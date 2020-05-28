На утро 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382, летальных - 669, выздоровели 8 439 человек

По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксированы уже более 22,3 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, в целом в Украине зафиксировали 22 382 случая COVID-19. За сутки - 477 новых случаев.

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С начала пандемии в Украине умерли 669 человек (+11 за сутки).

Количество выздоровевших достигло 8 439 человек (+444 сутки). Количество активных больных за сутки выросло на 22 пациента до 13 274 человек.

За минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Ривненской области (74 случая), Львовской области (70 случаев), Черновицкой области (57 случаев) и Киеве (54 случая).

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 947 случаев;

Волынская область - 851 случай;

Днепропетровская область - 920 случаев;

Донецкая область - 158 случаев;

Житомирская область - 673 случая;

Закарпатская область - 1124 случая;

Запорожская область - 425 случаев;

Ивано-Франковская область - 1339 случаев;

Кировоградская область - 495 случаев;

м. Киев - 2793 случая;

Киевская область - 1517 случаев;

Львовская область - 1513 случаев;

Луганская область - 45 случаев;

Николаевская область - 282 случая;

Одесская область - 861 случай;

Полтавская область - 268 случаев;

Ривненская область - 1588 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1131 случай;

Харьковская область - 981 случай;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 386 случаев;

Черновицкая область - 3201 случай;

Черкасская область - 401 случай;

Черниговская область - 140 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 мая 2020 г. в Центр поступили 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 55995 сообщений о подозрении на COVID-19.











