На Львовщине новый рекорд по коронавирусу: за сутки - 70 случаев заболевания. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

По состоянию на утро 28 мая на Львовщине подтвердили 1513 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4697 человек, госпитализированы - 634, на амбулаторном лечении - 4063 человека, выписаны - 484 человека. Сейчас в больнице находятся 155 человек, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1513 человек, 48 человек умерли. 335 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 329 ПЦР-тестов, из которых 70 - положительные (из них - 53 это жители Львова).

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Вместе с тем, как сообщила Сличная, на Львовщине умерли еще 4 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Известно, что вчера, 27 мая, умер пациент 1944 года с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Пациент находился на лечении в Центре легочного здоровья с 16 мая. Положительный результат теста, который подтвердил наличие коронавирусной инфекции у мужчины, получили 27 мая. У пациента были сопутствующие заболевания - ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз.

Женщина, 1950 года, умерла 21 мая. Пациентка была госпитализирована в 8-ю городскую клиническую больницу Львова. Положительный результат теста, который подтвердил у нее COVID-19, поступил 26 мая. У нее были сопутствующие заболевания - ишемическая болезнь сердца.

Женщина, 72 года, умерла 26 мая. Пациентка была госпитализирована в 8-ю городскую клиническую больницу Львова 20 мая. Положительный результат теста, который подтвердил у нее наличие коронавируса, получили 26 мая. У нее были сопутствующие заболевания - сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, диффузный кардиосклероз, хроническая ишемия головного мозга.

Мужчина, 79 лет, умер 25 мая. Положительный результат теста, который подтвердил в него коронавирус, получили 26 мая. Пациент был госпитализирован в 8-ю городскую клиническую больницу Львова. У мужчины были сопутствующие заболевания - ишемическая болезнь сердца.

"Львовский городской совет выражает соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении ведомства.

"+70 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это новый рекорд и плохой звоночек для всех нас", - написал мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что на сегодняшней сессии будут голосовать важные решения для противодействия последствиям эпидемии.

"Там и закупка скорых и других необходимых медицинских средств. Надеюсь здравый смысл победит и мы совместно сделаем все необходимое для защиты львовян", - добавил мэр Львова.