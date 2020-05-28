Рябошапка о конфликте Венедиктовой и САП: Ей самой не о чем отчитываться

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова публично заявила об отсутствии результатов работы САП из-за того, что ей самой скоро нужно отчитываться о результатах своей работы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом заявил экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.

По его словам, именно из-за того, что Венедиктовой не о чем отчитываться, она пытается повторить старую комбинацию.

"Когда она была на должности руководителя ГБР, то обвиняла прокуроров Офиса генпрокурора в том, что они якобы блокировали ее работу и не давали возможности показать ей результат в ГБР. Сейчас она уже обвиняет прокуроров САП в том, что они не дают ей показать результат. Вот собственно и все мотивы", - отметил Рябошапка.

Экс-генпрокурор подчеркнул, что примерно год в Украине не слышали конфликтов, публичных скандалов между органами уголовной юстиции.

"Ни ГБР, ни НАБУ, ни САП, ни Офис генпрокурора не воевали между собой. И такая история наконец снова случилась", - сказал Рябошапка.

По его словам, это приведет к таким последствиям:



- подрывается авторитет государственных органов;

- в результате таких конфликтов САП однозначно не будет лучше работать.

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"В результате скандалов моральное состояние прокуроров становится очевидно хуже и соответственно отношение к работе тоже становится немного хуже. Это прежде всего дестабилизирует работу САП", - убежден Рябошапка.

Отвечая на вопрос, что успела показать Венедиктова, находясь на должности, Рябошапка сказал: "Пока я не имею таких историй, которыми можно было бы похвастаться Венедиктовой на этом посту. Это собственно и является одним из ключевых мотивов, почему сейчас Назар Холодницкий стал объектом нападок со стороны Венедиктовой".

Он добавил, что дело Екатерины Гандзюк, фактически, слили. В то же время, по его словам, много проблем и с другими уголовными расследованиями: дела в отношении Сергея Стерненко, в отношении Татьяны Чорновол, в отношении Владимира Вятровича.

Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила в бездействии САП.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.

В ответ на это САП сообщила,что объемы дел в которых судьям Высшего антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов. А также призывала Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры.

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