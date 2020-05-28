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Новости Коронавирус и карантин
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Потенциал COVID-19 не снизился, а люди уже пренебрегают масками: вероятность передачи огромна, - эпидемиолог

Потенциал COVID-19 не снизился, а люди уже пренебрегают масками: вероятность передачи огромна, - эпидемиолог

В Украине после ослабления карантина возможна вторая волна коронавируса.

Такое мнение высказала завкафедрой эпидемиологии Харьковского медуниверситета Татьяна Чумаченко в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, эпидемический потенциал вируса на сегодня не снизился.

"У нас все население чувствительное к вирусу, практически все, за исключением 20 тысяч человек, которые переболели. Вероятность того, что встреча зараженного и чувствительного состоится, высока. Это зависит от социальной дистанции, скученности населения, от того, какие меры будет проводить правительство. Эпидемический потенциал вируса на сегодня не снизился, вирус нашел в человеке хозяина для своего существования. Он очень хорошо себя чувствует, и ожидать, что вирулентность снизится, не стоит. Вирулентность будет расти, а значит, заболевание не пройдет", - сказала она.

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Эпидемиолог отметила, что также ситуация зависит от других стран, которые открыли курортный сезон, это означает, что высока вероятность встречи с новыми источниками инфекции и завоз ее в страну. Врач отметила, что основной способ распространения вируса – аэрозольный, человек выдыхает возбудитель при чихании, кашле, разговоре, крике.

"Вирус выделяется во внешнюю среду и попадает в благоприятные условия, за 3 секунды он может попасть в восприимчивый организм. Если человек чихнул – это может быть 3-5 метров, а не только 1,5. Несмотря на то, что карантин продолжается, люди перестали носить маски, собираются группами. Это недопустимо", - сказала врач.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
Потенціал COVID-19 не знизився, а люди вже нехтують масками: ймовірність передачі величезна, - епідеміолог - Цензор.НЕТ 6456
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28.05.2020 10:59
+13
Сегодня в магазине диалог: Наденьте маску пожалуйста
-я вируса не боюсь, мне не нужна. Нашы кретины законотворці сделали такой штраф, что менты просто их не выписывают. Дешевле пьяным за рулем, чем трезвым без маски. Бред. Нужно снизить штраф до адекватной цены, например 500 грн. И ловить всех. Это так...мысли вслух.
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28.05.2020 11:05
+13
страна не пуганных идиотов. маски для того что бы носители не распространяли массово свои "сопли". никто не знает , что творится в вашем организме. очень много случаев без бессимптомных ковид19. человек не болеет но является носителем вируса.
к сожалению идиотов в стране более чем много))) а спасение утопающего - дело рук самого утопающего. и не забывайте, практически в каждой семье есть пожилые родственники, которые благодаря дебилам в семье могут помереть.
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28.05.2020 11:33
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Итальянцам это посоветуй.
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28.05.2020 11:28 Ответить
Надоело уже даже критиковать эту муйню с коронавирусом.
Грипп как грипп! Не хуже и не лучше остальных гриппов.
Я с семьёй, судя по симптомам, переболел этой хренью ещё в январе.
Никакими медприпаратами не лечились. Все благополучно перележали дома. И ничего. Танцев с бубнами вокруг нас не было. Хотя к жене даже врача вызывали.
Просто верхушка повелась на этот разводняк с ковидом и теперь не могут просто так спрыгнуть бо признать себя дебилами угробившими мировую экономику это конец карьеры.
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28.05.2020 11:26 Ответить
До тебя не дошло, что разные люди обладают разным иммунитетом? Вам с женой сколько лет? А вашим родителям? Сплюнь лучше.
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28.05.2020 11:33 Ответить
https://censor.net/ua/user/228276

К сожалению, у меня тоже погиб от ковид знакомый- это врач реаниматолог 10 городской больницы Максим Белинов. 10 городская больница Одессы не предназначена для лечения больных коронавирусрм. Но скорая почему-то завезла больного именно туда, со всеми признаками заболевания. Врачи вынуждены были реанимировать больного , не имея защитных костюмов. А только маски и перчатки, и дезинфекция рук - мало в этом случае. Почему больного привезли не в ту клинику. Врачей просто подставили на погибель. Трое детей остались без отца. Просто звиздец.
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28.05.2020 13:46 Ответить
Як я спостерігаю: на всіх темах про ковід є або проплачені, або просто корисні ідіоти, що забивають своїми коментами без аргументів розумні заперечення ковідістерії. А ще й спамлять. Ну а редактори цензора або не вникають в суть спору, або проводять певну лінію згідну із зеленим правлінням.
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28.05.2020 14:48 Ответить
страна не пуганных идиотов. маски для того что бы носители не распространяли массово свои "сопли". никто не знает , что творится в вашем организме. очень много случаев без бессимптомных ковид19. человек не болеет но является носителем вируса.
к сожалению идиотов в стране более чем много))) а спасение утопающего - дело рук самого утопающего. и не забывайте, практически в каждой семье есть пожилые родственники, которые благодаря дебилам в семье могут помереть.
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28.05.2020 11:33 Ответить
Это что за бред?
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28.05.2020 12:13 Ответить
Он все правильно написал.
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28.05.2020 13:47 Ответить
Какая офигинительная забота о здоровье и жизни населения! Та помрут родственники и неродственники тоже! Только от инфаркта, инсульта, злокачественных новообразований. туберкулеза, диабета, пневмоний... КАК ОБЫЧНО! Хорошо, если пожилые!
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28.05.2020 21:07 Ответить
Это для Вас, и про Вас (не дай бог!)

Потенціал COVID-19 не знизився, а люди вже нехтують масками: ймовірність передачі величезна, - епідеміолог - Цензор.НЕТ 3371
Потенціал COVID-19 не знизився, а люди вже нехтують масками: ймовірність передачі величезна, - епідеміолог - Цензор.НЕТ 5755
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29.05.2020 15:09 Ответить
Потенціал COVID-19 не знизився, а люди вже нехтують масками: ймовірність передачі величезна, - епідеміолог - Цензор.НЕТ 586

Потенціал COVID-19 не знизився, а люди вже нехтують масками: ймовірність передачі величезна, - епідеміолог - Цензор.НЕТ 9415
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29.05.2020 15:10 Ответить
Маска не ПОМОГАЕТ, а СНИЖАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ твоего заражения.
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28.05.2020 12:05 Ответить
Не только. В основном она уменьшает дистанцию, на которую распространитель вируса этот самый вирус распространяет при выдохе.
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28.05.2020 14:27 Ответить
Уменьшение дистанции, на которую его распространяет носитель, СНИЖАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ твоего заражения. Не?
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28.05.2020 15:46 Ответить
Разумеется. Вот только маска для этого должна быть не только на тебе, но и на носителе.
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28.05.2020 18:21 Ответить
Хтоб возражал!
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29.05.2020 11:10 Ответить
Большинство носят маски под бородой, хватаются за них и за лицо грязными руками...это одно название, что это "защита"... Мыть и дезинфицировать руки и не тереть рожу грязными руками, только это поможет
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28.05.2020 15:12 Ответить
Под бородой - это бред, конечно, а если хватаются грязными руками...это уже их личная головная боль - все равно, если в общественном месте натягивают их на нос - маска уже работает, уменьшая расстояние распространения инфекции потенциальным носителем в разы.
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29.05.2020 11:45 Ответить
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