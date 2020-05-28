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"Укрзализныця" технически готова возобновить пассажирское сообщение, к запуску готовы 42 поезда, - Криклий

"Укрзализныця" технически готова возобновить пассажирское сообщение. С 1 июня к запуску готовы 42 поезда, но их количество может быть увеличено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам министра, когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение относительно возможности ослабления карантина и возобновления сообщения.

"К настоящему времени есть решения областных комиссий о возобновлении сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесский, Полтавской и Черкасской областях. Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не разрешили возобновления движения. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей разрешили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решения дополнительно на протяжении 28-30 мая", - говорится в сообщении.

Кроме того, Криклий отметил, что с 1 июня продажа проездных документов может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.

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Автор: 

железная дорога (1411) Укрзализныця (2741) Криклий (323)


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Сомневаюсь что они найдут пассажиров , нет причин людям кататься ...
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28.05.2020 10:14 Ответить
 
 