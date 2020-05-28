САП: Отказ суда Германии в экстрадиции беглого экс-нардепа Онищенко не влияет на рассмотрение уголовного производства
Обжалование решения суда Германии об отказе экстрадировать экс-нардепа Александра Онищенко не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
Отмечается, что причиной отказа стало сомнение судебных органов Германии по соблюдению минимальных международных стандартов условий заключения в Украине.
"Отметим, что обжалование указанного решения суда не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств.
Вместе с тем, отмечаем, что это решение суда г. Ольденбург не влияет на рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего нардепа, которое слушается Высшим антикоррупционным судом, поскольку еще 21 января 2020 судом в порядке ч.3 ст.323 Уголовного процессуального кодекса Украины предоставлено разрешение на специальное судебное разбирательство, то есть при отсутствии обвиняемого (in absentia)", - говорится в сообщении.
"В настоящее время в уголовном производстве по обвинению экс-нардепа и его сообщницы осуществляется исследование письменных доказательств стороны обвинения и уже исследовано 25 томов материалов уголовного производства. Как и ранее бывший народный депутат может в любое время появиться в Украине и участвовать в судебных заседаниях", - добавили в САП.
Вчера немецкий суд отказал в экстрадиции в Украину бывшего депутата ВР Александра Онищенко из-за того, что украинские тюрьмы могут не соответствовать минимальным стандартам международного права по содержанию заключенных.
Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.
27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.
По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.
Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.
26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.
21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.
30 января стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.
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Тільки сліпий тут не бачить договірнячок між Онищенком і САП.
Зєлю геть. Дострокові. Обираймо узгодженого кандидата від демсил на дострокові цього літа.
Тим що "російський шпигун Пєця" віновив та озброїв армію, наповнив бюджет, заклав механізми знищення паРаші. Якби не Зеля - паРаша б уже здохла.
Та "мудрий український нарід" дурний як пробка.
І ти його представник цих "дурбецалів"...
За Порошенка військова потуга України у світі перемістилася з 21-го на 29-те місце.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=X2x2Si4A-mE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=49ZY7JegyUk&t=11s Путин в ауте: Порошенко показал силу
Теперь ЛЮБАЯ экстрадиция в Украину не возможна!