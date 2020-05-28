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В РФ за сутки от COVID-19 умерли 174 человека, общее число летальных случаев более 4,1 тыс.
Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России составил 8 371 случай (+2,3%) в 85 регионах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Общее число инфицированных в России составляет 379 051 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 8 785 человек, всего вылечившихся уже 150 993 человека. Умерли 174 пациента - столько же, сколько 26 мая, и это самое высокое значение за все время распространения коронавируса в стране. Общее число летальных исходов достигло 4 142.
По числу зарегистрированных случаев в мире Россия по-прежнему на третьем месте. Второе место остается за Бразилией (411,8 тыс., +20,6 тыс.), на первом месте - США (почти 1,7 млн, +18,2 тыс.).
Топ комментарии
+5 Roman Podyu #221750
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+4 юрий иванов #418646
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+4 Valentyn Mykolajovych
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Бразилия инфицированных - 414 661, количество смертей - 25 697
Россия инфицированных - 370 680, количество смертей - 4 142
Испания инфицированных - 283 849, количество смертей - 27 118
Великобритания инфицированных - 267 240, количество смертей - 37 460
Италия инфицированных - 231 139, количество смертей - 33 072
Одна цифра явно выпадает из общей картины...)