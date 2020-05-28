За сутки количество активных больных COVID-19 снизилось в 13 областях Украины и в Киеве, - СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 13 из 24 областей Украины, а также в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев заболевания CОVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Киевской, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях, выздоровления – в Житомирской, Ивано-Франковской областях и в Киеве (во всех случаях – более 40).

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 15 новых случая заболевания Covid-19, 1 - смерти и 34 случая выздоровления (с начала пандемии было 947 заболевших, 16 умерших и 534 выздоровевших), сейчас в области болеет 397 человек (на 20 меньше за сутки);

- в Волынской области - 37 случаев заболевания, 1 - смерти и 17 - выздоровления (за все время 851 заболели, 25 умерли и 224 выздоровели), сейчас болеет 602 человека (на 19 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 15 новых случаев заболевания и 32 – выздоровления (за все время - 920, 19 и 244 соответственно), сейчас болеет 657 человек (на 17 меньше за сутки);

- в Донецкой области 3 новых случая заболевания, 6 человек выздоровели новых случаев смерти не было (с начала пандемии 158 заболели, 4 умерли и 80 выздоровели), сейчас болеет 74 человека (на 3 меньше за сутки);

- в Житомирской области 13 новых случаев заболевания и 49 - выздоровления (за все время 673 заболели, 14 умерли и 389 выздоровели), сейчас болеет 270 человек (на 36 меньше за сутки);

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- в Закарпатской области 20 человек заболели и 22 выздоровели (с начала пандемии - 1 124 заболели, 27 умерли и 374 выздоровели), сейчас болеет 723 человек (за сутки на 2 меньше);

- в Запорожской области 5 человек заболели и 7 выздоровели (с начала пандемии – 425, 13 и 238 соответственно), сейчас болеет 174 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 12 человек заболели и 45 выздоровели (1 339, 75 и 756 соответственно с начала пандемии), сейчас болеет 508 человек (на 33 меньше за сутки);

- в Киеве подтверждено 54 новых случая заболевания Covid-19 и 64 случая выздоровления (всего 2 739 случаев заболевания, 64 - смерти и 506 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 223 человека (за сутки на 10 меньше);

- в Киевской области 43 человека заболели и 46 - выздоровели (с начала пандемии 1 517 заболели, 30 умерли и 358 выздоровели), сейчас болеет 1 129 человек (за сутки на 7 больше);

- в Кировоградской области 6 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 2 - выздоровления (за все время 495 заболели, 24 умерли и 384 выздоровели), сейчас болеет 87 человек (на 3 больше за сутки);

- в Луганской области не зафиксировано новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки (с начала пандемии 45 заболели и 36 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 9 человек;

- во Львовской области 70 новых случаев заболевания, 5 - смерти и 13 - выздоровления (за все время - 1 513, 48 и 335 соответственно), сейчас болеет 1 130 человек (на 52 больше за день);

- в Николаевской области 1 человек заболел и 3 выздоровели, новых случаев смерти не было (с начала пандемии 282 заболел, 7 умерли и 139 выздоровели), сейчас болеет 136 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Одесской области 8 новых случаев заболевания и 11 - выздоровления (с начала пандемии 861 заболели, 14 умерли и 161 выздоровели), сейчас болеет 686 человек (на 3 меньше за сутки);

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- в Полтавской области 1 человек заболел, умерших и выздоровевших за сутки нет (с начала пандемии 268 заболевших, 13 умерших и 243 выздоровевших), сейчас болеет 12 человек (на 1 больше за сутки);

- в Ривненской области 74 новых случая заболевания, 1 - смерти и 24 - выздоровления (за все время 1 588 заболели, 35 умерли и 725 выздоровел), болеет 828 человек (на 49 больше за сутки);

- в Сумской области 8 человек выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 166 заболели, 4 умерли и 138 выздоровели), сейчас болеет 24 человека 9на 8 меньше за сутки);

- в Тернопольской области 5 новых случаев заболевания и 8 - выздоровления (за все время - 1 131, 26 и 824 соответственно), сейчас болеет 281 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Харьковской области 22 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 1 – выздоровления (за все время 981, 42 и 224 соответственно), сейчас болеет 715 человек (за сутки на 20 больше);

- в Херсонской области 6 человек выздоровели за сутки, новых случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 177 заболевших, 3 умерших и 155 выздоровевших), сейчас болеет 19 человек (на 6 меньше);

- в Хмельницкой области 5 новых случаев заболевания и 27 - выздоровления (за все время 386 заболел, 10 умерли и 157 выздоровели), сейчас болеет 219 человек (на 22 меньше за сутки);

- в Черкасской области 8 новых случаев заболевания и 3 - выздоровления (с начала пандемии 401 заболел, 16 умерли и 294 выздоровели), сейчас болеет 91 человек (на 5 больше за сутки);

- в Черновицкой области подтверждено 57 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 25 - выздоровления (3 201 заболевших, 134 умерших и 867 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 2 200 человек (на 31 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области 3 новых случая заболевания Covid-19 и 1 - выздоровления (с начала пандемии – 140 заболевших, 6 умерших и 54 выздоровевших), сейчас болеет 80 человек (на 2 больше, чем днем ранее).

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