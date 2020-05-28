РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4533 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
7 513 62

Украине следует сохранять свою политику в отношении поставок воды в оккупированный Крым, - Хербст

Украине следует сохранять свою политику в отношении поставок воды в оккупированный Крым, - Хербст

Украине следует продолжать политику прекращения поставок воды в оккупированный Крым, поскольку это вместе с санкциями Запада является важным компонентом международного давления на Россию для прекращения оккупации украинского полуострова.

Об этом заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст во время онлайн-конференции на тему "Украина в Конгрессе", организованной Сетью друзей Украины в США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я, конечно, рекомендовал бы Украине сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма", - подчеркнул экс-посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль будет требовать воду для оккупированного Крыма, - Полозов об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае

По его словам, украинская власть, как и Запад, должны сохранять как можно более высокую цену Крыма для Кремля. "И прекращения водоснабжения является важным компонентом в этом вопросе", - подчеркнул Хербст.

Он отметил, что "очень поддерживает введение дополнительных санкций против Москвы, как со стороны Соединенных Штатов, так и ЕС". Однако, по словам Хербста, новые ограничения вряд ли будут введены, если только Кремль не пойдет на обострение ситуации.

В то же время бывший посол выразил твердое убеждение, что "санкции сами по себе продолжают оказывать серьезное влияние на Россию".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подача воды в Крым - одно из условий дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе, которое поставил Путин на переговорах в Париже, - Бутусов

Напомним, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

Автор: 

