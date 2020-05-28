РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4996 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
12 689 92

На утро 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382, летальных - 669, выздоровели 8 439 человек

На утро 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382, летальных - 669, выздоровели 8 439 человек

По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксированы уже более 22,3 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, в целом в Украине зафиксировали 22 382 случая COVID-19. За сутки - 477 новых случаев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Львовщине новый рекорд по коронавирусу: за сутки - 70 случаев заболевания. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

С начала пандемии в Украине умерли 669 человек (+11 за сутки).

Количество выздоровевших достигло 8 439 человек (+444 сутки). Количество активных больных за сутки выросло на 22 пациента до 13 274 человек.

За минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Ривненской области (74 случая), Львовской области (70 случаев), Черновицкой области (57 случаев) и Киеве (54 случая).

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 947 случаев;
Волынская область - 851 случай;
Днепропетровская область - 920 случаев;
Донецкая область - 158 случаев;
Житомирская область - 673 случая;
Закарпатская область - 1124 случая;
Запорожская область - 425 случаев;
Ивано-Франковская область - 1339 случаев;
Кировоградская область - 495 случаев;
м. Киев - 2793 случая;
Киевская область - 1517 случаев;
Львовская область - 1513 случаев;
Луганская область - 45 случаев;
Николаевская область - 282 случая;
Одесская область - 861 случай;
Полтавская область - 268 случаев;
Ривненская область - 1588 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1131 случай;
Харьковская область - 981 случай;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 386 случаев;
Черновицкая область - 3201 случай;
Черкасская область - 401 случай;
Черниговская область - 140 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 мая 2020 г. в Центр поступили 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 55995 сообщений о подозрении на COVID-19.

На утро 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382, летальных - 669, выздоровели 8 439 человек 01
На утро 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382, летальных - 669, выздоровели 8 439 человек 02
На утро 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382, летальных - 669, выздоровели 8 439 человек 03
На утро 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382, летальных - 669, выздоровели 8 439 человек 04
На утро 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382, летальных - 669, выздоровели 8 439 человек 05
На утро 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382, летальных - 669, выздоровели 8 439 человек 06

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4430) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
тільки в Білорусі хворий вже кожен 200-й житель. І це лише офіційні дані.
показать весь комментарий
28.05.2020 09:33
+10
Ну а що? Тиждень назад позапускали автобуси, запрацювали перукарні, дантисти, люди познімали маски. Далі буде...
показать весь комментарий
28.05.2020 09:31
+6
Білорусь в жопі, добре хоч такий карантин зробили.
показать весь комментарий
28.05.2020 09:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сколько случаев запланировано по статистике на 22 июня этого года?
показать весь комментарий
28.05.2020 09:27 Ответить
Главный санврач Ляшко о дате, когда в Украине ожидают нулевую статистику по COVID-19: "Мы говорим о 22 июня"
показать весь комментарий
28.05.2020 09:28 Ответить
тільки в Білорусі хворий вже кожен 200-й житель. І це лише офіційні дані.
показать весь комментарий
28.05.2020 09:33 Ответить
То москалик, якому припікає низька кількість хворих в порівнянні з білорусами і москалями, заробляє на зупу.
показать весь комментарий
28.05.2020 09:34 Ответить
+
показать весь комментарий
28.05.2020 09:45 Ответить
а в Белоруси она не рождалась.
показать весь комментарий
28.05.2020 09:54 Ответить
Ты бы в армении статистику смотрел,для чего тебе Украина.
показать весь комментарий
28.05.2020 09:55 Ответить
а по сути возразить слабО?
показать весь комментарий
28.05.2020 09:57 Ответить
Кому? Недоумкам которые считают себя умнее всего мира?
показать весь комментарий
28.05.2020 10:07 Ответить
вот это только что была самокритика, да?
показать весь комментарий
28.05.2020 10:19 Ответить
Білорусь в жопі, добре хоч такий карантин зробили.
показать весь комментарий
28.05.2020 09:33 Ответить
А какой бы Вы карантинчик хотели? С расстрелом на месте каждого чихнувшего или с повышенной температурой?
показать весь комментарий
28.05.2020 09:56 Ответить
Их брехне не стоит верить, в Швеции столько же населения и лучшая медицина а данные совсем другие.
показать весь комментарий
28.05.2020 09:34 Ответить
ай-ай карантын, Ай-вай-зян
показать весь комментарий
28.05.2020 09:36 Ответить
Почему-то судя по цифрам одним областям карантин помог (Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская), а другим соседним нет (Львовская, Ровенская)? А не потому ли что в одних руководители сумели подготовиться и организовать защитные меры, а в других проспали, надеялись что covid это обычный грипп?
показать весь комментарий
28.05.2020 09:39 Ответить
На ранок 28 травня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 382, ​​летальних - 669, одужали 8 439 осіб - Цензор.НЕТ 9423

