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Классического рейдерства сейчас значительно меньше, чем два-три года назад, - глава Минюста Малюська

Классического рейдерства сейчас значительно меньше, чем два-три года назад, - глава Минюста Малюська

Глава Минюста Денис Малюська заявил, что сейчас классического рейдерства в Украине значительно меньше по сравнению с тем, что происходило в 2017-2018 годах или начале 2019-го.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом Малюська заявил в интервью изданию mind.ua.

"Статистика ненадежна, так как обстоятельства, при которых функционирует система обжалования регистрационных решений, существенно изменилась... Когда отследить то, что происходит внутри системы регистрации, то классического рейдерства в настоящее время значительно меньше в сравнении с 2017-2018 годами или началом 2019 года. Конечно, медийный шум по поводу так называемых рейдерских атак есть, и нередко это корпоративные конфликты или конфликты членов ОСМД. А чтобы кто-то посторонний напал на бизнес и отобрал корпоративные права у владельцев – такого сейчас почти нет. В большинстве случаев – это оргконфликты, которые будут существовать всегда", - рассказал министр.

По его словам, ранее комиссия, которая рассматривает соответствующие жалобы, имела репутацию сверхкоррумпированной структуры, а "сейчас комиссия взяток не берет – и все больше людей хотят подать туда жалобу".

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"Поэтому может показаться, что активность рейдеров возросла, поскольку увеличилось количество жалоб... К тому же мы перестали отказывать в принятии жалоб по формальным недостаткам - вроде ненадлежащим образом заверенных копий", - отметил Малюська.

Минюст (1748) рейдерство (918) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+11
Епоха бідності пройшла!
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28.05.2020 08:02
+11
що саме цікаво, що ти зараз все порівнюєш з часами Порошенка, все таки тобі видно тоді краще жилося.
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28.05.2020 08:19
+10
теж помітили ? Уже по тєлєвізору й торгівлі на крові не стало,і борщовий набір на 1+1 не показують,а корупцію-як рукою зняло.
Та шо там ! На вулицю вийдеш-і дихати хочеться !
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28.05.2020 08:02
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"сейчас комиссия взяток не беретИсточник:https://censor.net/n3198462"
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28.05.2020 07:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7ven3tse92E&feature=emb_title

