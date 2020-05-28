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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине за сутки выявили 70 новых случаев COVID-19, всего - 1588, - ОГА

На Ривненщине за сутки выявили 70 новых случаев COVID-19, всего - 1588, - ОГА

В Ривненской области за минувшие сутки, 27 мая, подтвердили 70 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 27 мая на Ривненщине зафиксированы 28 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 27 мая на Ривненщине подтверждено 42 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

По его словам, новым больным от 1 до 79 лет.

Всего в области зарегистрированы 1588 случаев заболевания COVID-19. Отметим, что по данным Минздрава на утро 27 мая в Ривненской области официально были зарегистрированы 1514 случаев коронавирусной болезни.

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Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 35 случая летальных. Преодолели COVID-19 - 763 человека (48%).

В работе лабораторий области остается 522 образца.

На Ривненщине за сутки выявили 70 новых случаев COVID-19, всего - 1588, - ОГА 01
На Ривненщине за сутки выявили 70 новых случаев COVID-19, всего - 1588, - ОГА 02

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карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1228)


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28.05.2020 09:18 Ответить
Почали нехтувати елементарними санітарними правилами.
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28.05.2020 09:19 Ответить
 
 