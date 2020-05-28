В ВСУ выявлены 16 новых случаев COVID-19, всего болеют 69 военнослужащих, - Командование Медсил (обновлено)

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 28 мая подтверждено еще 16 новых случаев заболевания коронавирусом, при этом выздоровели от COVID-19 уже 106 человек, к сожалению, трое - умерли.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 28 мая в Вооруженных силах Украины болеют 69 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 106 человек, летальных случаев – три", - сообщает командование Медсил.

Так, за прошедшие сутки зарегистрированы 16 новых случаев заболевания COVID-19.

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В учреждениях здравоохранения находятся восемь человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - двое военнослужащих, в лазарете воинской части в Волынской области - четверо военнослужащих, Хмельницкая областная инфекционная больница - один сотрудник ВСУ и Сарницкая ЦРБ - один сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. У военнослужащих в Волынской области симптомы заболевания отсутствуют.

Еще восемь военнослужащих (Киевская область - пять человек, Житомирская область и Волынская область – по одному) и 1 работник ВС Украины (Черновицкая область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов также удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 300 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 45 человек.