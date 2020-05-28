Грау о ситуации на Донбассе: Число обстрелов увеличилось в полтора раза. С начала мая ранены пятеро детей - больше чем за предыдущие четыре месяца
Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп в формате видеоконференции в среду призвала подписантов Минских соглашений к дальнейшим действиям по снижению напряжения в конфликте на Донбассе.
"Я призываю подписантов Минских соглашений к дальнейшим действиям по снижению напряжения. Данный вопрос стоял в центре дискуссий ТКГ", - говорится в заявлении Грау, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Она подчеркнула, что ситуация безопасности в зоне конфликта на востоке Украины остается напряженной, число нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе увеличилось в полтора раза по сравнению с предыдущей.
"Возросло и число гражданских жертв. Согласно данным СММ, в мае было ранено пятеро детей – больше чем за первых четыре месяца этого года. Это недопустимо", - отметила она.
Также дипломат напомнила, что внеочередное заседание ТКГ в конце прошлой недели позволило обеспечить условия для безопасного проведения ремонтно-восстановительных работ высоковольтной линии электропередач в районе населенного пункта Березовское Луганской области.
"Помимо этого, рабочая группа по безопасности обсуждала вопросы, связанные с определением дополнительных участков разведения сил и средств, а также подготовкой и выполнением обновленного плана по разминированию. Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей и имплементацией "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - пояснила Грау.
По ее словам, в центре внимания рабочей группы по гуманитарным вопросам было дальнейшее взаимное освобождение и обмен лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Также обсуждался вопрос предоставления необходимых гарантий безопасности для проведения подготовительных работ с целью одновременного открытия дополнительных КПВВ на линии соприкосновения в Луганской области.
Экономическая рабочая группа рассматривала вопросы водоснабжения, выплаты пенсий и восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения, добавила посол.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://focus.ua/ukraine/451243-razvedka_rossiia_razvorachivaet_dve_armii_vozle_granitsy_s_ukrainoi Разведка: Россия разворачивает две армии возле границы с Украиной
А то несет всякую чушь, как будто накурился и "я в домике...."