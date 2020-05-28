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Новости Коронавирус и карантин
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На Харьковщине каждый заболевший COVID-19 медик получит до 10 тыс. грн матпомощи, - облсовет

На Харьковщине каждый заболевший COVID-19 медик получит до 10 тыс. грн матпомощи, - облсовет

Медики Харьковщины, которые заболели COVID-19, выполняя свои профессиональные обязанности, получат дополнительную финансовую поддержку.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу Харьковского облсовета, о необходимости предоставления дополнительного материального стимулирования работников медицинской отрасли Харьковщины в условиях коронавирусной болезни COVID-19 шла речь сегодня на пленарном заседании сессии совета.

Соответствующие изменения внесены в Комплексную областную программу "Здоровье Слобожанщины на 2019-2020 годы".

Так, финансовая помощь для поддержки медицинских работников, заболевших COVID-19, которые выполняя свои профессиональные обязанности, будет выплачиваться в размере до 10 тыс грн.

"Речь идет о всех заболевших врачах, медицинских сестрах, санитарках, которые работают в базовых больницах, расположенных как в районах области, так и в городе Харькове. Сегодня уже более 200 больных медиков", - отметил Сергей Чернов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 заболели 32 ребенка и 104 медработника, всего 1 627 детей и 4 345 медиков, - Степанов. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, на утро 28 мая в Украине зафиксированы 477 новых случаев COVID-19: всего - 22 382, летальных - 669, выздоровели 8 439 человек

карантин (16729) облсовет (537) Харьковщина (5577) врачи (1513) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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интересно, термин "материальная помощь" имеет силу в бухучете и отчетности и по какому закону?
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28.05.2020 11:38 Ответить
це після підтвердження набутої інвалідності? )))))))))))
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28.05.2020 11:39 Ответить
когда получат - тогда и рапортуйте. Достали уже своими обещалками - один 1000 боевых в день, второй 4000$ училкам ....
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28.05.2020 11:40 Ответить
В рашке пишут докторам https://rg.ru/2020/04/21/reg-szfo/zarazivshiesia-koronavirusom-peterburgskie-mediki-poluchat-kompensaciiu.html выплатят 300 тысяч рублей . У нас 10 тысяч... Капец.
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28.05.2020 11:41 Ответить
Писати можна багато чого. На расєї у лікарів нестача ІЗЗ і працюють без преміальних (а нарасєї це більша частина зп).
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28.05.2020 12:21 Ответить
Это какой-то грёбаный стыд!
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28.05.2020 11:52 Ответить
не дорого за утраченное здоровье
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28.05.2020 12:10 Ответить
Про надбавку 200% вже мовчать?
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28.05.2020 12:20 Ответить
Чергова брехня після того, як медикам вже втричи "підвищили" зарплату після 4000 євро.
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28.05.2020 15:11 Ответить
 
 