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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кулеба: Проект стратегии деоккупации Крыма готов и будет дополнен инициативами ОП, Кабмина и СНБО

Кулеба: Проект стратегии деоккупации Крыма готов и будет дополнен инициативами ОП, Кабмина и СНБО

МИД Украины готовит стратегию деоккупации Крыма. Пока этот план существует лишь в проектном, черновом варианте, но будет расширен и дополнен за счет инициатив от СНБО, правительства и Офиса Президента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фактам" сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Более обширный и детальный план деоккупации должен включать и внутреннюю политику, и изменения в законодательстве… Все участники - Министерство иностранных дел, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, СНБО, Офис президента - сведем наши идеи и планы в один комплексный документ. Проект нашей части написан, но он еще окончательно не финализирован", - рассказал Кулеба.

Глава МИД надеется, что к работе над стратегией активно подключится первый заместитель министра Эмине Джапарова. У нее есть много конкретных предложений по поводу Крыма.

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Автор: 

Крым (26360) МИД (6933) Кулеба Дмитрий (2880) деоккупация (847) Джапарова (174)


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Топ комментарии
+8
Ну нарешті перемога! А то особисто я вже занервував.
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28.05.2020 10:55
+5
Толку, если надо было всего неделю подождать с "обменом" моряков и паРаша, если бы не вернула, была объявлена государством-пиратом и похитителем людей и в любом случае - вернула бы или не вернула то была бы объявлена похитителем людей...
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28.05.2020 11:04
+3
Планувати можна багато чого, а Крим як був окупованим, так і залишається.
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28.05.2020 10:59
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Ну нарешті перемога! А то особисто я вже занервував.
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28.05.2020 10:55 Ответить
Перемога в чем? В каких то писульках, которые все стерпят.
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28.05.2020 11:53 Ответить
Они подтвердили, что умеют писать, а это уже перемога.
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28.05.2020 12:37 Ответить
Планувати можна багато чого, а Крим як був окупованим, так і залишається.
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28.05.2020 10:59 Ответить
Крым вернётся в Украину только в том случае если Китаю вернутся Восточная Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток.
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28.05.2020 10:59 Ответить
и то не факт, что тогда его не вернёт Турция
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28.05.2020 13:38 Ответить
Айзек Азимов у гробе заворочался...
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28.05.2020 11:00 Ответить
"Фаундейшн" ("Основание")?
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28.05.2020 13:19 Ответить
"...сведем наши идеи и планы в один комплексный документ" - Так сделать можно винегрет какой-то, но не стратегию.
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28.05.2020 11:01 Ответить
Зеленский может "деокупировать" Крым только где-то по середине... Черкасской области!
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28.05.2020 11:03 Ответить
Толку, если надо было всего неделю подождать с "обменом" моряков и паРаша, если бы не вернула, была объявлена государством-пиратом и похитителем людей и в любом случае - вернула бы или не вернула то была бы объявлена похитителем людей...
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28.05.2020 11:04 Ответить
Тупость или сознательная диверсия , вот в чем вопрос.
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28.05.2020 12:05 Ответить
Як капітулянти можуть щось нам повернути ?
Лише приєднатись до Криму.
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28.05.2020 11:07 Ответить
Паланням казкових свідків секти 8 відсотків задоволений! Квартал 95 починає нервувати!)))
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28.05.2020 11:10 Ответить
ОПа прийме участь? Це хто, фсб-шний "козирь" дєрмак та гундяєвський сектант трофимов? Ну тоді ... РНБО, теж, самі колоборанти. Перспектива для УКРАЇНСЬКОГО Криму- хрінова
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28.05.2020 11:12 Ответить
Да чего там Крым пусть создадут проект колонизации Марса или Юпитера , бо нести всякую тупорылую хрень , это единственное , что у них хорошо получается. Правда , правда , учителя получающие по 4 штуки баксов и все разбогатевшие бедные не дадут стрендеть.
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28.05.2020 12:03 Ответить
Ты предлагаешь молча сидеть на берегу и ждать погоды?
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28.05.2020 12:09 Ответить
Почему молча? Можно разработать стратегию сидения на берегу в ожидании погоды.
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28.05.2020 12:40 Ответить
Я предлагаю , вместо создания видимости бурной деятельности , сосредоточиться на действительно важных вещах , а не колотить понты с ветряными мельницами.
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28.05.2020 12:11 Ответить
Дивное предложение!
Немедленно начинай разрабатывать "Стратегию сосредоточения на действительно важных вещах!"
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28.05.2020 12:47 Ответить
Сначала нужно бы разработать "Стратегию ликвидации создания видимости бурной деятельности"
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28.05.2020 12:58 Ответить
цей план ще треба, щоб погодив ГАСПАДИН жіриновський
і тоді все буде гаразд,
Зе-папедітель
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28.05.2020 12:50 Ответить
Украина сдаётся путлеру и входит в состав "союзного государства" вместе с Крымом? Угадал? Что еще может придумать зеленая сопля которая уже не знает как слиться под агрессора?
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28.05.2020 13:13 Ответить
 
 