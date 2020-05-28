С начала марта зафиксировано более 200 нападений на медработников, борющихся с COVID-19, - Красный Крест

Международный комитет Красного Креста с начала марта зафиксировал в 13 странах 208 нападений на работников здравоохранения и на медучреждения, связанные с коронавирусом.

Об этом заявил президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Мауера, на медиков нападают и жестоко с ними обращаются во время, когда они наиболее необходимы.

"Кризис COVID-19 быстро грозит превратиться в кризис защиты", - заявил он на Совете безопасности ООН.

Он сообщил, что МККК собрал данные из 13 стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки и Африки, где работает Красный Крест, и "вероятно, фактические цифры гораздо выше", если речь идет об угрожающих действия в отношении медиков.

По словам Маурера, речь идет и о словесных угрозах, и о поджогах медучреждений, где содержатся пациенты с COVID-19.

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