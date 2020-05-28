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Новости Коронавирус и карантин
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В РФ за сутки от COVID-19 умерли 174 человека, общее число летальных случаев более 4,1 тыс.

В РФ за сутки от COVID-19 умерли 174 человека, общее число летальных случаев более 4,1 тыс.

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России составил 8 371 случай (+2,3%) в 85 регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Общее число инфицированных в России составляет 379 051 человек.

За сутки в России полностью выздоровели 8 785 человек, всего вылечившихся уже 150 993 человека. Умерли 174 пациента - столько же, сколько 26 мая, и это самое высокое значение за все время распространения коронавируса в стране. Общее число летальных исходов достигло 4 142.

По числу зарегистрированных случаев в мире Россия по-прежнему на третьем месте. Второе место остается за Бразилией (411,8 тыс., +20,6 тыс.), на первом месте - США (почти 1,7 млн, +18,2 тыс.).

Также читайте: Треть россиян считают пандемию COVID-19 выдумкой или неопасной, - опрос

Автор: 

карантин (16729) россия (95308) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Да хай вони там усі повиздихають.
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28.05.2020 11:13
+4
на йуха оно нам????????????сдохли и х с ними у нас своих проблем хватает
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28.05.2020 11:08
+4
США инфицированных - 1 745 803, количество смертей - 102 107

Бразилия инфицированных - 414 661, количество смертей - 25 697

Россия инфицированных - 370 680, количество смертей - 4 142

Испания инфицированных - 283 849, количество смертей - 27 118

Великобритания инфицированных - 267 240, количество смертей - 37 460

Италия инфицированных - 231 139, количество смертей - 33 072

Одна цифра явно выпадает из общей картины...)
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28.05.2020 11:15
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Правила форума Совет форумчан
на йуха оно нам????????????сдохли и х с ними у нас своих проблем хватает
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28.05.2020 11:08 Ответить
В РФ за сутки от COVID-19 умерли 174 человека, общее число летальных случаев более 4,1 тыс. - Цензор.НЕТ 5941
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28.05.2020 11:20 Ответить
Головна наша проблема - це ВОНИ.
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28.05.2020 11:29 Ответить
У РФ за добу від COVID-19 померли 174 особи, загальна кількість летальних випадків - понад 4,1 тис. - Цензор.НЕТ 7429
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28.05.2020 11:37 Ответить
Да хоть пол московии, сдох максим да и куй с ним. Меньше в будущем придет воевать в Украину мышебратьев.
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28.05.2020 11:11 Ответить
Зато они тоже рапортуют об ослаблении карантинных мер. Что-то подсказывает, что весь "цирк" ещё впереди.
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28.05.2020 11:11 Ответить
Да хай вони там усі повиздихають.
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28.05.2020 11:13 Ответить
Запретите проводить дурантин на Расеи! Все они умерли от других болезней! Это всё СМИ!
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28.05.2020 11:15 Ответить
США инфицированных - 1 745 803, количество смертей - 102 107

Бразилия инфицированных - 414 661, количество смертей - 25 697

Россия инфицированных - 370 680, количество смертей - 4 142

Испания инфицированных - 283 849, количество смертей - 27 118

Великобритания инфицированных - 267 240, количество смертей - 37 460

Италия инфицированных - 231 139, количество смертей - 33 072

Одна цифра явно выпадает из общей картины...)
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28.05.2020 11:15 Ответить
руцкие порядок величины в колличестве умерших просто не дописали.
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28.05.2020 11:20 Ответить
Таки да, нолик можно смело добавить
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28.05.2020 11:25 Ответить
+
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28.05.2020 11:30 Ответить
Так надо и трупы где-то взять...
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28.05.2020 12:53 Ответить
ПаРашинские цифры недостоверны, надо умножать на 3...А может и на 10.... Хотелось бы, чтобы на 1000....Но это ещё впереди....Интересно , кремлёвская вошь лобковая ещё в земле или уже выбралось из своего подземного склепа?
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28.05.2020 11:16 Ответить
даже бразильцы обули парашников. все на парад и палочную дидовщину. *****-палкин велел вернуть второе место )))
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28.05.2020 11:17 Ответить
Не поЙняв! У них же ніхто не вмирає - лишня хромосома дає їм великі переваги в боротьбі з вірусами.
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28.05.2020 12:12 Ответить
Ху@ло не буде спасати людей, які його вибрали. Йому потрібна їх смерть, і чим більше, тим краще щоб давити на жалість американців і європейців для зняття санкцій.
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28.05.2020 12:32 Ответить
Мелочь, а приятно! Так держать, расейка!
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28.05.2020 13:21 Ответить
армагедон все ближе
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28.05.2020 16:39 Ответить
 
 