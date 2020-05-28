Классического рейдерства сейчас значительно меньше, чем два-три года назад, - глава Минюста Малюська
Глава Минюста Денис Малюська заявил, что сейчас классического рейдерства в Украине значительно меньше по сравнению с тем, что происходило в 2017-2018 годах или начале 2019-го.
Как информирует Цензор.НЕТ , об этом Малюська заявил в интервью изданию mind.ua.
"Статистика ненадежна, так как обстоятельства, при которых функционирует система обжалования регистрационных решений, существенно изменилась... Когда отследить то, что происходит внутри системы регистрации, то классического рейдерства в настоящее время значительно меньше в сравнении с 2017-2018 годами или началом 2019 года. Конечно, медийный шум по поводу так называемых рейдерских атак есть, и нередко это корпоративные конфликты или конфликты членов ОСМД. А чтобы кто-то посторонний напал на бизнес и отобрал корпоративные права у владельцев – такого сейчас почти нет. В большинстве случаев – это оргконфликты, которые будут существовать всегда", - рассказал министр.
По его словам, ранее комиссия, которая рассматривает соответствующие жалобы, имела репутацию сверхкоррумпированной структуры, а "сейчас комиссия взяток не берет – и все больше людей хотят подать туда жалобу".
"Поэтому может показаться, что активность рейдеров возросла, поскольку увеличилось количество жалоб... К тому же мы перестали отказывать в принятии жалоб по формальным недостаткам - вроде ненадлежащим образом заверенных копий", - отметил Малюська.
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Та шо там ! На вулицю вийдеш-і дихати хочеться !
привет богдану, который отжимал агрофирму в киевской области, каломойше, который уничтожив конкурентов стал монополистом на рынке очистке воды и тд
Скарг на рейдерство ЗБІЛЬШИЛОСЬ-бо раніше була корупція-і люди боялись (не надіялись)на вирішення конфліктів.
В принципі,справді логічно.
Солдатів і атошників стали вбивати частіше,бо раніше їх переслідували і тримали сорок тисяч в тюрмах,а зараз не бояться.
"У Вінниці невідомі до смерті забили 39-річного військовослужбовця Барського райвійськкомату. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень...
Нагадаємо, за тиждень це друга смерть військового. 24 травня, на перехресті вулиць Шмідта - Замостянська знайшли військовослужбовця Нацгвардії частини 3008 із ножовим пораненням. 28-річний Андрій Карась помер в реанімації. "https://milnavigator.com.ua/2020/05/27/%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%be%d0%bc%d1%96-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3/ Поліція: Невідомі до смерті забили військового
А имбицил с юридическим образованием, ну.. тот который министр юстиции, делает фоточки из под стола, и вьпускает за взятки преступников из СИЗО, рассказывает что рейдерства стало меньше.. Будьте вы прокляты Зеленые дебилы и лохторат, голосовавший за вас!!!!!!
Намёк ясен?
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Vlad
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Глава Минюста дегенерат Денис Малюська, которого назначили по требованию Запада, поднял себе зарплату в 3,5 раза, пишет «Украинская правда» со ссылкой на сайт Mind