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Подозреваемый в массовом убийстве на Житомирщине уже нападал с оружием в этом году, - Маси Найем

Подозреваемый в массовом убийстве на Житомирщине уже нападал с оружием в этом году, - Маси Найем

Подозреваемый в убийстве семерых человек на озере в Житомирской области в марте уже якобы напал на односельчанина с ружьем, но избежал тогда уголовной ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем, который представляет интересы сестры одного из убитых.

"Подозреваемый в убийстве в Житомирской области еще в марте этого года совершил нападение на человека. Тогда он тоже был с оружием. Это было ружье. Но он смог избежать уголовной ответственности. Полиция ружье приняла за "... предмет, похожий на биту, 47 см". Человека, на которого он напал, зовут Николай", - заявил адвокат.

Найем считает, что тому удалось избежать ответственности, поскольку соседи фигуранта рассказали, что у "подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции": "Могу предположить, что именно поэтому Николай решил не настаивать на уголовном деле".

Смотрите также: Массовое убийство на Житомирщине: следователи полиции назначили около двухсот экспертиз. ФОТО

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Подозреваемый в массовом убийстве на Житомирщине уже нападал с оружием в этом году, - Маси Найем 01

убийство (6474) Найем Маси (138) Житомирская область (1385)


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Топ комментарии
+20
в стране полный беспредел. задания для силовиков по команде идут прямо из охфису президонта. Ментам веры нету... в наших реалиях может быть всьо шо угодно
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28.05.2020 11:06
+19
но согласись, как было приятно, когда мочканули бузину. Эх, еще бы портнова так же, шоб их историческая встреча состоялась
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28.05.2020 11:09
+14
От белой горячки он защищался. Ты тоже завязуй с боярой.
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28.05.2020 11:20
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Как показывают последние события в Кагарлыке и скартинами Порошенко, то не исключено, что єтот Захаренко мог самообороняться
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28.05.2020 11:03 Ответить
..На *рибалку * ...зі зброєю !
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28.05.2020 11:04 Ответить
в стране полный беспредел. задания для силовиков по команде идут прямо из охфису президонта. Ментам веры нету... в наших реалиях может быть всьо шо угодно
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28.05.2020 11:06 Ответить
Ментов разве не порох реформировал? Авакян разве не после Майдана пришел в команду? Логика порохоботов
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28.05.2020 11:14 Ответить
Не порох. Найем и грузины. Министров по какой процедуре назначают?
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28.05.2020 11:20 Ответить
Странное совпадение, но по этой самой процедуре нечаянно в кабмине всегда оказываются люди очередного президента. Или даже землячки, как с винницкими. Пока криворожских в кабмине не видел.
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28.05.2020 11:26 Ответить
ну да, і в слугах народа теж одні порохоботи, получається???
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28.05.2020 11:36 Ответить
голосують вони разом
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28.05.2020 12:32 Ответить
Кривіе рога в двери не пролазят
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28.05.2020 11:50 Ответить
аваков - чілавєк прєзідєнта? перепрошую, якого?
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28.05.2020 13:20 Ответить
Но процедуру ты-то знаешь?
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28.05.2020 16:38 Ответить
ага, і собакова він теж оставив... бо путч планував...
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28.05.2020 11:44 Ответить
тьі так пишешь, наче порох всем новьіе мозги вьідал, но продукт оказался дефектньім, бракованньім.
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28.05.2020 15:09 Ответить
Тихо! Участник АТО или волонтер по умолчанию прав. Найем еще до суда делает человека виноватым. Ганзюк, Бузина, Шеремет - все это ерунда. Они не были в АТО и сами во всем виноваты. А тут убили спящими, автомат подбросили, водкой силком залили. Порохомирок
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28.05.2020 11:07 Ответить
но согласись, как было приятно, когда мочканули бузину. Эх, еще бы портнова так же, шоб их историческая встреча состоялась
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28.05.2020 11:09 Ответить
Приятно было не то слово. Но если мы с чего-то решили, что живем в правовой конституционной стране, не важно при лавочнике или скоморохе, мы должны чтить конституцию. А то, что тут на цензоре называют свободой слова - это возможность визжать таким как найемы.
