны Африки, затем Австралия и снова на Китай. Так циркулирует грипп и гриппоподобные заболевания", – объяснил Виктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники лабораторий, работающие с COVID-19, получат 300%-ную надбавку, - Ляшко

Напомним, по состоянию на утро 27 мая в Украине зафиксирован 21 905 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также сообщали, что Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, что Африка может столкнуться с "тихой эпидемией" коронавируса, если ее лидеры не предоставят приоритетное значение тестированию.

карантин (16729) Ляшко Виктор (1362) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Проверяют, как работает система без этих 4-х тыщ? Если еще работает, будут добавлять еще, пока не начнет ложится. Этих потом - в утиль.
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28.05.2020 07:38
+3
..О 4- й ранку !? ..
..
.Главный санврач Ляшко о дате, когда в Украине ожидают нулевую статистику по COVID-19: "Мы говорим о 22 июня" - Цензор.НЕТ 3604
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28.05.2020 07:34
+3
К параду в РФ. Мозгов своих нет смотрим на старшего брата мокшанина. Когда мужик на России бабу бьет она его больше любит, так и в Украине лизоблюды чем больше обстрелов на Донбассе тем украинцы больше любят россиян. Поражаюсь Вашей тупостью
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28.05.2020 07:55
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Правила форума Совет форумчан
Українська "статистика" всім статистикам "статистика".
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28.05.2020 07:33 Ответить
..О 4- й ранку !? ..
..
.Главный санврач Ляшко о дате, когда в Украине ожидают нулевую статистику по COVID-19: "Мы говорим о 22 июня" - Цензор.НЕТ 3604
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28.05.2020 07:34 Ответить
ага, ровно в четыре часа.
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28.05.2020 07:55 Ответить
Вчора була офіційна цифра 4221 інфікований медик. Скільки сьогодні ІНФІКУВАЛИ працівники недолугого МОЗ?
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28.05.2020 07:34 Ответить
Проверяют, как работает система без этих 4-х тыщ? Если еще работает, будут добавлять еще, пока не начнет ложится. Этих потом - в утиль.
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28.05.2020 07:38 Ответить
Да оно исчо и геополитик с 0 в одной извилине...
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28.05.2020 07:36 Ответить
Но неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику, когда болезнь в Европе уже идет на спад. (С)

Ахахаха, рашковский протокол у вас тоже неожиданно появился.
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28.05.2020 07:42 Ответить
Это полное днище.безработающегг метро не пропал ща 2 месяца.. а с работающим пропадет

Идиоты
Откуда вы взяли что в чехии нет новых случаев?откуда???
Последние дни 40-70 каждый день

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/czech-republic/
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28.05.2020 07:46 Ответить
К параду в РФ. Мозгов своих нет смотрим на старшего брата мокшанина. Когда мужик на России бабу бьет она его больше любит, так и в Украине лизоблюды чем больше обстрелов на Донбассе тем украинцы больше любят россиян. Поражаюсь Вашей тупостью
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28.05.2020 07:55 Ответить
Так собссно 73% покацапленный малоросский люмпен недалеко от кацапов ушёл...,я бы даже сказал они ещё хуже кацапов на самом деле, если разобраца.
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28.05.2020 08:05 Ответить
Про сезонність було з самого початку відомо, коли Китай швидко вийшов, враховуючи його населення, але зара погода стоїть весіння, тобто ще сезон іде, доки денна температура не почне сягати десь 27-29 градусів, це пригнічує цей вірус, про це казали китайці.
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28.05.2020 07:58 Ответить
Досить вже нести маячню
У бразилії 30-35 зараз по цельсію
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28.05.2020 08:19 Ответить
Доречі в Бразиліі і воду з крана пити не можна і їсти на вулиці, там без цього віруса мруть від супутніх інфекцій.
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28.05.2020 08:40 Ответить
А она вторая в мире по заражению. Даже РФ обогнала.
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28.05.2020 08:50 Ответить
Китайці заварювали у будинках хворих
Це вже називається сезонність грипу?
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28.05.2020 08:22 Ответить
Ні ізоляція, але вірус без білків при темп. 27-29 майже миттєво гине.
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28.05.2020 08:24 Ответить
Кто это Мы? Сектанты коронобесия что ли. Петины катера в Керчинском заливе и коронобесие из одной оперы поставить в стойло черезвычайным положением. Причина -надвигающаяся криза для власть придержащих. Вот они дружно и спелись
не особено зговариваясь включая опозицию. Представительная система власти исчерпала себя перед небывалыми возможностями воровства перед которыми она физически устоять не может. Тут или черезвычайщина или самоуправление. Когда корыто у свиней опустеет. И все распределение ресурсов покатится вниз к тем кто платит податки А дальше борьба за ресурсы на местах план покажет. Деваться некуда. Финансы поют романсы и основания под ними в мире нет.Доворовались.
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28.05.2020 08:05 Ответить
Напомни мне, как ты жил при Петином ВП, если жил.
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28.05.2020 09:19 Ответить
Главный санврач Ляшко о дате, когда в Украине ожидают нулевую статистику по COVID-19: "Мы говорим о 22 июня" - к 79-й годовщине начала войны перестанут раз в неделю вирусом посыпать. Откуда это Ляшко знает, кто ему сказал?

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28.05.2020 08:06 Ответить
У Кремлі ********** символічні дати.Він з 19 травня нам про 22 червня розказує,тобто є наказ згори озвучити цю дату,і вона ніяк не пов'язана з розрахунками реальної епід.ситуації.
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28.05.2020 08:32 Ответить
Заграв цей клоун
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28.05.2020 08:24 Ответить
Яка там динаміка у кацапів ? Просто приховували статистику,тепер дозволили трохи показати реальні цифри.У них вже два місяці жопа.
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28.05.2020 08:27 Ответить
Ровно в 4 утра
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28.05.2020 08:45 Ответить
соотношение неопределённости никто не отменял. да, есть такая вероятность, шо когда нибудь 22 июня будет нулевая статистика по вирусу, но в каком году это будет, сказать ничего нельзя.
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28.05.2020 09:04 Ответить
 
 