Статистика по Беларуси. Вот что могло бы быть без карантина.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:01 Ответить
Если не делать тесты, то и болезни нет. Кто у нас их делает в государственном масштабе?
показать весь комментарий
28.05.2020 10:47 Ответить
Ну а що? Тиждень назад позапускали автобуси, запрацювали перукарні, дантисти, люди познімали маски. Далі буде...
показать весь комментарий
28.05.2020 09:31 Ответить
Так шо при карантине шо нет где разница? Не угробили бы экономику не оставили людей без работы шо тогда 400-570 заражений при низком количестве тестов шо сейчас при большем в разы тестов и рекоодно выздоровших при ослаблении карантина
показать весь комментарий
28.05.2020 09:37 Ответить
как по мне, шо ты живой, что помер - разницы нет, такая логика.
показать весь комментарий
28.05.2020 09:40 Ответить
типа, индустриализация важней подохших от голода. Знакомо.
показать весь комментарий
28.05.2020 09:41 Ответить
Еслиб карантина не было смертей больше было,но все равно по смертям от вируса не сравнится сколько в месяц умирает от рака,инфарктов,автокатастроф и от других факторов,это не стоит чтоб теперь ещё и умирали люди от обстоятельств связаный с вирусом потерей работы,убитой экономикой
показать весь комментарий
28.05.2020 09:45 Ответить
ты на себя примерь - страна двигает экономику, а ты сам уже оплакан и в земле. Согласен на такой вариант?
показать весь комментарий
28.05.2020 09:52 Ответить
Все мы там будем никто не знает от вируса или от инфаркта,рака,от самоубийста связаным с вирусом потерей работы и безысходности ,случая попасть в аварию и погибнуть шансов намного больше чем от вируса,он есть никто не спорит,но это не пандемия
показать весь комментарий
28.05.2020 09:58 Ответить
да ты фаталист... на красный свет переходишь?
показать весь комментарий
28.05.2020 10:03 Ответить
Я живу в реальности,простой опрос распроси своих коллег друзей знакомых есть ли у них друзья или знакомые знакомых кто заразился,мне ответили нет все мои друзья,коллеги,распрашивал таксистов,а это значить что % очень маленький не знаю там один из 500 может быть,это не пандемия,вот Испанка,Оспа по 50 млн то настоящая пандемия
показать весь комментарий
28.05.2020 10:13 Ответить
так и хорошо, что малое количество зараженных. Это и результат карантина определенно.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:15 Ответить
Карантин был только в твоем воображении.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:20 Ответить
а ты лишь строка на мониторе.
показать весь комментарий
28.05.2020 11:28 Ответить
птн пнх
показать весь комментарий
28.05.2020 11:55 Ответить
воистину шалом
показать весь комментарий
28.05.2020 18:36 Ответить
Надо на таких упоротых зедебилах проверять вакцины,беречь приматов.Им все равно ,какая разница ,умерло 600 человек или 60000 тысяч.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:00 Ответить
Миллион давай трупов,как твой клоун говорит,Италии тут не будет если бы не было вообще,смертей больше да бы было,Швеция показала,а ты дальше верь своим зеленым Степанову и Ляшко и они таких как ты даже не скрывают когда говорили что пугают народ чтоб по парку не шлялись
показать весь комментарий
28.05.2020 10:06 Ответить
