Украине следует сохранять свою политику в отношении поставок воды в оккупированный Крым, - Хербст
Украине следует продолжать политику прекращения поставок воды в оккупированный Крым, поскольку это вместе с санкциями Запада является важным компонентом международного давления на Россию для прекращения оккупации украинского полуострова.
Об этом заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст во время онлайн-конференции на тему "Украина в Конгрессе", организованной Сетью друзей Украины в США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я, конечно, рекомендовал бы Украине сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма", - подчеркнул экс-посол.
По его словам, украинская власть, как и Запад, должны сохранять как можно более высокую цену Крыма для Кремля. "И прекращения водоснабжения является важным компонентом в этом вопросе", - подчеркнул Хербст.
Он отметил, что "очень поддерживает введение дополнительных санкций против Москвы, как со стороны Соединенных Штатов, так и ЕС". Однако, по словам Хербста, новые ограничения вряд ли будут введены, если только Кремль не пойдет на обострение ситуации.
В то же время бывший посол выразил твердое убеждение, что "санкции сами по себе продолжают оказывать серьезное влияние на Россию".
Напомним, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.
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2. можно увеличить поставки камней.
Херсонские фермеры говорят, что в Крыму начали уже очищать канал. Они сказали, что если попытаются подать воду - встанут поперек канала, да и много других людей подтянется.
А українцям ГУД.
- хербст вам!
Компания Коломойского окончательно монополизировала очистку питьевой воды
- не подыгрывать ***** и его зеленым ублюдкам
- не получать кацапсячие паспорта
- не ходить на выборы
- не помогать кацапсячим кизякам блокировать войсковые части ВСУ
- собирать митинги в поддержку Украины перед зданием верховного совета Крыма
- ну и т.д. в этом ключе.
Это не вооруженное сопротивление, это реакция населения на оккупацид. Не думаю, что кацапсины подняли бы автомат на мирное население.
Через месяц эти же самые люди казнили гражданских на Донбассе. С чего вдруг они бы не делали этого в Крыму?
деньги не пахнут
ВОДОПРОВОДЧИКИ В КРИМ
Факт экс-посол факт говорит о сохранении курса Штатов на поддержание напряженности в центре Европы на неопределенное время. Ясно, что росс власть не пойдет на возврат Крыма Украине, в интересах Штатов сохранить давление на РФ и ЕС, так что - давление на РФ до последнего украинца. Жителей Крыма кстати украинцами не считает.
Панове, проснитесь, независимость Украина сдала ещё при Порохе при немалом в том участии Штатов - разгром укр банковской системы, Нафтогаз, не управляемый укр правительством, закон о выведении НБУ из подсудности укр судом - во многом оттуда. Ну и создание ещё одного источника раздора - Томас - тоже амерская работа.