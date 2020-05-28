Главный санврач Ляшко о дате, когда в Украине ожидают нулевую статистику по COVID-19: "Мы говорим о 22 июня"
Уже 22 июня в Украине может быть нулевая статистика заболевания на коронавирусную инфекцию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ZIK.
Отвечая на вопрос, есть ли прогнозы относительно того, когда в Украине не будут регистрироваться новые заболевания на коронавирус, как это сегодня наблюдается, например, в Чехии, Ляшко отметил, что об этом сейчас говорить еще рано. Но ориентированная дата у Минздрава есть.
"Мы говорим о 22 июня", – сообщил Виктор Ляшко.
В то же время он подчеркнул, что ситуация будет зависеть от того, как поведет себя вирус.
"Очень многое будет зависеть от того, есть ли сезонность этого вируса, или нет. Потому что сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания. Но неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику, когда болезнь в Европе уже идет на спад. Обычно у нас все страны Европы должны были бы показывать значительное снижение, после Европы должна была идти Северная Америка, Южная Америка, страны Африки, затем Австралия и снова на Китай. Так циркулирует грипп и гриппоподобные заболевания", – объяснил Виктор Ляшко.
Напомним, по состоянию на утро 27 мая в Украине зафиксирован 21 905 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Также сообщали, что Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, что Африка может столкнуться с "тихой эпидемией" коронавируса, если ее лидеры не предоставят приоритетное значение тестированию.
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Ахахаха, рашковский протокол у вас тоже неожиданно появился.
Идиоты
Откуда вы взяли что в чехии нет новых случаев?откуда???
Последние дни 40-70 каждый день
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/czech-republic/
У бразилії 30-35 зараз по цельсію
Це вже називається сезонність грипу?
не особено зговариваясь включая опозицию. Представительная система власти исчерпала себя перед небывалыми возможностями воровства перед которыми она физически устоять не может. Тут или черезвычайщина или самоуправление. Когда корыто у свиней опустеет. И все распределение ресурсов покатится вниз к тем кто платит податки А дальше борьба за ресурсы на местах план покажет. Деваться некуда. Финансы поют романсы и основания под ними в мире нет.Доворовались.
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