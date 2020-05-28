Украине следует сохранять свою политику в отношении поставок воды в оккупированный Крым, - Хербст

Украине следует продолжать политику прекращения поставок воды в оккупированный Крым, поскольку это вместе с санкциями Запада является важным компонентом международного давления на Россию для прекращения оккупации украинского полуострова.

Об этом заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст во время онлайн-конференции на тему "Украина в Конгрессе", организованной Сетью друзей Украины в США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я, конечно, рекомендовал бы Украине сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма", - подчеркнул экс-посол.

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По его словам, украинская власть, как и Запад, должны сохранять как можно более высокую цену Крыма для Кремля. "И прекращения водоснабжения является важным компонентом в этом вопросе", - подчеркнул Хербст.

Он отметил, что "очень поддерживает введение дополнительных санкций против Москвы, как со стороны Соединенных Штатов, так и ЕС". Однако, по словам Хербста, новые ограничения вряд ли будут введены, если только Кремль не пойдет на обострение ситуации.

В то же время бывший посол выразил твердое убеждение, что "санкции сами по себе продолжают оказывать серьезное влияние на Россию".

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Напомним, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.