Что показала Швеция? Что каждый может заболеть? Да же они ввели частичный карантин! Но у них люди другие,не зедебилы,там если сказано 1.5 держать дистанцию ,то они это все выполняют и не пруться в маршрутку без маски или своей мордой в очереди возле кассы.У нас одно спасение это карантин и очень жесткий!
показать весь комментарий
28.05.2020 10:13 Ответить
Так расскажи почему слуги твои открывают Велюр а другим нельзя,во время карантина,там карантин один для всех,а не для избраных зебилов,народ это вирит и похерил видя несправедливость
показать весь комментарий
28.05.2020 10:16 Ответить
Это вопрос к зедебилам! Я же не виноват ,что они Президента на клоуна поменяли.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:24 Ответить
Если бы они вообще ничего не сделали, народ обвинил бы правительство в пофигизме. А так их правительство поступило достаточно мудро и в принципе удовлетворило хотелки обеих сторон. Опасающиеся за свое здоровье получили "ощущение безопасности", остальные не остались без средств к существованию.
показать весь комментарий
28.05.2020 12:01 Ответить
Був би такий строгий карантин та соціальна дисципліна, як у Китаї, Кореї, Ізраїлі чи Австрії - ми би вже з місяць жили б нормальним життям, враховуючи нашу невисоку щільність населення. Але дисципліна - це не про нас...
показать весь комментарий
28.05.2020 09:46 Ответить
Отож бо якби, якби була справедливiсть один закон для всix а то власник "Велюр"одне а ми шото друге,звичайно людей вже це дicтало
показать весь комментарий
28.05.2020 09:50 Ответить
Да нету у нас никакой угробленной экономики. Купи-продай это не экономика. А то что еще осталось то и в услових карантина нормально работает.
показать весь комментарий
28.05.2020 09:55 Ответить
Без карантина, сразу увеличилось бы на 1000 - 2000 заболеваний в сутки и большая часть просто не попала на лечение в больницу.
показать весь комментарий
28.05.2020 11:40 Ответить
Ааа, всьо пропало, срочно всех на карантин на 2 года, и чтобы никто и носа не высовывал из дома. А потом утилизировать трупы умерших от голода и вуаля - территория для "бохоизбранных" очищена!
показать весь комментарий
28.05.2020 13:04 Ответить
Ну вот, опять к пику приблизились, а тут ТРЦ уже собрались открывать и поезда запускать. Объяснили бы логику всех этих карантинных мер.
показать весь комментарий
28.05.2020 09:43 Ответить
Ну разве не понятно, так как поведение вируса плохо изучено никакой 100%-й логики сейчас не существует (и не только в Украине). Каждая страна действует на ощупь, на свой сторах и риск и мы не исключение. Еще пру дней такой тенденции, можно не удивляться если опять закроют метро и транспорт.
показать весь комментарий
28.05.2020 09:49 Ответить
Степашка, выходит что народ карантинили около 3 мес., а все оказалось пох...
показать весь комментарий
28.05.2020 09:48 Ответить
Можно подумать что он прорицатель и видит будущее.
показать весь комментарий
28.05.2020 09:50 Ответить
Ну так ведь 400 человек, а не 4000, как у соседей.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:05 Ответить
.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-pozhezhi-dsns-********/30632701.html З початку року в Україні сталося понад 13 тисяч пожеж у житловому секторі, в яких загинули більш ніж 800 людей, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