Крым (26360) россия (95308) водоснабжение (722) Хербст (124) вода (918)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
Хербст разубеждает предательскую власть от подачи воды в Крым ибо на Западе видят такую готовность.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:23
+27
Агент ФСБ Ермак (Козырь) уже обещал Патрушеву подачу воды. Про марионетку Зе уже и говорить нечего - трусливое создание.
Херсонские фермеры говорят, что в Крыму начали уже очищать канал. Они сказали, что если попытаются подать воду - встанут поперек канала, да и много других людей подтянется.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:21
+20
А слуги урода хочуть постачати воду окупантам.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А слуги урода хочуть постачати воду окупантам.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:15 Ответить
Не дай БОГ!
показать весь комментарий
28.05.2020 14:07 Ответить
та они сивуху в крым пошлют. тот там всё оросит и всех напоит! )
показать весь комментарий
28.05.2020 10:16 Ответить
1. +10500
2. можно увеличить поставки камней.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:18 Ответить
ЗЕленкины твари ЗЕленки пережрали !
показать весь комментарий
28.05.2020 10:20 Ответить
Агент ФСБ Ермак (Козырь) уже обещал Патрушеву подачу воды. Про марионетку Зе уже и говорить нечего - трусливое создание.
Херсонские фермеры говорят, что в Крыму начали уже очищать канал. Они сказали, что если попытаются подать воду - встанут поперек канала, да и много других людей подтянется.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:21 Ответить
Не сомневаюсь даже! Первая капля Днепровской воды в канал до деокупации Крыма - и на Майдане миллион украинцев за 1 час! Только понимание этого сдерживает агентуру ФСБ в Украине! Сбежать даже не успеют!
показать весь комментарий
28.05.2020 14:10 Ответить
ОХвису преЗедента та разумковим-стефанчукам така заява не сподобається.
А українцям ГУД.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:22 Ответить
Хербст разубеждает предательскую власть от подачи воды в Крым ибо на Западе видят такую готовность.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:23 Ответить
*предостерегает от подачи (вспомнил более точно выражающее мысль слово)
показать весь комментарий
28.05.2020 12:22 Ответить
- хотите водички, козломордики?
- хербст вам!
показать весь комментарий
28.05.2020 10:24 Ответить
Что-то зачастили вбросы статей о подаче воды в Крым. Наверняка прощупывают настроение украинцев и в мыслях хотят подать воду. Если подадут воду под любым предлогом - это прямое предательство национальных интересов Украины.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:26 Ответить
а то что творится уже год - это не предательство национальных интересов Украины?
показать весь комментарий
28.05.2020 10:45 Ответить
Уже как год идет Госизмена!
показать весь комментарий
28.05.2020 10:51 Ответить
хай камни по утрам облизуют , они сырые
показать весь комментарий
28.05.2020 10:28 Ответить
Подавать, почему нет? Только сначала надо построить коллектор из Днепра, Запорожья и Херсна и подавать туда. Кацапы любят в дерьме сидеть.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:28 Ответить
ТО ЦЕ ШЕ Й УДОБРЄНІЯ
показать весь комментарий
28.05.2020 13:38 Ответить
В оккупированном Крыму оккупанты притесняют местное население, особенно татар, незаконно распродают земельные участки, распродают недвижимость, поэтому необходимо просить цивилизованный мир ввести дополнительно новые санкции. Украине следует наконец-то порвать дипломатические отношения со страной оккупантом, национализировать всякие активы России на территории Украины (банки, бизнес, недвижимость и так далее.). Необходимо принять закон, что поставка воды в Крым только после возращения Крыма - Украине. Необходим такой закон, что бы никакая гнида не поила оккупантов
показать весь комментарий
28.05.2020 10:29 Ответить
Рішення подачі води в Крим просто вирішити спуском води в Каховському водосховищі. Відкриються легендарні українські плавні, казацькі фортеці і мільони гектарів плодючої землі. Також Дніпро отримає полегшення і оздоровлення, з'явиться в Дніпрі нерестова риба. Ну і зазіхання на Херсонську обл. з боку Раші не буде мати сенсу.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:32 Ответить
пойди постреляй пуйловских ихтамнетов понаехавших. пущай крымнаши утолят жажду ихней кровью.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:38 Ответить
Стань рака перед кацапом, хай тебе чпокне. Тоді не буде засіхання на згвалтування з його боку
показать весь комментарий
28.05.2020 11:09 Ответить
А по другому и быть не может. Сначала вывод войск, выплата компенсации, привлечение к уголовной ответственности и лишение гражданских прав колоборантов а потом вода!
показать весь комментарий
28.05.2020 10:34 Ответить
Якщо американці про це заговорили, значить є інформація, що плісняві ЗНОВУ будуть проштовхувати ідею води для "нашихлюдейвкриму". Чи планують дати по- тихому, як дєрмак ********
показать весь комментарий
28.05.2020 10:35 Ответить
Вони приватизують канал, і далі всі відносини між "субьєктамі прєдпрініматєльской дєятєльності" будуть вестись у формі "обоюдной вигоди".
показать весь комментарий
28.05.2020 10:45 Ответить
Абсолютно реальний варіант. Враховуючи факт того, що бені вже здали стратегічну галузь. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/05/12/660361/
Компания Коломойского окончательно монополизировала очистку питьевой воды
показать весь комментарий
28.05.2020 10:52 Ответить
Отруїти воду і подати в крим...нехай зрадники виздихають
показать весь комментарий
28.05.2020 10:36 Ответить
Уничтожить миллионы гражданских, за то что они попали в оккупацию?
показать весь комментарий
28.05.2020 10:44 Ответить
Уничтожить - это конечно же перебор, но "попали в оккупацию" они в большинстве своем добровольно преднамеренно или бездействуя в стиле "чья возьмьот".
показать весь комментарий
28.05.2020 10:47 Ответить
А что они должны были делать? Если даже вооруженные силы не оказывают сопротивление, что должны делать гражданские? Гимн пели, митинги устраивали, АТР некоторое время защищали.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:57 Ответить
Что дАлжны были делать гражданские? Отвечаю.
- не подыгрывать ***** и его зеленым ублюдкам
- не получать кацапсячие паспорта
- не ходить на выборы
- не помогать кацапсячим кизякам блокировать войсковые части ВСУ
- собирать митинги в поддержку Украины перед зданием верховного совета Крыма
- ну и т.д. в этом ключе.
Это не вооруженное сопротивление, это реакция населения на оккупацид. Не думаю, что кацапсины подняли бы автомат на мирное население.
показать весь комментарий
28.05.2020 11:09 Ответить
>Не думаю, что кацапсины подняли бы автомат на мирное население.

