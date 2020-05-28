На Донетчине в 2020 году восстановят до 1000 поврежденных жилых домов, - ОГА

В Донецкой области в 2020 году восстановят не менее 1000 поврежденных жилых домов.

Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин во время рабочего совещания в режиме онлайн, говорится на сайте ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"На 2020 год руководителем области поставлена ​​задача восстановить не менее 1000 жилых домов, пострадавших вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Для этого у нас с вами есть все - и материальные ресурсы в виде материальных резервов всех уровней, и исполнители восстановительных работ, которых нам предоставит Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Остается только работать - постоянно и планово", - сказал Филашкин.

Директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы ОГА Игорь Бойко добавил, что с начала ведения боевых действий, по состоянию на 25 мая 2020 года, на территориях, подконтрольных украинской власти, разрушены/повреждены 13 255 жилых домов.

"Восстановительные работы предлагаем начать с домов, которые находятся в непосредственной близости от линии разграничения. В итоге имеем 993 дома, где существует возможность безопасного проведения восстановительных работ и которые можно восстановить силами личного состава ГСЧС Украины", - уточнил Бойко.

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