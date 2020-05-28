САП: Отказ суда Германии в экстрадиции беглого экс-нардепа Онищенко не влияет на рассмотрение уголовного производства

Обжалование решения суда Германии об отказе экстрадировать экс-нардепа Александра Онищенко не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Отмечается, что причиной отказа стало сомнение судебных органов Германии по соблюдению минимальных международных стандартов условий заключения в Украине.

"Отметим, что обжалование указанного решения суда не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств.

Вместе с тем, отмечаем, что это решение суда г. Ольденбург не влияет на рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего нардепа, которое слушается Высшим антикоррупционным судом, поскольку еще 21 января 2020 судом в порядке ч.3 ст.323 Уголовного процессуального кодекса Украины предоставлено разрешение на специальное судебное разбирательство, то есть при отсутствии обвиняемого (in absentia)", - говорится в сообщении.

"В настоящее время в уголовном производстве по обвинению экс-нардепа и его сообщницы осуществляется исследование письменных доказательств стороны обвинения и уже исследовано 25 томов материалов уголовного производства. Как и ранее бывший народный депутат может в любое время появиться в Украине и участвовать в судебных заседаниях", - добавили в САП.

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Вчера немецкий суд отказал в экстрадиции в Украину бывшего депутата ВР Александра Онищенко из-за того, что украинские тюрьмы могут не соответствовать минимальным стандартам международного права по содержанию заключенных.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.

21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.

30 января стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.

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