Через месяц эти же самые люди казнили гражданских на Донбассе. С чего вдруг они бы не делали этого в Крыму?
показать весь комментарий
28.05.2020 11:16 Ответить
А вот когда бы это начали делать то тогда был бы другой разговор. Тогда бы впереди ублюдков не стояли бы т.н. мирные жители крысмы. И не известно чем бы закончилось все это... Но кацапсины по своей натуре бздливые и без поддержки местного населения нихрена бы у них не получилось. Если бы на бамбасе люди сопротивлялись, не одинокие, а массово, то не было бы того, что сейчас есть. Представь себе, если бы во время вторжения гитлеровский войск в ссср местное население поддержало бы немцев, чем бы закончилась вторая мировая?
показать весь комментарий
28.05.2020 12:20 Ответить
Для меня подобные вопросы стали закрытыми после того, как в интернете появилось видео, где эти "несчастные и невчемнеповинные" в екстазе, с матом, обсуждали момент падения нашего Ан-30. Действительно, а что они должны были делать? Только не говорите что мол они не все такие, что есть хорошие... Пока быдло радовалось, предвкушая грядущие "российские зарплаты", "хорошие" люди сидели по домам.
показать весь комментарий
28.05.2020 11:27 Ответить
Да, да. Они должны были подняться как один и вышвырнуть захватчика.
показать весь комментарий
28.05.2020 11:46 Ответить
Конечно же нет. Они вполне себе обошлись блокированием своих военных, участием в "парадах" и ходками "на Украину" за второй пенсией.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:15 Ответить
так...
показать весь комментарий
28.05.2020 10:47 Ответить
Представляю как "Сражающаяся Франция" казнит французов попавших под немецкую оккупацию.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:52 Ответить
зеленский и его шобла собираются подавать воду на московские базы в Крыму ....
показать весь комментарий
28.05.2020 10:39 Ответить
зеленский на крючке у Патрушева
деньги не пахнут
показать весь комментарий
28.05.2020 10:43 Ответить
если зеленые ублюдки откроют подачу воды крысчанам, то подпишут себе смертный приговор. они и так уже в говне по самые не балуй. даешь внеочередные !!! зеленая плесень нах с пляжа!!!
показать весь комментарий
28.05.2020 10:50 Ответить
імєю сомнєнія - вже стільки перетнуто красних ліній, шо про них і не згадують
показать весь комментарий
28.05.2020 13:43 Ответить
Пусть шаманят на дождь ☔️
показать весь комментарий
28.05.2020 10:52 Ответить
"Падающие с неба камни",по трагической случайности, к обиде и недоумению крымчан, были использованы хозяйственными "хахлами" для строительства шлюза, перегораживающего путь днепровской воде с Херсонщины в Крым...
показать весь комментарий
28.05.2020 10:54 Ответить
"Падающие с неба камни",по трагической случайности, к обиде и недоумению крымчан, были использованы хозяйственными "хахлами" для строительства шлюза, перегораживающего путь днепровской воде с Херсонщины в Крым...
показать весь комментарий
28.05.2020 10:57 Ответить
Нах** крысчанам вАда? Там у них теперь камней с неба хватает...
показать весь комментарий
28.05.2020 11:02 Ответить
може канал каломойши г+ г в крим подать разом серіалами шмарклі?
показать весь комментарий
28.05.2020 11:46 Ответить
Це тільки Медведчуківські маріонетки можуть надати воду в Крим, коли в південних обласцях україни є проблеми з прісною водою. Я розумію коли Крим є в Україні, але якого біса підтримувати окупантів в їх бажанні вкрасти територію України?
показать весь комментарий
28.05.2020 12:29 Ответить
Україні варто зберігати свою політику щодо поставок води в окупований Крим, - Гербст - Цензор.НЕТ 3647

ВОДОПРОВОДЧИКИ В КРИМ
показать весь комментарий
28.05.2020 12:39 Ответить
В нас президент і вся його команда це посібники російських окупантів... Ось так пане посол...
показать весь комментарий
28.05.2020 12:39 Ответить
ОТ НАШО ОЦЕ ШЕВЕЛИТИ ТИМ КАНАЛОМ??? ШО ВАМ ВОНО МУЛЯЄ??? ПЕРЕКРИЛИ І ВСЬО!!!
показать весь комментарий
28.05.2020 13:36 Ответить
"Я, конечно, рекомендовал бы Украине сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма", - подчеркнул экс-посол.
Факт экс-посол факт говорит о сохранении курса Штатов на поддержание напряженности в центре Европы на неопределенное время. Ясно, что росс власть не пойдет на возврат Крыма Украине, в интересах Штатов сохранить давление на РФ и ЕС, так что - давление на РФ до последнего украинца. Жителей Крыма кстати украинцами не считает.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:49 Ответить
говорит о сохранении курса Штатов на сохранение целостности и независимости Украины.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:56 Ответить
говорит о сохранении курса Штатов на сохранение целостности и независимости Украины.
Панове, проснитесь, независимость Украина сдала ещё при Порохе при немалом в том участии Штатов - разгром укр банковской системы, Нафтогаз, не управляемый укр правительством, закон о выведении НБУ из подсудности укр судом - во многом оттуда. Ну и создание ещё одного источника раздора - Томас - тоже амерская работа.
показать весь комментарий
28.05.2020 14:05 Ответить
О, кацапські методички пішли. Кацап, тут горілки нема.
показать весь комментарий
28.05.2020 14:31 Ответить
Гербст понимает, а зелёный гандон не понимает.
показать весь комментарий
28.05.2020 15:46 Ответить
 
 