Вся правда про Авакова
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28.05.2020 09:40 Ответить
Министр юстиции Денис Малюська рассказал о повышении собственной заработной платы более чем в три раза. Раньше чиновник получал 17 тысяч гривень, однако такая зарплата его не устраивала, о чем он публично заявлял. В интервью Mind Малюська сообщил, что сейчас он получает значительно большую сумму. "Сейчас моя заработная плата увеличилась. До карантина составляла почти 61 000 грн. Сейчас действуют карантинные ограничения относительно зарплат высокопоставленных чиновников, и я получаю около 37 000 грн", - рассказал глава Минюста.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/zarplaty-v-kabmine-malyuska-pohvastalsya-povysheniem-vyplaty-novosti-ukraina-11014238.html
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28.05.2020 07:52 Ответить
без Петра все заспокоїлось
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28.05.2020 07:53 Ответить
наконец-то жить начали!
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28.05.2020 07:54 Ответить
Епоха бідності пройшла!
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28.05.2020 08:02 Ответить
Малюська типичный марионетка бандитов. Позакрывал тюрьмы, собрался продавать, бандитов из тюрем выпихивает, сопереживает маньякам, что они пожизненно сидят. Что тут скажешь? Извращенное и конченое существо зеленой липкой массы.
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28.05.2020 08:32 Ответить
Нет, ну тут есть "подвижка"... Но это даже не тенденция... А "подвижка" есть, что уж орать "усьо пропало"...
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28.05.2020 14:13 Ответить
На Донбасі вже не стріляють?
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28.05.2020 08:01 Ответить
Принаймі котлів нема, як при петрушці
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28.05.2020 08:02 Ответить
А обіцяв припинення війни!
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28.05.2020 08:03 Ответить
а Петька взагалі обіцяв закінчити її за два тижні
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28.05.2020 08:04 Ответить
Тому ти обрав брехуна!
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28.05.2020 08:06 Ответить
брехуна обрали в 2014 році
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28.05.2020 08:08 Ответить
Так я про твого брехуна. Відповідай за те, що ти обрав!
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28.05.2020 08:09 Ответить
він не може, катли, барига, дєнгі крав, ось його весь лексикон.
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28.05.2020 08:21 Ответить
так в яких ти роках служмв?
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28.05.2020 08:07 Ответить
Закончить АТО обещал. А потом, не по нашей вине, началась война, которую за 2 недели не закончишь по определению.
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28.05.2020 14:41 Ответить
кому потрібні твої оправдання?
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28.05.2020 15:06 Ответить
так котлы были ещё и под порады в киеве
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28.05.2020 08:09 Ответить
це дуже незручна правда для соєвих
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28.05.2020 08:10 Ответить
я себе представляю картину пете докладывают что наших добробатов 2 тыс чел взяли в окружение и убивают а он ***** забивая на них с улыбкой выходит на парад где десятки бтр и танков катят по хрещатику.. расстрелять *** этого недо-гетьмана.
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28.05.2020 08:19 Ответить
тобто кацапи не винуваті а тільки Порошенко, а Хомчак, що зараз при владі не винен?
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28.05.2020 08:22 Ответить
он как главнокомандующий поступил мягко говоря ужасно. нет такому поступку оправдания.
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28.05.2020 08:26 Ответить
ситуація в тих роках була катастрофічна, він був в оточенні зрадників. кожного дня виявляли зрадників з високими пагонами. Але у вас винен Порох.
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28.05.2020 08:29 Ответить
кому потрібні твої оправдання?
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28.05.2020 09:31 Ответить
по твоей логике когда будут насиловать твою жену или дочь у тебя на глазах то иди в бар пивасик попей.. вы слепая и тупая 7% порохосрань.
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28.05.2020 10:18 Ответить
Ну да, просто отступать без сопротивления оно конечно круче)))
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28.05.2020 10:23 Ответить
теж помітили ? Уже по тєлєвізору й торгівлі на крові не стало,і борщовий набір на 1+1 не показують,а корупцію-як рукою зняло.
Та шо там ! На вулицю вийдеш-і дихати хочеться !
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28.05.2020 08:02 Ответить
Плесень рейдернула целое государство с малороссами. Это не классическое , а нетрадиционное рейдерство..
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28.05.2020 07:56 Ответить
порохоботів послухати - так України вже нема )))
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28.05.2020 08:06 Ответить
Є,на 25 %.
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28.05.2020 08:11 Ответить
ти прийшов на зміну не поснідавши?
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28.05.2020 08:12 Ответить
я чекаю на відповідь.
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28.05.2020 08:14 Ответить
Наївні ідіоти - лохторат соєвого олігарха та блазня-малороса. Тільки от перші дебільніші, бо після позорної першої каденції Свинобариги шкодувати за цим вишиваним Миздобулом, та ще й бажати його повернення на трон на другий термін, можуть тільки клінічні ідіоти або проплачені соє-патріоти
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28.05.2020 08:23 Ответить
та куди нам до зелених патріотів таких як Сивоха,макс Бужанський та решти малоросів.
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28.05.2020 08:24 Ответить
Дивна ти людина, якщо шукаєш ідеального керівника. Мабуть тебе лише порожній холодильник вилікує!
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28.05.2020 10:21 Ответить
О моя любимая категория Ипланов: Все пиарасты, а я Дартаньян))) Поведай нам про свой выбор, кто же тот кто все разрулил бы в 14 году и не просрал бы страну где то посередине?
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28.05.2020 10:25 Ответить
Практично вже нема.
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28.05.2020 09:00 Ответить
Ну когда свои отжимают предприятия - это совсем не рейдерство, ведь так малюська?
привет богдану, который отжимал агрофирму в киевской области, каломойше, который уничтожив конкурентов стал монополистом на рынке очистке воды и тд
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28.05.2020 07:58 Ответить
Особенно маски шоу ДБР. Можно грабить в Украине любую организацию и любого гражданина Украины. Граждане воры надевайте форму ДБР удостоверение можно и не показывать, менты сцыкуны разбегутся в первую очередь. Сейчас пора грабить награбленное в форме ДБР
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28.05.2020 07:59 Ответить
при петрушці багато цукрових заводів було захоплено і порізано на метал
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28.05.2020 08:03 Ответить
А зараз створено 500000 робочих місць по 6000 грн🐸🧐
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28.05.2020 08:06 Ответить
Стаття про рейдерство. Та хіба для петесосів це важливо?
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28.05.2020 08:07 Ответить
Так наслідком сьогоднішнього рейдерства і є створення рабських робочих місць! Собі Малюська збільшив зарплату у 3,5 разів, а вам 6000 грн. Для зеленої плісняви це мабуть неважливо, бо люди їх не турбують!
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28.05.2020 08:12 Ответить
от при петрушці зарплати були європейські )))
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28.05.2020 08:14 Ответить
У порівнянні з цінами зарплати були більші🤗
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28.05.2020 08:15 Ответить
Ану згадай, в скільки разів Педро з Гонтаревою гривню знецінили? До Петі пенсія у людей була 150 доларів, а під кінець ганебної каденції - 50 доларів.
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28.05.2020 09:35 Ответить
А потім повернули, як і було. Знецінилася гроші завдяки твоєму януковичу.
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28.05.2020 10:23 Ответить
що саме цікаво, що ти зараз все порівнюєш з часами Порошенка, все таки тобі видно тоді краще жилося.
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28.05.2020 08:19 Ответить
Э, слухай, корешок... Ну были котлы, кастрюли и прочая хрень, как ты пишешь- при Пете. Так они и при мне были и при Али, и главное- при ТЕБЕ. Я к примеру, готов разделить ответственность за происходившее, и пусть не все, но думаю большинство порохоботов. Были готовы тогда, готовы и сейчас. Но вы то выбрали Зеленского. Как так получается, что выбрали его а третесь к Порошенко? А чем по вашим, зебильским понятиям должен заниматься Зе, кто и как разделит ответственность за происходящее сейчас?
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28.05.2020 09:14 Ответить
Не зрозумів суті вашої чудової думки. Не впевнений, що ви самі щось зрозуміли.
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28.05.2020 09:29 Ответить
Ви і не хотіли щось зрозуміти🤗
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28.05.2020 13:08 Ответить
и энергетический рынок медвечуки теребанили как хотели.. петя ещё тот кнур.
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28.05.2020 08:11 Ответить
Перерахуй заводи, які захоплені і порізані порохом. Я перевірю цю інформацію.
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28.05.2020 08:46 Ответить
приготовил камеру для "сивочолого гетьмана"?)))
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28.05.2020 08:16 Ответить
Цікава логіка в Малюськи:
Скарг на рейдерство ЗБІЛЬШИЛОСЬ-бо раніше була корупція-і люди боялись (не надіялись)на вирішення конфліктів.
В принципі,справді логічно.
Солдатів і атошників стали вбивати частіше,бо раніше їх переслідували і тримали сорок тисяч в тюрмах,а зараз не бояться.

