Кулеба: Проект стратегии деоккупации Крыма готов и будет дополнен инициативами ОП, Кабмина и СНБО

МИД Украины готовит стратегию деоккупации Крыма. Пока этот план существует лишь в проектном, черновом варианте, но будет расширен и дополнен за счет инициатив от СНБО, правительства и Офиса Президента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фактам" сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Более обширный и детальный план деоккупации должен включать и внутреннюю политику, и изменения в законодательстве… Все участники - Министерство иностранных дел, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, СНБО, Офис президента - сведем наши идеи и планы в один комплексный документ. Проект нашей части написан, но он еще окончательно не финализирован", - рассказал Кулеба.

Глава МИД надеется, что к работе над стратегией активно подключится первый заместитель министра Эмине Джапарова. У нее есть много конкретных предложений по поводу Крыма.

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