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САП: Отказ суда Германии в экстрадиции беглого экс-нардепа Онищенко не влияет на рассмотрение уголовного производства

САП: Отказ суда Германии в экстрадиции беглого экс-нардепа Онищенко не влияет на рассмотрение уголовного производства

Обжалование решения суда Германии об отказе экстрадировать экс-нардепа Александра Онищенко не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Отмечается, что причиной отказа стало сомнение судебных органов Германии по соблюдению минимальных международных стандартов условий заключения в Украине.

"Отметим, что обжалование указанного решения суда не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств.
Вместе с тем, отмечаем, что это решение суда г. Ольденбург не влияет на рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего нардепа, которое слушается Высшим антикоррупционным судом, поскольку еще 21 января 2020 судом в порядке ч.3 ст.323 Уголовного процессуального кодекса Украины предоставлено разрешение на специальное судебное разбирательство, то есть при отсутствии обвиняемого (in absentia)", - говорится в сообщении.

"В настоящее время в уголовном производстве по обвинению экс-нардепа и его сообщницы осуществляется исследование письменных доказательств стороны обвинения и уже исследовано 25 томов материалов уголовного производства. Как и ранее бывший народный депутат может в любое время появиться в Украине и участвовать в судебных заседаниях", - добавили в САП.

Также читайте: Высший антикорсуд приступил к рассмотрению по сути "газового дела Онищенко", - САП

Вчера немецкий суд отказал в экстрадиции в Украину бывшего депутата ВР Александра Онищенко из-за того, что украинские тюрьмы могут не соответствовать минимальным стандартам международного права по содержанию заключенных.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.

21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.

30 января стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка о конфликте Венедиктовой и САП: Ей самой не о чем отчитываться

Автор: 

Германия (6921) Онищенко Александр (575) САП (2059)


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Топ комментарии
+3
Башляет Онищенко немцам походу, шоб не здали такого хорошего парня
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28.05.2020 11:33
+3
"... чим відрізняється російський шпигун Пєця від російського шпигуна Зєлі?"
Тим що "російський шпигун Пєця" віновив та озброїв армію, наповнив бюджет, заклав механізми знищення паРаші. Якби не Зеля - паРаша б уже здохла.

Та "мудрий український нарід" дурний як пробка.
І ти його представник цих "дурбецалів"...
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28.05.2020 12:24
+2
Ну і чим відрізняється російський шпигун Пєця від російського шпигуна Зєлі? А нічим. Бо Оніщенко був ворогом Пєці і його викривальна книга про небачену корупцію Порошенка "Петро П'ятий" є насправді головним приводом його переслідувань з боку української влади. Що помінялось з приходом Зєлі? А нічого не помінялось. Зєля всівсь в корупційні схеми Пєці і продовжує переслідувати Оніщенка. А цирк з "картинами музею Гончара" нехай ці шпигуни собі заштовхають кудись, все це звичайна операція прикриття.
Зєлю геть. Дострокові. Обираймо узгодженого кандидата від демсил на дострокові цього літа.
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28.05.2020 11:51
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Башляет Онищенко немцам походу, шоб не здали такого хорошего парня
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28.05.2020 11:33 Ответить
Не. Это всё Зеленский.
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28.05.2020 11:37 Ответить
№80
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28.05.2020 11:38 Ответить
А тебе пора на процедурку.
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28.05.2020 11:43 Ответить
А... то це німці не надали суду м.Ольденбург доказів того, що "українські в'язниці можуть не відповідати мінімальним стандартам міжнародного права щодо утримання ув'язнених", як того вимагали адвокати Онищенка?
Тільки сліпий тут не бачить договірнячок між Онищенком і САП.
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28.05.2020 12:53 Ответить
Шо ж так скромно? Какой же прокурор подавал запрос на экстрадицию, по которому немцы так резко отказали. Уж назовите имя героя.
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28.05.2020 11:46 Ответить
Ну і чим відрізняється російський шпигун Пєця від російського шпигуна Зєлі? А нічим. Бо Оніщенко був ворогом Пєці і його викривальна книга про небачену корупцію Порошенка "Петро П'ятий" є насправді головним приводом його переслідувань з боку української влади. Що помінялось з приходом Зєлі? А нічого не помінялось. Зєля всівсь в корупційні схеми Пєці і продовжує переслідувати Оніщенка. А цирк з "картинами музею Гончара" нехай ці шпигуни собі заштовхають кудись, все це звичайна операція прикриття.
Зєлю геть. Дострокові. Обираймо узгодженого кандидата від демсил на дострокові цього літа.
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28.05.2020 11:51 Ответить
"... чим відрізняється російський шпигун Пєця від російського шпигуна Зєлі?"
Тим що "російський шпигун Пєця" віновив та озброїв армію, наповнив бюджет, заклав механізми знищення паРаші. Якби не Зеля - паРаша б уже здохла.

Та "мудрий український нарід" дурний як пробка.
І ти його представник цих "дурбецалів"...
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28.05.2020 12:24 Ответить
Брехня! Порошенко загальмував реформу армії, залишивши її совковість в усій красі.
За Порошенка військова потуга України у світі перемістилася з 21-го на 29-те місце.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=X2x2Si4A-mE&feature=emb_title
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28.05.2020 12:58 Ответить
"Російський шпигун Пеця" не "продавав" би Україну Америці,))) дебіліще ти тупе.. Коли ти вже почнеш логічно мислити..
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28.05.2020 12:28 Ответить
витрачаю на тебе час тому що ти свій, хоча й дурненький...

https://www.youtube.com/watch?v=49ZY7JegyUk&t=11s Путин в ауте: Порошенко показал силу
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28.05.2020 12:33 Ответить
не дуже і старались його витягти з німецького плєна
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28.05.2020 12:03 Ответить
Канешна не влияет. Вы его заочно осудите и он заочно отсидит свой срок. И будет чист перед законом, хоть в президенты, хоть в депутаты
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28.05.2020 12:22 Ответить
Забугорные братаны своего не сдают, бо и там, наверное, многим перепадало от дележа бабок, организованных Онищенко. А так вроде это решение немецкого суда особо ни на что не влияет кроме того, что у Онищенко ещё и российское гражданство теперь он туда может спокойно слинять. А что на это думает товариш Жюков???
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28.05.2020 13:13 Ответить
Не питатиму,чи буде розслідування того,чому мінюст не зміг переконати німецький суд в європейських умовах утримання в'язня.
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28.05.2020 13:15 Ответить
Замечательный прецедент!
Теперь ЛЮБАЯ экстрадиция в Украину не возможна!
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28.05.2020 13:23 Ответить
 
 