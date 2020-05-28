На Донетчине в 2020 году восстановят до 1000 поврежденных жилых домов, - ОГА
В Донецкой области в 2020 году восстановят не менее 1000 поврежденных жилых домов.
Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин во время рабочего совещания в режиме онлайн, говорится на сайте ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"На 2020 год руководителем области поставлена задача восстановить не менее 1000 жилых домов, пострадавших вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Для этого у нас с вами есть все - и материальные ресурсы в виде материальных резервов всех уровней, и исполнители восстановительных работ, которых нам предоставит Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Остается только работать - постоянно и планово", - сказал Филашкин.
Директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы ОГА Игорь Бойко добавил, что с начала ведения боевых действий, по состоянию на 25 мая 2020 года, на территориях, подконтрольных украинской власти, разрушены/повреждены 13 255 жилых домов.
"Восстановительные работы предлагаем начать с домов, которые находятся в непосредственной близости от линии разграничения. В итоге имеем 993 дома, где существует возможность безопасного проведения восстановительных работ и которые можно восстановить силами личного состава ГСЧС Украины", - уточнил Бойко.
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