На Ривненщине за сутки выявили 70 новых случаев COVID-19, всего - 1588, - ОГА
В Ривненской области за минувшие сутки, 27 мая, подтвердили 70 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 27 мая на Ривненщине зафиксированы 28 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 27 мая на Ривненщине подтверждено 42 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.
По его словам, новым больным от 1 до 79 лет.
Всего в области зарегистрированы 1588 случаев заболевания COVID-19. Отметим, что по данным Минздрава на утро 27 мая в Ривненской области официально были зарегистрированы 1514 случаев коронавирусной болезни.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 35 случая летальных. Преодолели COVID-19 - 763 человека (48%).
В работе лабораторий области остается 522 образца.
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