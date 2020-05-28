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Рябошапка о конфликте Венедиктовой и САП: Ей самой не о чем отчитываться

Рябошапка о конфликте Венедиктовой и САП: Ей самой не о чем отчитываться

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова публично заявила об отсутствии результатов работы САП из-за того, что ей самой скоро нужно отчитываться о результатах своей работы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом заявил экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.

По его словам, именно из-за того, что Венедиктовой не о чем отчитываться, она пытается повторить старую комбинацию.

"Когда она была на должности руководителя ГБР, то обвиняла прокуроров Офиса генпрокурора в том, что они якобы блокировали ее работу и не давали возможности показать ей результат в ГБР. Сейчас она уже обвиняет прокуроров САП в том, что они не дают ей показать результат. Вот собственно и все мотивы", - отметил Рябошапка.

Экс-генпрокурор подчеркнул, что примерно год в Украине не слышали конфликтов, публичных скандалов между органами уголовной юстиции.

"Ни ГБР, ни НАБУ, ни САП, ни Офис генпрокурора не воевали между собой. И такая история наконец снова случилась", - сказал Рябошапка.

По его словам, это приведет к таким последствиям:

- подрывается авторитет государственных органов;
- в результате таких конфликтов САП однозначно не будет лучше работать.

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"В результате скандалов моральное состояние прокуроров становится очевидно хуже и соответственно отношение к работе тоже становится немного хуже. Это прежде всего дестабилизирует работу САП", - убежден Рябошапка.

Отвечая на вопрос, что успела показать Венедиктова, находясь на должности, Рябошапка сказал: "Пока я не имею таких историй, которыми можно было бы похвастаться Венедиктовой на этом посту. Это собственно и является одним из ключевых мотивов, почему сейчас Назар Холодницкий стал объектом нападок со стороны Венедиктовой".

Он добавил, что дело Екатерины Гандзюк, фактически, слили. В то же время, по его словам, много проблем и с другими уголовными расследованиями: дела в отношении Сергея Стерненко, в отношении Татьяны Чорновол, в отношении Владимира Вятровича.

Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила в бездействии САП.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.

В ответ на это САП сообщила,что объемы дел в которых судьям Высшего антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов. А также призывала Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры.

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Автор: 

САП (2059) Рябошапка Руслан (409) Венедиктова (726) Офис Генпрокурора (2453)


