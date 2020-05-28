Ляшко о смягчении карантина: Тревога есть постоянно и каждое решение дается тяжело

Принимать решение о карантине было тяжело. Принимать решение об ослаблении карантина также тяжело. У меня такая должность, что тревога есть постоянно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире на телеканале ZIK заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Отвечая на вопрос, есть ли в Министерстве здравоохранения тревога относительно того, что после запуска метро и общественного транспорта в городах Украины может произойти вспышка коронавирусной инфекции.

На что Виктор Ляшко ответил:

"У меня такая должность, что тревога есть постоянно. И каждое решение, которое принимается, оно дается тяжело, поскольку мы оцениваем все потенциальные риски. И принимать решение о карантине было тяжело, принимать решение об ослаблении карантина также тяжело. Но наши результаты работы в карантине, введение карантина, показывают, что все, что мы делаем, оно было оправдано. То есть решение о введении карантина показало результат и наша страна вышла на эпидемию коронавирусной болезни подготовленной с точки зрения именно карантинных мероприятий. А системы здравоохранения справилась за этих 2,5 месяца с количеством случаев коронавирусной болезни, мы дожны наверстать вопросы тестирования на коронавирусную болезнь. То есть коллапса медицинской системы, как это было в развитых европейских странах, например, Италии и Испании, не произошло", – заявил Ляшко.

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Поэтому, добавил главный санитарный врач страны, если эта стратегия сдерживания будет работать, а граждане будут сознательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, новых вспышек удастся избежать.

"Если мы будем говорить, что мы смягчаем карантин, и все будут понимать, что мы действительно его смягчаем, а не отменяем, то, в принципе, системы здравоохранения должна справляться", – сказал Виктор Ляшко.

Напомним, Кабинет Министров Украины разрешил с 22 мая работу транспорта в Украине. Метрополитен в украинских городах после двухмесячного простоя из-за карантинных мер заработал 25 мая.

Также сообщали, что в Минздраве обнародовали этапы ослабления карантина в Украине.