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28.05.2020 11:12 Ответить
бо свобода слова і свавілля- різні речі. свобода слова- це також і відповідальність за свої слова. а не звіздю чьо хачу і прикриваюсь журнолиздською корочкою чи мусорською ксівою.
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28.05.2020 11:40 Ответить
Безумовно знайдуться люди,яким буде "пріятно" коли мочкануть і Вас...Пріятно - не критерій,яким треба керуватись...Хоча більшість нашого вкінець здебілілого суспільства думає саме так...
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28.05.2020 13:11 Ответить
В один перелік ставити цих людей може тільки істота з викривленим світосприйняттям. бузина -ворог України, явний.
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28.05.2020 11:39 Ответить
Портнов - ворог Украины, к тому же психопат
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28.05.2020 11:52 Ответить
та тут навіть без обговорень.
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28.05.2020 16:03 Ответить
опа, ти автомат підкинув!!! аааа, на кіл тебе, сволоч. ти настільки недалеке, що автомата від карабіна не відрізниш.
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28.05.2020 11:43 Ответить
ну ти Ґандзюк с бузіной нє путай! Даже рядом нє ставь і імєна нє проізносі!!!
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28.05.2020 12:12 Ответить
проти сплячих?
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28.05.2020 11:58 Ответить
а хто там спав? Двоє с дєдушкой сідєло, двойє на разборкі іх глядєло, тройє в домікє лєглі, но укрицца нє смаглі
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28.05.2020 12:14 Ответить
то на фото вони не сплять, як може показатись. Просто покойнік може тільки лежати, ніби спить
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28.05.2020 12:16 Ответить
от спящих...или они зомби?
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28.05.2020 12:48 Ответить
РЮССКИЕ,ВАС МОЧИТЬ В СОРТИРЕ БУДУТ ДАЖЕ ЧУКЧИ...ВЫ БЫДЛО...ТУПОЕ
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28.05.2020 11:09 Ответить
https://focus.ua/archivist/378561 чукчі іздавна москалів мочили, Чукотку вдалось підкорити тільки водкою та сіфілісом - подлостью, як завсігда у кацапів заведено
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28.05.2020 12:22 Ответить
да, подлость у них с молоком матери.
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28.05.2020 15:10 Ответить
мужика роблять винним,ясно,одне питання чому озброєні люди до його приїхали???,рибу постріляти???
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28.05.2020 11:15 Ответить
Кто видел что они были озброєні? До того как он их перестрелял?
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28.05.2020 11:18 Ответить
так а оружие откуда?
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28.05.2020 11:26 Ответить
масі відєл!!!! точно, він клянеться братом і распятим мальчіком
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28.05.2020 11:37 Ответить
сын одного из убитых подтвердил что отец был с оружием и что без оружия на рыбалку ездить как-то тупо, и так делают все кто служил в АТО. Все оружие - официально зарегистрировано.
Но каким бы мудаком не был убийца - он был трезв, в адеквате, не в состоянии аффекта. А это значит что он понимал - никакие связи в местной полиции не уберегут его от пожизненного срока за массовое убийство.
Должна была быть серьезная причина чтобы он пошел убивать в таких масштабах.
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28.05.2020 11:53 Ответить
убив двох, а дальше мусів усіх убити бо не дожив би до ранку
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28.05.2020 11:59 Ответить
руSSкий мир, є достатньою умовою.
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28.05.2020 12:35 Ответить
Сначала Геращенко тень на плетень наводит. используя уголовный сленг , теперь ещё и татарина подключили , чтобы оболгать человека , который просто защищался !
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28.05.2020 11:18 Ответить
От белой горячки он защищался. Ты тоже завязуй с боярой.
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28.05.2020 11:20 Ответить
так екпертиза показала шо дєдушка как стьоклишко - і нє удівітєльно: так отстрєляца мог тока трєзвий чєловєк
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28.05.2020 12:24 Ответить
Є посилання на результати експертизи?
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29.05.2020 06:14 Ответить
Татарин у нас Ахметов, а Найемы - пуштуны-афганцы.
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28.05.2020 11:22 Ответить
Я не слыхал, чтобы к примеру, на восточном фронте так защищались.
А на колчаковских - было дело)))
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28.05.2020 11:22 Ответить
Зайвохромосомномний, не тужся - твої висери тільки тобі цікаві
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28.05.2020 12:00 Ответить
