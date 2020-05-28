Рябошапка о конфликте Венедиктовой и САП: Ей самой не о чем отчитываться
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова публично заявила об отсутствии результатов работы САП из-за того, что ей самой скоро нужно отчитываться о результатах своей работы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом заявил экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.
По его словам, именно из-за того, что Венедиктовой не о чем отчитываться, она пытается повторить старую комбинацию.
"Когда она была на должности руководителя ГБР, то обвиняла прокуроров Офиса генпрокурора в том, что они якобы блокировали ее работу и не давали возможности показать ей результат в ГБР. Сейчас она уже обвиняет прокуроров САП в том, что они не дают ей показать результат. Вот собственно и все мотивы", - отметил Рябошапка.
Экс-генпрокурор подчеркнул, что примерно год в Украине не слышали конфликтов, публичных скандалов между органами уголовной юстиции.
"Ни ГБР, ни НАБУ, ни САП, ни Офис генпрокурора не воевали между собой. И такая история наконец снова случилась", - сказал Рябошапка.
По его словам, это приведет к таким последствиям:
- подрывается авторитет государственных органов;
- в результате таких конфликтов САП однозначно не будет лучше работать.
"В результате скандалов моральное состояние прокуроров становится очевидно хуже и соответственно отношение к работе тоже становится немного хуже. Это прежде всего дестабилизирует работу САП", - убежден Рябошапка.
Отвечая на вопрос, что успела показать Венедиктова, находясь на должности, Рябошапка сказал: "Пока я не имею таких историй, которыми можно было бы похвастаться Венедиктовой на этом посту. Это собственно и является одним из ключевых мотивов, почему сейчас Назар Холодницкий стал объектом нападок со стороны Венедиктовой".
Он добавил, что дело Екатерины Гандзюк, фактически, слили. В то же время, по его словам, много проблем и с другими уголовными расследованиями: дела в отношении Сергея Стерненко, в отношении Татьяны Чорновол, в отношении Владимира Вятровича.
Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила в бездействии САП.
Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.
В ответ на это САП сообщила,что объемы дел в которых судьям Высшего антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов. А также призывала Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры.
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что оказывается Луценко был не таким уж и плохим ГенПрокурором.
Може хтось із розслідувачів візьметься перевірити її "наукові" досягнення, мінімум на плагіат.
А, ще третій такий - Баканов: Пєтя закон через коліно ламав, щоб кум прокурором став, а Зе так само вчинив, щоб Баканова в СБУ назначили!
Фізик, інженер, математик - правником, банкіром, економістом зможе праювати, наб"є руку і вперед. Навпаки - ні.
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Венедиктова відмовила й у створенні міжнародної слідчої групи щодо контрабанди цигарок.
Вже й Італія просила, і Румунія.
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова вже три місяці не порушує кримінальне провадження стосовно народного депутата, який нібито причетний до незаконного переміщення через державний кордон контрафактних цигарок і їх подальший продаж в країнах Європейського союзу.
Про це йдеться у відкритому листі прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє «Слово і діло».
«Просимо генпрокурора сприяти прокурорам САП та виконати вимоги КПК, зокрема щодо виключного обов'язку внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення народним депутатом України тяжкого кримінального правопорушення, що завдає державі багатомільйонних збитків (відповідні матеріали САП направлено ще три місяці тому) та прийняти рішення про створення міжнародної слідчої групи», - закликають у прокуратурі.
За інформацією САП, ця група має розслідувати факти незаконного переміщення через державний кордон контрафактних тютюнових виробів і їх подальший продаж в країнах Європейського союзу. У прокуратурі додали, що раніше генпрокурорка відмовила у створенні такої групи, попри клопотання представників Румунії та Італії через Євроюст, а також НАБУ.
Картина: Вацлав Брожик, «Пражская Дефенестрация 1618г.» (1898-1899)
холст, масло, https://www.ngv.vic.gov.au/explore/collection/work/3820/ находится в Национальной галерее штата Виктория , г. Мельбурн, Австралия.
Это когда ненавистных чиновников вышвыривают из окна!
Так вот -- интересно: были ли подобные случаи в украинской истории?
Все це є результатом тривалого штучного спотворення суспільної свідомості і моралі і ні практичних, ні теоретичних варіантів виходу з цієї ситуації, на даний, момент не існує і ніхто не здатен їх запропонувати, а тим більше реалізувати. Тому ситуація може розвиватися тільки в напрямі до драматичної розв'язки.