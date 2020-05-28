Подозреваемый в массовом убийстве на Житомирщине уже нападал с оружием в этом году, - Маси Найем

Подозреваемый в убийстве семерых человек на озере в Житомирской области в марте уже якобы напал на односельчанина с ружьем, но избежал тогда уголовной ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем, который представляет интересы сестры одного из убитых.

"Подозреваемый в убийстве в Житомирской области еще в марте этого года совершил нападение на человека. Тогда он тоже был с оружием. Это было ружье. Но он смог избежать уголовной ответственности. Полиция ружье приняла за "... предмет, похожий на биту, 47 см". Человека, на которого он напал, зовут Николай", - заявил адвокат.

Найем считает, что тому удалось избежать ответственности, поскольку соседи фигуранта рассказали, что у "подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции": "Могу предположить, что именно поэтому Николай решил не настаивать на уголовном деле".

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Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.