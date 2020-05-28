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Новости Коронавирус и карантин
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На Львовщине новый рекорд по коронавирусу: за сутки - 70 случаев заболевания. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

На Львовщине новый рекорд по коронавирусу: за сутки - 70 случаев заболевания. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

По состоянию на утро 28 мая на Львовщине подтвердили 1513 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4697 человек, госпитализированы - 634, на амбулаторном лечении - 4063 человека, выписаны - 484 человека. Сейчас в больнице находятся 155 человек, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1513 человек, 48 человек умерли. 335 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

На Львовщине новый рекорд по коронавирусу: за сутки - 70 случаев заболевания 01

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 329 ПЦР-тестов, из которых 70 - положительные (из них - 53 это жители Львова).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв COVID-19 в мире достигло 357,4 тыс.: только в США умерли 102,1 тыс. человек, в Британии - 37,4 тыс. и в Италии - 33 тыс. ИНФОГРАФИКА

Вместе с тем, как сообщила Сличная, на Львовщине умерли еще 4 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Известно, что вчера, 27 мая, умер пациент 1944 года с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Пациент находился на лечении в Центре легочного здоровья с 16 мая. Положительный результат теста, который подтвердил наличие коронавирусной инфекции у мужчины, получили 27 мая. У пациента были сопутствующие заболевания - ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз.

Женщина, 1950 года, умерла 21 мая. Пациентка была госпитализирована в 8-ю городскую клиническую больницу Львова. Положительный результат теста, который подтвердил у нее COVID-19, поступил 26 мая. У нее были сопутствующие заболевания - ишемическая болезнь сердца.

Женщина, 72 года, умерла 26 мая. Пациентка была госпитализирована в 8-ю городскую клиническую больницу Львова 20 мая. Положительный результат теста, который подтвердил у нее наличие коронавируса, получили 26 мая. У нее были сопутствующие заболевания - сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, диффузный кардиосклероз, хроническая ишемия головного мозга.

Мужчина, 79 лет, умер 25 мая. Положительный результат теста, который подтвердил в него коронавирус, получили 26 мая. Пациент был госпитализирован в 8-ю городскую клиническую больницу Львова. У мужчины были сопутствующие заболевания - ишемическая болезнь сердца.

"Львовский городской совет выражает соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении ведомства.

"+70 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это новый рекорд и плохой звоночек для всех нас", - написал мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что на сегодняшней сессии будут голосовать важные решения для противодействия последствиям эпидемии.

"Там и закупка скорых и других необходимых медицинских средств. Надеюсь здравый смысл победит и мы совместно сделаем все необходимое для защиты львовян", - добавил мэр Львова.

На Львовщине новый рекорд по коронавирусу: за сутки - 70 случаев заболевания 02

карантин (16729) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2890)


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Топ комментарии
+5
Ну якщо люди не розуміють різницю між послабленням карантину і його відміною - значить обмеження будуть тривати довше. Набагато довше.
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28.05.2020 09:10
+4
Більше тестів - більше заражених.
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28.05.2020 09:03
+4
Так границу штурмом брали на Пасху и поминальное. Дебилы.
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28.05.2020 09:16
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Безкінечна історія...
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28.05.2020 09:00 Ответить
Більше тестів - більше заражених.
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28.05.2020 09:03 Ответить
Не підходить, он в Бразилії тестів в два рази менше на млн, а хворих в 4 рази більше.
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28.05.2020 09:23 Ответить
Странно....В Европе, с приходом тепла, активность заражения стала резко снижаться...
А в Украине растёт....?
Китайцы,в самом начал эпидемии писали,что короновирус гибнет в ультрафиолете... ,что и происходит в Европе......Надо больше находиться на солнце....
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28.05.2020 09:08 Ответить
В Україні дощі, з сонцем напряг.
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28.05.2020 09:22 Ответить
А был ли карантин? Если каждый день из прокажённых стран привозили по несколько сотен человек. Некоторые свиньи, дав честное слово сидеть на самоизоляции, тут же с радостью закатывали гулянку на всю ферму. Таможенников кто постоянно заражает? Карантин должен быть жёстким и не под честное слово. Короче, тест на "свiдомiсть" провален полностью. Впрочем как и все остальные...
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28.05.2020 09:29 Ответить
а она сильно была? заводы выпускали прям ежедневно танки (война как никак) и в связи с карантином - перестали? или на поле тысячи людей рядом собирали урожай, и - тоже разошлись? разве только атомные станции к которым в лучшем случае и подходить не стоило начали останавливать (и это вряд ли из-за карантина).
в 21 веке, имхо, даже в Украине, даже при текущих раскладах можно сделать так, чтобы люди вообще не работали, и не голодали. в Германии, к примеру - вполне справились с такой задачей, хотя и немного завуалированно,пособия и т.п. но у нас полуфеодализм, а значит - неизбежна революция.
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28.05.2020 09:52 Ответить
Ну якщо люди не розуміють різницю між послабленням карантину і його відміною - значить обмеження будуть тривати довше. Набагато довше.
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28.05.2020 09:10 Ответить
Працювати будуть усі. Але доведеться зберегти як мінімум загальний масочний режим, обмеження в транспорті і заборону масових заходів. З карантином слабка українська економіка постраждає, без карантину - загине.
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28.05.2020 09:24 Ответить
Да забили уже все, в магазинах без масок все включая продавцов, люди уже устали.
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28.05.2020 09:16 Ответить
Хоч кажіть де, давно не бачив людину без маски в магазині.
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28.05.2020 09:21 Ответить
Я бачу як в магазин дехто заходить без маски, а у продавців вона просто висить на шиї.
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28.05.2020 09:24 Ответить
У нас тоді трохи інакше, чи народ переляканий.
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28.05.2020 09:25 Ответить
Так границу штурмом брали на Пасху и поминальное. Дебилы.
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28.05.2020 09:16 Ответить
Де Великдень а де 28 травня? 14 днів період інкубації. І ніяких поминальних служб жодна парафія не проводила. Тут щось дивне.
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28.05.2020 10:55 Ответить
У нас ни одной службы в храме не пропустили, и ни одного инфицированного.
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28.05.2020 11:31 Ответить
 
 