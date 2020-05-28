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На Донетчине в 2020 году восстановят до 1000 поврежденных жилых домов, - ОГА

На Донетчине в 2020 году восстановят до 1000 поврежденных жилых домов, - ОГА

В Донецкой области в 2020 году восстановят не менее 1000 поврежденных жилых домов.

Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин во время рабочего совещания в режиме онлайн, говорится на сайте ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"На 2020 год руководителем области поставлена ​​задача восстановить не менее 1000 жилых домов, пострадавших вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Для этого у нас с вами есть все - и материальные ресурсы в виде материальных резервов всех уровней, и исполнители восстановительных работ, которых нам предоставит Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Остается только работать - постоянно и планово", - сказал Филашкин.

Директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы ОГА Игорь Бойко добавил, что с начала ведения боевых действий, по состоянию на 25 мая 2020 года, на территориях, подконтрольных украинской власти, разрушены/повреждены 13 255 жилых домов.

"Восстановительные работы предлагаем начать с домов, которые находятся в непосредственной близости от линии разграничения. В итоге имеем 993 дома, где существует возможность безопасного проведения восстановительных работ и которые можно восстановить силами личного состава ГСЧС Украины", - уточнил Бойко.

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повреждение (165) Донбасс (26955) Донецкая область (9470)


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" Восстановительные работы предлагаем начать с домов. которые находятся в непосредственной близости от линии разграничения."
На Донетчине в 2020 году восстановят до 1000 поврежденных жилых домов, - ОГА - Цензор.НЕТ 1061
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28.05.2020 09:57 Ответить
В Песках
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28.05.2020 10:01 Ответить
уже можно считать, что все "восстановленные" дома, к концу года снова оказались разрушенными. на восстановительных работах удалось сэкономить, очень и очень!
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28.05.2020 10:01 Ответить
А смысл?
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28.05.2020 10:29 Ответить
Бабло воровать, прікриваясь "бомбьожкамі".
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28.05.2020 10:39 Ответить
Сєводня восстановілі - завтра разбомбілі, а дєнюжкі то уже освоєни!
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28.05.2020 10:38 Ответить
Тобто росіяни розбомбили ці будинки, а з моїх податків їх будуть ?відбудовувати? Зеленський повне тупе бидло. Чому за рахунок Українців, а не росіян? А Зеля?
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28.05.2020 12:45 Ответить
 
 