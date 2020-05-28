На Харьковщине каждый заболевший COVID-19 медик получит до 10 тыс. грн матпомощи, - облсовет

Медики Харьковщины, которые заболели COVID-19, выполняя свои профессиональные обязанности, получат дополнительную финансовую поддержку.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу Харьковского облсовета, о необходимости предоставления дополнительного материального стимулирования работников медицинской отрасли Харьковщины в условиях коронавирусной болезни COVID-19 шла речь сегодня на пленарном заседании сессии совета.

Соответствующие изменения внесены в Комплексную областную программу "Здоровье Слобожанщины на 2019-2020 годы".

Так, финансовая помощь для поддержки медицинских работников, заболевших COVID-19, которые выполняя свои профессиональные обязанности, будет выплачиваться в размере до 10 тыс грн.

"Речь идет о всех заболевших врачах, медицинских сестрах, санитарках, которые работают в базовых больницах, расположенных как в районах области, так и в городе Харькове. Сегодня уже более 200 больных медиков", - отметил Сергей Чернов.

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