пуштун очень недешевый адвокат. откуда у семьи нацгвардейца бабло?
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28.05.2020 11:23 Ответить
На фб запитували. Компанія відповіла, що вони уклали договір, як належить, але його деталі не мусять розголошуватися.
Вони представляють сестру, треба пошукати, хто вона.
Не виключаю, що знайшлися ті, хто заплатить за розслідування (побратими, волонтери ...)
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28.05.2020 21:18 Ответить
по связям в полиции
значит такие связи что порешать за неотрытие УД смог, а решить вопрос чтобы его местные полицаи не прессовали за аренду вымогая взятку не смог? рили?
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28.05.2020 11:25 Ответить
Чого ж не зміг? У нього зв'язки вище, в області. А районний начальник поліції цього не знав коли став вимагати данину, тому й поплатився. Але маючи такі зв'язки вбивця почувався "королем", принаймні у стосунках з односельцями.
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28.05.2020 11:59 Ответить
угу т.е. по связям на уровне области в район поступает указание - УД не возбуждать. а начальник райотдела не в курсе связей в области на таком уровне и продолжает вымагать взятки на чем его и принимают? я все верно написал?
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28.05.2020 12:03 Ответить
Увійди глибше в тему арешту начальника Попільнянського райвідділу поліції за вимагання 10 тис грн з орендаря ставка.
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28.05.2020 13:09 Ответить
а что там "подводного"? начальник райотдела вымагал взятку с владельца ставка. владельца, у которого (по твоим словам) крутая крыша на уровне области. начальник райотдела об этом не знал несмотря на то что до этого из области дали команду в район не заводить УД на фигуранта и даже изменить протоколы и экспертизы.
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28.05.2020 13:15 Ответить
Вот такая жызнь....
Копни в любом месте - и такая хрень полезет...
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28.05.2020 11:34 Ответить
Не наказаное зло возвращается 🙁
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28.05.2020 11:37 Ответить
кто кого:
8 алкашей с автоматами vs 1 трезвый с ружьем.
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28.05.2020 11:48 Ответить
7 : 0 - пабєда всухую
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28.05.2020 12:27 Ответить
кстаті, за свідченнями Мирослава Гая, п'ятеро із семи небіжчиків і в рот не брали
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28.05.2020 12:28 Ответить
На якій підставі сьогоднішня нульовка, яку поставили на тему, говорить про =алкашів= ?
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28.05.2020 21:27 Ответить
Зеленского, которого окружают такие же непримиримые и жадные соратники, как и Януковича и которого поддерживает такое же равнодушное к будущему страны население, как и Януковича, вполне может ожидать судьба Януковича.
Кагарлык - это сигнал того, что процесс пошел.
Но у Кагарлыка есть и куда более мрачные последствия, на фоне которых судьба Зеленского может выглядеть всего лишь мелкой деталью в общей картине возможной катастрофы. Врадиевка напоминала о вседозволенности, о полной деградации системы. Кагарлык - это напоминание о будущей деградации общества.
Ведь, собственно, какое преступление "раскрывали" полицейские из Кагарлыка? Мелкую кражу!
Преступление, уж точно не требовавшее от них таких "усилий". Но очень скоро именно такие мелкие кражи в магазинах станут - если уже не стали - возможностью выживания для тысяч людей.
Мы возвращаемся в 90-е годы. Финансовых потоков будет не хватать на всех "хозяев жизни". И оттого, что эти хозяева переименовали себя на "слуг", безопасности в их жизни будет не больше, а меньше, а сама жизнь - короче. Намного короче. Тем более тогда, когда открывается рынок земли.
Но основной массе населения будет не до их проблем. Основная масса будет выживать. И мелкая кража станет частью быта. При этом основная часть населения будет относиться к такому образу жизни как к норме - не мы такие, а жизнь такая.
Зато требование остановить преступность станет главным требованием бизнеса - прежде всего мелкого и среднего.
И тут - парадокс. Этот бизнес не является опорой популистской власти, зато он является ее частью.
У каждого уважающего себя "хозяина жизни" - ой, простите - "слуги народа" есть магазинчик. Или ломбардик. Да-да, в наших условиях именно ограбление ломбарда может стать преступлением века! А вы что думали?
Так полиция - в особенности на местах - превращается в последнюю плотину. В последнюю возможность защитить тех, у кого хоть что-то еще есть от тех, у кого уже ничего нет. И в ближайшие годы не будет - тем более, если они переизберут свою безысходность на второй срок.
И полицейские уже начали ощущать эту свою "нужность" и эту свою вседозволенность.
Кагарлык - не просто доказательство этого.
Кагарлык - это воспоминание о будущем.