"У Вінниці невідомі до смерті забили 39-річного військовослужбовця Барського райвійськкомату. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень...

Нагадаємо, за тиждень це друга смерть військового. 24 травня, на перехресті вулиць Шмідта - Замостянська знайшли військовослужбовця Нацгвардії частини 3008 із ножовим пораненням. 28-річний Андрій Карась помер в реанімації. "https://milnavigator.com.ua/2020/05/27/%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%be%d0%bc%d1%96-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3/ Поліція: Невідомі до смерті забили військового
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28.05.2020 08:20 Ответить
Зато через "самый гуманный суд в мире" можно что угодно захватить. Но суть рейдерства не меняется
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28.05.2020 08:22 Ответить
Ну да)теперь рейдерство,видно, только от зели с опой и дбр- лушпайка притих в афиге
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28.05.2020 08:36 Ответить
Конечно, конечно... 😂
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28.05.2020 08:42 Ответить
Смешные зебилы, зарплату увеличили в 3 раза, а рейдерства стало значительно меньше.
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28.05.2020 08:48 Ответить
Если бы еще куда то порохоботы исчезли, было бы совсем хорошо.
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28.05.2020 08:52 Ответить
зелесрань, куда делись 300 лярдов из бюджета?
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28.05.2020 09:47 Ответить
Каломойский через левые судебные решения в прошлом году захватил "Центрэнерго", а сейчас демонстративно через звонки о минировании срывает заседания в судах и в ФрндеГосмайна по вопросам "Цетроэнерго", а дебильный писюнковый перЗедент и глава СБУ из папье маше делают вид, что непонимают, что это делается в интересах Калмойского..
А имбицил с юридическим образованием, ну.. тот который министр юстиции, делает фоточки из под стола, и вьпускает за взятки преступников из СИЗО, рассказывает что рейдерства стало меньше.. Будьте вы прокляты Зеленые дебилы и лохторат, голосовавший за вас!!!!!!
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28.05.2020 08:55 Ответить
тут ключевое слово "классического", а не рейдерства
Намёк ясен?
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28.05.2020 09:05 Ответить
Правильно, Малюська!... "Класичне рейдерство", коли один місцевий хапуга пробував відібрать у іншого місцевого хапуги власність, закінчилось... Зараз у нас "неокласичне рейдерство", коли "зелені хапуги" відбирають власність, прикриваючись силовими структурами держави...
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28.05.2020 09:25 Ответить
Ну так. Зелені підняли рейдерство на новий рівень. Вони його узакониили
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28.05.2020 09:25 Ответить
класичного нема, а у стилі модерн хоч греблю гати
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28.05.2020 09:29 Ответить
все рейдеры у власти
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28.05.2020 09:51 Ответить
https://twitter.com/Ukraine_Twi
https://twitter.com/Ukraine_Twi

Vlad

@Ukraine_Twi


Глава Минюста дегенерат Денис Малюська, которого назначили по требованию Запада, поднял себе зарплату в 3,5 раза, пишет «Украинская правда» со ссылкой на сайт Mind
Класичного рейдерства зараз значно менше, ніж два-три роки тому, - глава Мін'юсту Малюська - Цензор.НЕТ 7682
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28.05.2020 10:04 Ответить
зато вернулся рекет
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28.05.2020 10:20 Ответить
Зато сильно развилось неклассическое. Вобщем стало хуже чем было.
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28.05.2020 10:51 Ответить
Дуже втішає, що рейдерство стало некласичним.
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28.05.2020 19:31 Ответить
 
 