Директор Полтавского областного эколого-натуралистического центра Беднина застрелился в собственном автомобиле. ФОТО

В Полтаве в среду вечером, 27 мая, в собственном автомобиле Hyundai был найден мертвым 56-летний директор Полтавского областного эколого-натуралистического центра Виталий Беднина. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Полтавской области.

"Вчера, около 20:15, в полицию поступило сообщение от прохожего о теле мужчины в автомобиле на ул. Ивана Мазепы.

При осмотре автомобиля Hyundai Santa Fe полиция обнаружила тело полтавчанина, 1964 года, без признаков жизни. С места происшествия изъяли оружие, из которого предположительно был осуществлен смертельный выстрел", - говорится в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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Как пишет местное издание "Полтавщина", в собственном автомобиле Hyundai Santa Fe на ул. Ивана Мазепы, 42, застрелился 56-летний директор Полтавского областного эколого-натуралистического центра Виталий Беднина, педагог с многолетним стажем.



Фото: сайт Полтавщина

Как стало известно изданию из достоверных источников, мужчина застрелился из зарегистрированного мелкокалиберной винтовки. Смертельный выстрел он направил себе в рот.

Перед самоубийством Виталий Беднина оставил записку, в которой написал коды к банковским карточкам, попросил прощения и попрощался.