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Топ комментарии
+16
Венедиктова до назначения ГПУ работала прокурором? Нет. Чем занималась? Преподавала в ВУЗе. Область права, в котором специализировалась далека от уголовной. Вывод: ее деятельность в ОГПУ не может быть иной - интриги/скандалы/показуха.
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28.05.2020 09:58
+13
Мало того, пару років тому вона провалила екзамен у Верховний Суд! Ось такі у нас викладачі в вузах!
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28.05.2020 10:00
+8
Эта мразина венедиктова - враг Украины и отчитывается она перед кремлём.
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28.05.2020 09:52
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Конфликт ГПУ и САП был заложен изначально, что бы в споре рождалась истина.
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28.05.2020 09:49 Ответить
В споре рождаются синяки и трупы.
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28.05.2020 09:53 Ответить
Эта мразина венедиктова - враг Украины и отчитывается она перед кремлём.
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28.05.2020 09:52 Ответить
Он вообще понимает разницу в отчете за месяц и за 5 лет работы. Лучше бы о своих успехах рассказал. А с Холодницкого давно пора спросить о результатах, может хоть румянец сойдет с него.
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28.05.2020 09:52 Ответить
Ну да)а что ж ей не отчитаться за то,шо за месяц ,на пару с зебобой,превратила дбр- в опг
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28.05.2020 09:58 Ответить
Спор "козла" и "овцы" о том, кто из них умеет лучше летать.
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28.05.2020 09:53 Ответить
Схватка двох зебілів!
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28.05.2020 09:54 Ответить
Дальше будет Интересней , - В виду не квалификации и отсутствии Опыта и перевод Стрелок на других приведет к большему спаду слуг в Обществе. И есть неразрывная цепочка , - кто привел , какой мотив, результат или его Отсутствие .
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28.05.2020 09:56 Ответить
Ловлю себя на мысле,
что оказывается Луценко был не таким уж и плохим ГенПрокурором.
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28.05.2020 09:57 Ответить
Не можу не згодитись з цим твердженням, Венедіктова ще гірша за Луценка.
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28.05.2020 10:20 Ответить
"венедиктова изображающая правосудие. живая. покажите публике правосудие. пять гривен. кто больше? - шесть........9 гривен- раз,.... 9 гривен с полтиной..... - третий раз с полтиной. венедиктова продана!" (С)
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28.05.2020 09:58 Ответить
Венедиктова до назначения ГПУ работала прокурором? Нет. Чем занималась? Преподавала в ВУЗе. Область права, в котором специализировалась далека от уголовной. Вывод: ее деятельность в ОГПУ не может быть иной - интриги/скандалы/показуха.
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28.05.2020 09:58 Ответить
Мало того, пару років тому вона провалила екзамен у Верховний Суд! Ось такі у нас викладачі в вузах!
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28.05.2020 10:00 Ответить
Цілий доктор наук не без сприяння папіка проректора з навчальної роботи Харківського університету внутрішніх справ.
Може хтось із розслідувачів візьметься перевірити її "наукові" досягнення, мінімум на плагіат.
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28.05.2020 10:14 Ответить
Кто? 73% говорят хуже не будет)
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28.05.2020 10:31 Ответить
Ну куда ей до кума Пети, уж этот собаку сьел в юриспруденции.))
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28.05.2020 10:03 Ответить
Обоє-рябоє - що кум без освіти, що Венедіктова, яка екзамен з правознавства у Верховний Суд провалила!

А, ще третій такий - Баканов: Пєтя закон через коліно ламав, щоб кум прокурором став, а Зе так само вчинив, щоб Баканова в СБУ назначили!
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28.05.2020 10:13 Ответить
"Петя" нічого не ламав, і, апріорі, не міг зламати, не було у нього монобільшості у Верховній раді
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28.05.2020 10:23 Ответить
Не доказывайте! Правду не докажешь в том то и проблема, а вот ложью можно манипулировать во всех направлениях
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28.05.2020 10:32 Ответить
Ну замість Луценка він дійсно міг назначити прокурором толкового юриста, а не змінювати закон під одну особу...
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28.05.2020 10:47 Ответить
Была вероятность назначить (по незнанию) какого-нибудь Козыря (кремлевского агента).
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28.05.2020 14:22 Ответить
Лопату витягни...
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28.05.2020 10:15 Ответить
Кум у судді Верховного суда не пхався. І, взагалі, у нього технічна освіта, значить не дурень.
Фізик, інженер, математик - правником, банкіром, економістом зможе праювати, наб"є руку і вперед. Навпаки - ні.
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28.05.2020 10:18 Ответить
Ага, давно вже знаємо таке: "Каждая кухарка..."©
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28.05.2020 10:23 Ответить
Кухарка - то блазень в президентах, а не високоосвідчені та люди з політичним досвідом.
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28.05.2020 10:27 Ответить
Та, да - Бенядиктова с ОГПУ еще та кухарка, только цыцек нет😀
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28.05.2020 10:29 Ответить
Целую псарню
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28.05.2020 10:49 Ответить
https://twitter.com/slovoidilo
https://twitter.com/slovoidilo @slovoidilo

Венедиктова відмовила й у створенні міжнародної слідчої групи щодо контрабанди цигарок.

Вже й Італія просила, і Румунія.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова вже три місяці не порушує кримінальне провадження стосовно народного депутата, який нібито причетний до незаконного переміщення через державний кордон контрафактних цигарок і їх подальший продаж в країнах Європейського союзу.


