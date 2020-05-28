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Новости Агрессия России против Украины
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Грау о ситуации на Донбассе: Число обстрелов увеличилось в полтора раза. С начала мая ранены пятеро детей - больше чем за предыдущие четыре месяца

Грау о ситуации на Донбассе: Число обстрелов увеличилось в полтора раза. С начала мая ранены пятеро детей - больше чем за предыдущие четыре месяца

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп в формате видеоконференции в среду призвала подписантов Минских соглашений к дальнейшим действиям по снижению напряжения в конфликте на Донбассе.

"Я призываю подписантов Минских соглашений к дальнейшим действиям по снижению напряжения. Данный вопрос стоял в центре дискуссий ТКГ", - говорится в заявлении Грау, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она подчеркнула, что ситуация безопасности в зоне конфликта на востоке Украины остается напряженной, число нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе увеличилось в полтора раза по сравнению с предыдущей.

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"Возросло и число гражданских жертв. Согласно данным СММ, в мае было ранено пятеро детей – больше чем за первых четыре месяца этого года. Это недопустимо", - отметила она.

Также дипломат напомнила, что внеочередное заседание ТКГ в конце прошлой недели позволило обеспечить условия для безопасного проведения ремонтно-восстановительных работ высоковольтной линии электропередач в районе населенного пункта Березовское Луганской области.

"Помимо этого, рабочая группа по безопасности обсуждала вопросы, связанные с определением дополнительных участков разведения сил и средств, а также подготовкой и выполнением обновленного плана по разминированию. Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей и имплементацией "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - пояснила Грау.

По ее словам, в центре внимания рабочей группы по гуманитарным вопросам было дальнейшее взаимное освобождение и обмен лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Также обсуждался вопрос предоставления необходимых гарантий безопасности для проведения подготовительных работ с целью одновременного открытия дополнительных КПВВ на линии соприкосновения в Луганской области.

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Экономическая рабочая группа рассматривала вопросы водоснабжения, выплаты пенсий и восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения, добавила посол.

Автор: 

ОБСЕ (4870) обстрел (26835) Донбасс (26955) Грау Хайди (34)


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Топ комментарии
+7
Грау о ситуации на Донбассе: Число обстрелов увеличилось в полтора раза. С начала мая ранены пятеро детей - больше чем за предыдущие четыре месяца - Цензор.НЕТ 8406Пройшов рік після інавгурації: 169 загиблих на війні.
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28.05.2020 11:36
+5
добре що нагадав бо мої ватні родичі пиз...ли що Порошенко почав війну а Зеленський ії закінчить буду їм тикати як кота в какшки
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28.05.2020 11:40
+4
"Я призываю подписантов Минских соглашений к дальнейшим действиям по снижению напряжения" - Какая подлость и низость в этой формулировочке от нравственных пигмеев...
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28.05.2020 11:44
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Мальчики в трусиках?
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28.05.2020 11:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yu-YDNkfexY На весну 2020 года Путин планировал новую военную агрессию против Украины - генерал-лейтенант Романенко l
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28.05.2020 11:15 Ответить
Я, как диванный эксперт, считал, что РФ возобновила бы боевые действия после ввода в эксплуатацию СП2. Что бы обезопасить финансовые поступления от продажи газа при физическом повреждении ГТС Украины.
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28.05.2020 11:25 Ответить
может быть
https://focus.ua/ukraine/451243-razvedka_rossiia_razvorachivaet_dve_armii_vozle_granitsy_s_ukrainoi Разведка: Россия разворачивает две армии возле границы с Украиной
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28.05.2020 11:31 Ответить
нех..р шастать
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28.05.2020 11:24 Ответить
А в мае 5-х детей ранили ВСУ или ВСОП (вооружённые силы острова Пасхи) ?
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28.05.2020 11:33 Ответить
дети в окопах сидели?
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28.05.2020 11:37 Ответить
Грау о ситуации на Донбассе: Число обстрелов увеличилось в полтора раза. С начала мая ранены пятеро детей - больше чем за предыдущие четыре месяца - Цензор.НЕТ 8406Пройшов рік після інавгурації: 169 загиблих на війні.
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28.05.2020 11:36 Ответить
добре що нагадав бо мої ватні родичі пиз...ли що Порошенко почав війну а Зеленський ії закінчить буду їм тикати як кота в какшки
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28.05.2020 11:40 Ответить
"Я призываю подписантов Минских соглашений к дальнейшим действиям по снижению напряжения" - Какая подлость и низость в этой формулировочке от нравственных пигмеев...
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28.05.2020 11:44 Ответить
Пока вы, сцыкливые буржуи, не опустите в яму(2*1*2) весь 140млн-й зверинец под кличкой РФ, люди будут гибнуть тысячами, десятками тысяч и однажды, открыв глаза, у себя в доме вы увидите "тагил рулит" у распахнутого холодильника, он будет жрать вашу еду и тут же справлять нужду за холодильником, а вы будете измерять диаметр ствола у своей глупой головы. 😎😡
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28.05.2020 11:47 Ответить
А бубочка об этом знает?
А то несет всякую чушь, как будто накурился и "я в домике...."
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28.05.2020 11:50 Ответить
і як їх понять? грау каже шо увєлічілось в полтора раза, а само ОПСЄ наканунє вєщало шо там вже ващє не стриляют
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28.05.2020 12:05 Ответить
зеля сцыт признаться что отвод не работает
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28.05.2020 12:11 Ответить
Мирный план оманского осла на практике
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28.05.2020 12:25 Ответить
обсе это обычные политические импотенты, грубо говоря еврогеи или гейропейцы, как правильно?)))) а в принципе, какая разница )))))
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28.05.2020 13:58 Ответить
С террористами не договариваются. Их уничтожают.
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28.05.2020 16:26 Ответить
сколько убитых с каждой стороны границы?
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28.05.2020 22:47 Ответить
 
 