.
так что засуньте свою "пандемию" с дерибаном бабла и уничтожением экономики себе в жопу.
(но! люди, соблюдайте правила чтобы не заразиться и не заразить других)
показать весь комментарий
28.05.2020 09:49 Ответить
про спички детям лобавь, и не курить бухим на диване.
показать весь комментарий
28.05.2020 09:53 Ответить
та за тобою не вспиг...
показать весь комментарий
28.05.2020 09:58 Ответить
вот эти, что заразились - каким образом? Хотелось бы плакат типа - "Забыл маску дома - и уже не вернешься"
показать весь комментарий
28.05.2020 10:05 Ответить
тяжелый случай.
показать весь комментарий
28.05.2020 23:59 Ответить
И что? Если люди умирают от пожара, то это не повод отменить карантин. Год еще не закончился и неизвестно сколько ещё умрет. А для сравнения вам - статистика от соседей без карантина .
показать весь комментарий
28.05.2020 10:08 Ответить
Я не призываю наплевать на угрозы.
Я против:
- нагнетания истерии с целью наживы!
- лживой информации и приказов врачам делать приписки!
- принятия решения людьми, полномочия каких нигде не прописаны законодательно и решения принимаются тупыми ублюдками высосав их из пальца.

Я за то чтобы принимались научно-обоснованные и взвешенные решения.
Но это не для клоунов-зебилов дорвавшихся к "порулить".
показать весь комментарий
28.05.2020 10:14 Ответить
Понселась
показать весь комментарий
28.05.2020 10:22 Ответить
Зелёные клоуны говорят, что всем обеспечены.

А больше всего медики страдают.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:42 Ответить
За добу проведено понад 10 тисяч тестів, захворіло 477 осіб. Статистика в принципі обнадійлива, але маємо дотримуватись усіх карантинних заходів. Хоч дійсно у більшості наших співвітчизників закінчилися кошти і велика кількість громадян втратила роботу. Уряду необхідно втілювати проекти з запуску нових підприємств по виробництву товарів, які ми імпортуємо (імпортозаміщення), необхідно шукати нові ринки збуту для металургії, авіабудування, аграрного сектору і т.д. Необхідно терміново створювати робочі місця, оскільки армія безробітних збільшується.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:53 Ответить
Меня возмущает всемирная "пандемия" Очень похожа на засилье церковников в средние века при современных СМИ. Позорище!
показать весь комментарий
28.05.2020 11:02 Ответить
Ви жили у середньовіччі? Маєте з чим порівняти? Хоча я радий що Вас то всьо возмущаєт. Мене теж возмущаєт. Карантин взагалі не може не возмущать. Знаєте, коли падають бомби і всіх заганяють у бомбосховище - це теж возмущєт. І це природньо. Здоров'я вам і всім.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:22 Ответить
Ось вам і спад ..ось вам і *плато * ..
ПС )))) А восени можлива друга хвиля .
показать весь комментарий
28.05.2020 11:02 Ответить
в нас ще перша далеко не закінчилась. чомусь вже кажуть про другу. про другу можуть говорити країни що вже вийшли з піку, ба навіть 2:1 а то і більше вилікуваних до захворівших. в нас того і близько нема.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:15 Ответить
Ковид 19 самая крутая афера 21 века.Сезонный грипп ,можно легко подписать под любую страшилку .Фото короновируса мы так и не увидели ,рисованные картинки .Зато в списке Форбс добавились новые имена по этой теме .Швеция и Беларусь легко лопнули этот мыльный пузырь .
показать весь комментарий
28.05.2020 11:11 Ответить
в каком смысле лопнули?
показать весь комментарий
28.05.2020 11:30 Ответить
В Москве за сутки выявлено 2054 зараженных коронавирусом

там тоже лопнули?
показать весь комментарий
28.05.2020 11:33 Ответить
Как заставить всю эту зелёную мразь -слуг олигархов ,носить маски ,желательно зелёные -пожизненно ?Это был бы хороший пример наказания за брехню .
показать весь комментарий
28.05.2020 11:16 Ответить
477 - это скорее не количество заболевших за сутки, а количество положительных тестов, полученных за сутки. Судя по отзывам заболевших, люди могли заболеть и две недели назад, а положительный результат получить вчера, так быстро у нас делаются тесты.
показать весь комментарий
28.05.2020 12:42 Ответить
Совершенно верно - количество КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ больных увеличилось лишь на 22 человека. Т.е. остальные 455 - это не заболевшие, а люди с положительным тестом, и не факт, что у всех он верен, а также не факт, что все эти 455 перейдут в активную фазу, т.е. заболеют
показать весь комментарий
28.05.2020 13:21 Ответить
і не факт що їх 455. Погодьтесь Коли Ви стоєте на березі моря і ловите бичка та барабольку, Ви не можете впевнено сказати що у морі водяться лише бичок та бараболька. Тестів катастрофічно мало - це безкінечна гумка.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:26 Ответить
корона змінює все

https://t.me/pm_mss/82
показать весь комментарий
28.05.2020 19:04 Ответить
 
 