Про це йдеться у відкритому листі прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє «Слово і діло».
«Просимо генпрокурора сприяти прокурорам САП та виконати вимоги КПК, зокрема щодо виключного обов'язку внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення народним депутатом України тяжкого кримінального правопорушення, що завдає державі багатомільйонних збитків (відповідні матеріали САП направлено ще три місяці тому) та прийняти рішення про створення міжнародної слідчої групи», - закликають у прокуратурі.

За інформацією САП, ця група має розслідувати факти незаконного переміщення через державний кордон контрафактних тютюнових виробів і їх подальший продаж в країнах Європейського союзу. У прокуратурі додали, що раніше генпрокурорка відмовила у створенні такої групи, попри клопотання представників Румунії та Італії через Євроюст, а також НАБУ.
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28.05.2020 10:02 Ответить
Рябошапка так інтелегентно встромив своїй наступниці. Одним словом помножив на нуль теревіння цієї баби
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28.05.2020 10:08 Ответить
А до чего тут "ця баба", коли все залежить вiд нiкчеми, за якого проголосували 73%? Що iй накажуть з ГПУ, те й робить. Як умie.
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28.05.2020 10:18 Ответить
Тому і "ця", що виконує забаганки нікчеми. Хоча, тактично, може і власну ініціативу проявляти
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28.05.2020 10:29 Ответить
Забава "сам дурак" беспроигрышная игра нашей власти во все времена.
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28.05.2020 10:15 Ответить
https://rarebooks.d3.ru/defenestratsiia-1986633/?sorting=rating Какая, всё-таки, неожиданная польза бывает от просмотра картин, описывающих исторические события. Интересные вопросы возникают...

Картина: Вацлав Брожик, «Пражская Дефенестрация 1618г.» (1898-1899)

Рябошапка про конфлікт Венедіктової і САП: Їй самій нема про що звітувати - Цензор.НЕТ 6685

холст, масло, https://www.ngv.vic.gov.au/explore/collection/work/3820/ находится в Национальной галерее штата Виктория , г. Мельбурн, Австралия.



Это когда ненавистных чиновников вышвыривают из окна!

Так вот -- интересно: были ли подобные случаи в украинской истории?
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28.05.2020 10:17 Ответить
Рябошапка про конфлікт Венедіктової і САП: Їй самій нема про що звітувати - Цензор.НЕТ 4982
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28.05.2020 10:28 Ответить
Будни Венедиктовой!
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28.05.2020 10:29 Ответить
Велике НІ..УЯ РЯБОШАБКА МАВ КУДИ БІЛЬШЕ ЧАСУ..
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28.05.2020 10:35 Ответить
Думки пана Рябошапки на сьогодні, цікавлять суспільство виключно по Рінатці Кузьміну. Про все інше не цікавлять. Тому, або по суті, або ....... .
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28.05.2020 10:37 Ответить
Ніякі НАБУ, САП, ГПУ, НПУ та різні НАЗКи в Україні діяти не будуть. Всі вони мертвонароджені, деформовані і тотально паралізовані взаємними компроматами. Загалом вони представляють абсолютно бездіяльну інертну масу в фазі деструктивного дегенеративного процесу виродження і повної втрати функціональної суті.
Все це є результатом тривалого штучного спотворення суспільної свідомості і моралі і ні практичних, ні теоретичних варіантів виходу з цієї ситуації, на даний, момент не існує і ніхто не здатен їх запропонувати, а тим більше реалізувати. Тому ситуація може розвиватися тільки в напрямі до драматичної розв'язки.
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28.05.2020 11:21 Ответить
Что мешает плохому танцору - ответ знает каждый. Кто же может мешать генеральному прокурору? Классику не уважаете. Пересмотрите "Признание комиссара полиции прокурору республики".
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28.05.2020 13:44 Ответить
Точно Зе допрыгается с такими назначениями. Для это тёти уже бачок железный выпиливают.
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28.05.2020 14:41 Ответить
Тетка пришла из ВУЗа, отрасли, в которой склоки, постоянные разборки и скандалы приветствуются. Перенесла базар вместо конструктива
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29.05.2020 20:40 Ответить
 
 