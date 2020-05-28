РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5056 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 624 20

Ляшко о смягчении карантина: Тревога есть постоянно и каждое решение дается тяжело

Ляшко о смягчении карантина: Тревога есть постоянно и каждое решение дается тяжело

Принимать решение о карантине было тяжело. Принимать решение об ослаблении карантина также тяжело. У меня такая должность, что тревога есть постоянно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире на телеканале ZIK заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Отвечая на вопрос, есть ли в Министерстве здравоохранения тревога относительно того, что после запуска метро и общественного транспорта в городах Украины может произойти вспышка коронавирусной инфекции.

На что Виктор Ляшко ответил:

"У меня такая должность, что тревога есть постоянно. И каждое решение, которое принимается, оно дается тяжело, поскольку мы оцениваем все потенциальные риски. И принимать решение о карантине было тяжело, принимать решение об ослаблении карантина также тяжело. Но наши результаты работы в карантине, введение карантина, показывают, что все, что мы делаем, оно было оправдано. То есть решение о введении карантина показало результат и наша страна вышла на эпидемию коронавирусной болезни подготовленной с точки зрения именно карантинных мероприятий. А системы здравоохранения справилась за этих 2,5 месяца с количеством случаев коронавирусной болезни, мы дожны наверстать вопросы тестирования на коронавирусную болезнь. То есть коллапса медицинской системы, как это было в развитых европейских странах, например, Италии и Испании, не произошло", – заявил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный санврач Ляшко о дате, когда в Украине ожидают нулевую статистику по COVID-19: "Мы говорим о 22 июня"

Поэтому, добавил главный санитарный врач страны, если эта стратегия сдерживания будет работать, а граждане будут сознательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, новых вспышек удастся избежать.

"Если мы будем говорить, что мы смягчаем карантин, и все будут понимать, что мы действительно его смягчаем, а не отменяем, то, в принципе, системы здравоохранения должна справляться", – сказал Виктор Ляшко.

Напомним, Кабинет Министров Украины разрешил с 22 мая работу транспорта в Украине. Метрополитен в украинских городах после двухмесячного простоя из-за карантинных мер заработал 25 мая.

Также сообщали, что в Минздраве обнародовали этапы ослабления карантина в Украине.

карантин (16729) Ляшко Виктор (1362) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Напминает своим брехливым видом комуняку который пугал империализмом совок времен застоя.
показать весь комментарий
28.05.2020 08:09
+4
А дарма. Вірус нікуди не зник.
показать весь комментарий
28.05.2020 08:12
+3
Когда я вижу на пустынной улице человека в маске и резиновых перчатках, я обхожу его десятой дорогой, вдруг от него заболею неизлечимой болезнью.
показать весь комментарий
28.05.2020 08:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Население уже давно начихали на карантин!
За последнюю неделю видел только 2-х человек, которые нормально одели маску.
показать весь комментарий
28.05.2020 08:05 Ответить
А дарма. Вірус нікуди не зник.
показать весь комментарий
28.05.2020 08:12 Ответить
Но заболеваемость падает! Значит это правильные действия.
Вирус уже никогда не исчезнет!
Со временем выработается иммунитет, когда человек переболеет им в той или иной форме.
показать весь комментарий
28.05.2020 08:26 Ответить
какое на хрен падает!? 477 за сутки.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:05 Ответить
Не зник. Як і всі інші віруси.
показать весь комментарий
28.05.2020 08:45 Ответить
Армяне тоже так считали и получили ответку https://ukr.lb.ua/world/2020/05/27/458537_virmenii_zayavili_pro_drugu_hvilyu.html
показать весь комментарий
28.05.2020 09:30 Ответить
Ляшко, так ты ОКР -щик ))). Тебе к хорошему психиатру. Кстати, вы потому и психушки гнобите, чтобы вас потом в них галоперидолом в сознание не приводили.
показать весь комментарий
28.05.2020 11:55 Ответить
Напминает своим брехливым видом комуняку который пугал империализмом совок времен застоя.
показать весь комментарий
28.05.2020 08:09 Ответить
Когда я вижу на пустынной улице человека в маске и резиновых перчатках, я обхожу его десятой дорогой, вдруг от него заболею неизлечимой болезнью.
показать весь комментарий
28.05.2020 08:23 Ответить
https://censor.net/user/467065 Правильно делаете. Тому человеку уменьшаете риск заразится от вас. Благородно.)
показать весь комментарий
28.05.2020 08:48 Ответить
У любого медика спросите, почему они не носят маски на улице? Маска нужна только на определенное время и если вам не нужен иммунитет, то можете носить ее до самой смерти.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:48 Ответить
поздно, ты уже болен. Неизлечимо.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:06 Ответить
Спакуха ! Єсть вікно можливостей !
Ляшко про пом'якшення карантину: Тривога є постійно і кожне рішення дається важко - Цензор.НЕТ 2452
показать весь комментарий
28.05.2020 08:37 Ответить
Как альтернативу предлагаю алюминиевые шапочки из фольги для барбекю по 20 баксов за штуку.
показать весь комментарий
28.05.2020 08:55 Ответить
Не актуально.
Ляшко про пом'якшення карантину: Тривога є постійно і кожне рішення дається важко - Цензор.НЕТ 4269
показать весь комментарий
28.05.2020 09:22 Ответить
И запретить в Украине телевизор! Только громковорители на площадях и Зибров шоб читал сводки про повешенных коррупционерах...
показать весь комментарий
28.05.2020 09:16 Ответить
голосом левитана.
показать весь комментарий
28.05.2020 09:27 Ответить
А интернет тоже запретить?
показать весь комментарий
28.05.2020 12:58 Ответить
Не больше двух затяжек в день и только после прохождения курсов морских котиков на психическую устойчивость!
показать весь комментарий
28.05.2020 13:07 Ответить
 
 