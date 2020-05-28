Стратегия лечения орфанных заболеваний будет разработана и представлена к концу июня, - Степанов

К концу июня будет разработана и направлена на рассмотрение Кабмина национальная стратегия помощи людям с орфанными заболеваниями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, вопрос людей с орфанными заболеваниями рассматривается более широко.

"Считаю, что на уровне государства за 6 лет эти заболевания были признаны на уровне государства, были приняты изменения в законодательство. Должна была быть принята национальная стратегия по предоставлению медицинской помощи людям с орфанными заболеваниями. Но такая стратегия не была ни подготовлена, ни принята. Мы начали разработку этой стратегии и определили критерии, которые должна включать эта стратегия", - отметил Степанов.

Глава Минздрава рассказал, что стратегия предлагает создать реестра граждан, страдающих орфанными заболеваниями, ведь в Украине такое реестр отсутствует.

Кроме того, предлагается обеспечение доступа к профилактике, диагностике, лечению, реабилитации пациентов; разработка нормативно-правовых актов и адаптация законодательства к потребностям предоставления помощи больным – это клинические протоколы лечения.

"Сбор статистической информации о частоте и спектре редких заболеваний, внедрение эффективных методов ранней диагностики, внедрение эффективных методов лечения и реабилитации для снижения уровня инвалидности и смертности, обеспечение доступа пациентов с орфанными заболеваниями к лечению", - добавил Степанов.

Относительно сроков, в Минздраве считают, что к концу июня эта стратегия будет представлена на заседании Кабмина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Независимая Нацслужба здоровья имеет решающее значение в обеспечении доступа украинцев к современной медицине, - посольство США