В РФ за сутки от COVID-19 умерли 174 человека, общее число летальных случаев более 4,1 тыс.

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России составил 8 371 случай (+2,3%) в 85 регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Общее число инфицированных в России составляет 379 051 человек.

За сутки в России полностью выздоровели 8 785 человек, всего вылечившихся уже 150 993 человека. Умерли 174 пациента - столько же, сколько 26 мая, и это самое высокое значение за все время распространения коронавируса в стране. Общее число летальных исходов достигло 4 142.

По числу зарегистрированных случаев в мире Россия по-прежнему на третьем месте. Второе место остается за Бразилией (411,8 тыс., +20,6 тыс.), на первом месте - США (почти 1,7 млн, +18,2 тыс.).

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