Грау о ситуации на Донбассе: Число обстрелов увеличилось в полтора раза. С начала мая ранены пятеро детей - больше чем за предыдущие четыре месяца

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп в формате видеоконференции в среду призвала подписантов Минских соглашений к дальнейшим действиям по снижению напряжения в конфликте на Донбассе.

"Я призываю подписантов Минских соглашений к дальнейшим действиям по снижению напряжения. Данный вопрос стоял в центре дискуссий ТКГ", - говорится в заявлении Грау, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она подчеркнула, что ситуация безопасности в зоне конфликта на востоке Украины остается напряженной, число нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе увеличилось в полтора раза по сравнению с предыдущей.

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"Возросло и число гражданских жертв. Согласно данным СММ, в мае было ранено пятеро детей – больше чем за первых четыре месяца этого года. Это недопустимо", - отметила она.

Также дипломат напомнила, что внеочередное заседание ТКГ в конце прошлой недели позволило обеспечить условия для безопасного проведения ремонтно-восстановительных работ высоковольтной линии электропередач в районе населенного пункта Березовское Луганской области.

"Помимо этого, рабочая группа по безопасности обсуждала вопросы, связанные с определением дополнительных участков разведения сил и средств, а также подготовкой и выполнением обновленного плана по разминированию. Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей и имплементацией "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - пояснила Грау.

По ее словам, в центре внимания рабочей группы по гуманитарным вопросам было дальнейшее взаимное освобождение и обмен лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Также обсуждался вопрос предоставления необходимых гарантий безопасности для проведения подготовительных работ с целью одновременного открытия дополнительных КПВВ на линии соприкосновения в Луганской области.

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Экономическая рабочая группа рассматривала вопросы водоснабжения, выплаты пенсий и восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения, добавила посол.