Виталий Портников
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28.05.2020 11:52 Ответить
Боты пороха-стеця готовы смешать с говном любого антикоррупционера, даже если при этом будут отмазывать убийцу АТОшников и ментовско-аваковское кумовство. Такое же говно как и бенины зелеботы. Для меня важно не то кто за кого голосовал, я за этих 2х вурдолаков не голосовал, мне важно кому противна коррупция, так среди наивных 70% чисто статистически у украинца здорового человека больше соратников по намерениям чем у 8% "коррупция при порохе нужна чтобы побороть коррупцию" шокин луценко аваков наше всё. Надеюсь хоть на следующие выборы перестанут голосовать за олигархов, а начнут за американские печеньки.
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28.05.2020 12:00 Ответить
В Украине нет видных политиков,которые работают автономно. А у "невидных" нет ни малейших шансов. Тут или сам олигарх, или их ставленники. Причем олигархи конечно соперничают друг с другом перед выборами, но по неписаной договоренности реально не преследуют друг друга после победы на выборах одного из них. Ведь, в след.раз победит конкурент. В Украине президент всегда приходит из оппозиции. Для народа их "схема" означает одно- беспросветную нищету и иллюзию выбора, и иллюзию изменения благосостояния по средствам выборов.
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28.05.2020 13:06 Ответить
для зебілоф, що не в стані розрізнити отримання прибутку від воровства, для яких коррупція - це таке прокляття, яке можна накладати на будь-яких опонентів на свій розсуд, ховатись за тим, що ваш клоун - наівний і гарний, а всі навкруги такі погані - не вийде.
Якщо при ньому розікрали бюджет за півроку - то неважно крав він сам чи крали всі його друзі крім нього.
відповідальність все одно на ньому!
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29.05.2020 02:13 Ответить
Я сужу по действиям. Меня схема "все пропало, будем голосовать за коррупционеров, но в вышиванках" не устраивает. Нада быть дегенератом чтобы утверждать что зелень борется с коррупцией, но не многим меньшим чтобы это утверждать о Порохе, за единственным исключением по Нафтогазу.
Сейчас мои симпатии на стороне Голоса, нет зашкваров, голосовали за снятие неприкосновенности в более жесткой форме и работают за госдеповские печеньки, это до первого зашквара, но его нету, даже Самопомощь к этому времени насобирала гнилушек.
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29.05.2020 14:28 Ответить
Не здивуюся,якщо взагалі виправдають цю сволоту
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28.05.2020 12:04 Ответить
Конечно же нападал и ничего небыло. А вы как думали?! Или у нас любому дают возможность брать в аренду ставкИ? Хер там плавал - на хмельнитчине к примеру аренда ставков сконцентрирована в руках действующего/бывшего криминалитета. Мусора и уголовники правят везде. У кого деньги - у того и власть. У кого власть - у того и деньги. Остальным - в стойло!

