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Новости Коронавирус и карантин
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На Киевщине зафиксировано 43 новых случая COVID-19, всего 1 517 инфицированных, - ОГА

На Киевщине зафиксировано 43 новых случая COVID-19, всего 1 517 инфицированных, - ОГА

Среди всего количества инфицированных в Киевской области 121 ребенок и 281 медицинский работник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

По данным Киевского областного лабораторного центра, в области по состоянию на 10:00 28 мая 2020 официально подтверждено 1517 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 121 ребенок и 281 медработник (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 43 (из них 17 - другими лабораториями).

На стационарном лечении находятся 218 человек, а на самоизоляции - 1 299.

В то же время за время пандемии выздоровели 358 человек, среди них 26 детей.

Зафиксировано 30 летальных случаев в Киевской области с начала пандемии.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4 383 подозрения на COVID-19. За последние сутки получено 40 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 6 704 контактными лицами.

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Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4111) ОГА (2388) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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28.05.2020 11:23 Ответить
 
 