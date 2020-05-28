На Киевщине зафиксировано 43 новых случая COVID-19, всего 1 517 инфицированных, - ОГА
Среди всего количества инфицированных в Киевской области 121 ребенок и 281 медицинский работник.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
По данным Киевского областного лабораторного центра, в области по состоянию на 10:00 28 мая 2020 официально подтверждено 1517 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 121 ребенок и 281 медработник (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 43 (из них 17 - другими лабораториями).
На стационарном лечении находятся 218 человек, а на самоизоляции - 1 299.
В то же время за время пандемии выздоровели 358 человек, среди них 26 детей.
Зафиксировано 30 летальных случаев в Киевской области с начала пандемии.
За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4 383 подозрения на COVID-19. За последние сутки получено 40 сообщений о подозрении.
Установлено медицинское наблюдение за 6 704 контактными лицами.
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