Если и появится для Грыцька например шпарынка немного поправить свой добробут за счет дешевой тачки на евробляхе - думаете сделают всем машины дешевле?! Хрен вам на рыло - заберут у Грыця машинку (или бабки). Взамен бросят барское - "иди заработай! на новую с салона! Как я!" Если и вякнет Грыцько робко что его мама и жена на двоих имеют 45 лет учительского стажа да вот что то на машину с салона не заработали - сытая морда довольно предложит ему купить подержанную после него))

Вот и получается - подержанная после немца - это хлам убитый, шушлайка нищебродская - а после ******-мажора - уже как бы и не б/у.

И так во всем у нас. Просто на этот рынок дележа пирога сейчас пытается втиснуться новая категория - ветераны-атошники. Про то как некоторые из них получали корочки атошника особо заострять внимание не буду. Но чуется мне что между тем атошником, что потерял ногу и был высажен из маршрутки и тем что катается на внедорожнике с полным боекомплектом по житомирской обл. - дистанция огромного размера))) И финансово и ментально))
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28.05.2020 12:10 Ответить
Вбивця заслуговує не лише на довічне увязнення, але і на повну конфіскацію майна своєї родини. Всі гроші від продажу даного майна мають піти на моральні відшкодування родичам вбитих... Це якщо в нас правова держава....
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28.05.2020 12:19 Ответить
в правовій державі винних не назначають через пару годин після події, як сталось в конкретному випадку, коли гАнтон Хєращєнко озвучив свою ІНТЕРПРЕТАЦІЮ однійєї з версій під назвою "Массовойє убійство вєтєранов АТО"
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28.05.2020 12:32 Ответить
.. а ХТО там віщає =адвокат Масі Найєм= агентішко фсб паРаші.. хех
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28.05.2020 12:51 Ответить
Напав зі зброєю на Миколу.... Зв'язки з мєнтами...
А напад,часом,стався не біля ставка,коли той Микола вирішив бесплатно порибалити ?
Я один сікрєт розкажу: орендарів ставків в жодному селі не жалують.
Розумію ще,коли такі байки "ОБС" вкидає Геращенко,але набіса Муся носа пхає ?
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28.05.2020 13:03 Ответить
А чому такий =борець за чесність= не викликав поліцію, а напав з рушницею ?
Нам ще багато чого належить взнати.
Мені здається, що на порожньому місці такі серйозні злочини не відбуваються.
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28.05.2020 21:30 Ответить
Швидше борець за приватну власність.І знову ж таки,чому я маю вірити Миколі,а не Захаренку ? Бо він жертва ? "Напав"-це що ? Пригрозив кістки переламати,чи підстрелити,якщо ще раз біля ставка побачить ?(Бо якщо б були тілесні ушкодження,братан пуштун,неодмінно б вказав).
Це саме той злочин,що відбувся на порожньому місці,тобто на побутовому грунті,в стані алкогольного сп'яніння,після необачно сказаного-неадекватно сприйнятого,й звісно,крім родичів ,ніхто в селі не скаже доброго слова про вбивцю сімох людей.Ну,а завдання адвоката-ясно яке.Буде формувати образ відлюдькуватого кримінальника зі зв'язками серед правоохоронців,прийшлого з рф,що ненавидить українське загалом і воїнів-захисників зокрема.
Єдине,що виділяє злочин серед інших-масовість,і приналежність вбитих до НГУ.Все !
"У Вінниці 24 травня о другій годині ночі патрульні поліцейські виявили з ножовими пораненнями черевної порожнини 28-річного військовослужбовця військової частини 3008 Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України старшого солдата Андрія Карася. Під час надання медичної допомоги потерпілий помер."
"Сьогодні вночі, 26 травня, без ознак життя знайшли військовослужбовця з Барського військкомату - Михайла Гольовського. Наразі поліція області відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення важких тілесних ушкоджень, що призвело до смерті людини. Також правоохоронці з'ясовують обставини смерті та встановлюють особу причетну до вчинення злочину."

Чули щось про ці злочини ? Ні ? Бо вони пересічні.Відбуваються щотижня,і контора Найома за них не береться,бо не заробиш ні грошей,ні дармової реклами.
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29.05.2020 07:00 Ответить
Про Гольовського читала.

Я Вас ні до чого не закликаю.
Залишаюся при своїй думці.
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29.05.2020 07:33 Ответить
Похоже, у мужика диссоциальное расстройство личности. Психопат.
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28.05.2020 22:19 Ответить
Горілка з конабісом дах зносить від слова зовсім. Якщо цей Толік був тверезий і навіть не шмалив, то тоді може бути якась конспірологія. Але скоріше це банальна битовуха. Сумно.
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29.05.2020 06:26 Ответить
 
 