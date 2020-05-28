Число жертв COVID-19 в мире достигло 357,4 тыс.: только в США умерли 102,1 тыс. человек, в Британии - 37,4 тыс. и в Италии - 33 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 28 мая в мире зарегистрировали 5,7 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 5 792 314 случаев инфицирования и 357 471 смерть из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 102 107 (+ 1 535 за сутки), заболевших - 1 745 803 (+ 20 546 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 414 661 инфицированных (+ 22 301 за сутки) и 25 697 (+ 1 148 за сутки) летальных случая.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 370 680 человек (+ 8 338 за сутки), количество смертей - 3 968 (+ 161 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о смягчении карантина: Тревога есть постоянно и каждое решение дается тяжело

В Испании зарегистрировали 283 849 (+ 510 за сутки) пациентов, умерли 27 118 (+ 1 за сутки) человек.

В Великобритании – 267 240 заболевших (+ 2 013 за сутки), умерли 37 460 пациентов (+ 412).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 231 139 (+ 584) людей. Умерли 33 072 (+ 117) человека.

Как сообщалось, на утро 27 мая в Украине зафиксирован 321 новый случай COVID-19: всего - 21 905, летальных - 658, выздоровели 7 995 человек