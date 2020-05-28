Потенциал COVID-19 не снизился, а люди уже пренебрегают масками: вероятность передачи огромна, - эпидемиолог
В Украине после ослабления карантина возможна вторая волна коронавируса.
Такое мнение высказала завкафедрой эпидемиологии Харьковского медуниверситета Татьяна Чумаченко в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, эпидемический потенциал вируса на сегодня не снизился.
"У нас все население чувствительное к вирусу, практически все, за исключением 20 тысяч человек, которые переболели. Вероятность того, что встреча зараженного и чувствительного состоится, высока. Это зависит от социальной дистанции, скученности населения, от того, какие меры будет проводить правительство. Эпидемический потенциал вируса на сегодня не снизился, вирус нашел в человеке хозяина для своего существования. Он очень хорошо себя чувствует, и ожидать, что вирулентность снизится, не стоит. Вирулентность будет расти, а значит, заболевание не пройдет", - сказала она.
Эпидемиолог отметила, что также ситуация зависит от других стран, которые открыли курортный сезон, это означает, что высока вероятность встречи с новыми источниками инфекции и завоз ее в страну. Врач отметила, что основной способ распространения вируса – аэрозольный, человек выдыхает возбудитель при чихании, кашле, разговоре, крике.
"Вирус выделяется во внешнюю среду и попадает в благоприятные условия, за 3 секунды он может попасть в восприимчивый организм. Если человек чихнул – это может быть 3-5 метров, а не только 1,5. Несмотря на то, что карантин продолжается, люди перестали носить маски, собираются группами. Это недопустимо", - сказала врач.
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Грипп как грипп! Не хуже и не лучше остальных гриппов.
Я с семьёй, судя по симптомам, переболел этой хренью ещё в январе.
Никакими медприпаратами не лечились. Все благополучно перележали дома. И ничего. Танцев с бубнами вокруг нас не было. Хотя к жене даже врача вызывали.
Просто верхушка повелась на этот разводняк с ковидом и теперь не могут просто так спрыгнуть бо признать себя дебилами угробившими мировую экономику это конец карьеры.
К сожалению, у меня тоже погиб от ковид знакомый- это врач реаниматолог 10 городской больницы Максим Белинов. 10 городская больница Одессы не предназначена для лечения больных коронавирусрм. Но скорая почему-то завезла больного именно туда, со всеми признаками заболевания. Врачи вынуждены были реанимировать больного , не имея защитных костюмов. А только маски и перчатки, и дезинфекция рук - мало в этом случае. Почему больного привезли не в ту клинику. Врачей просто подставили на погибель. Трое детей остались без отца. Просто звиздец.
к сожалению идиотов в стране более чем много))) а спасение утопающего - дело рук самого утопающего. и не забывайте, практически в каждой семье есть пожилые родственники, которые благодаря дебилам в семье могут помереть.