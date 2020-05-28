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Новости Обмен пленными
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Списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц обсудят на следующем заседании ТКГ, - Офис Президента

Списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц обсудят на следующем заседании ТКГ, - Офис Президента

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.

В начале встречи украинская делегация подчеркнула необходимость установления бессрочного, безусловного и устойчивого соблюдения режима тишины. Кроме того, Украина настояла на необходимости обеспечения со стороны российской стороны безусловного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ для фиксации, в частности, возможных нарушений режима тишины, обеспечения движения гуманитарных миссий.

Представители СММ ОБСЕ сообщили о том, что их патрули зафиксировали следы тяжелой техники на территории ОРДЛО Украины.

Со своей стороны украинская делегация отметила, что во время внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы 22 мая 2020 представители ОБСЕ не подтвердили фактов обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

В рамках безопасности группы продолжилось обсуждение вопроса о новых участков разведения сил и средств.

Продолжаются консультации о дополнительных мерах полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня и обновленного плана разминирования как необходимых условий для продолжения процесса разведения сил и средств по верификации и контроля со стороны СММ ОБСЕ.

ОБСЕ также отметила работу Украины в части реализации обновленного плана разминирования, как предусмотрено в коммюнике по итогам встречи "Нормандской четверки" в Париже.

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В рамках работы гуманитарной группы была достигнута договоренность по обсуждению на следующем заседании сформированных списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц.

обмен (1366) Донбасс (26955) пленные (2124) Трехсторонняя контактная группа (842) Офис Президента (1793)


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Топ комментарии
+7
Опять зеленских наменяет всяких маргиналов и таксистов на убийц наших воинов ?
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28.05.2020 11:42
+6
Списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц обсудят на следующем заседании ТКГ, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 2881
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28.05.2020 11:42
+4
Знов віддадуть таксистів?
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28.05.2020 11:41
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Знов віддадуть таксистів?
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28.05.2020 11:41 Ответить
Списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц обсудят на следующем заседании ТКГ, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 2881
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28.05.2020 11:42 Ответить
Просто на сейчас таксистов не хватает...
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28.05.2020 11:47 Ответить
Опять зеленских наменяет всяких маргиналов и таксистов на убийц наших воинов ?
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28.05.2020 11:42 Ответить
Еще на заседании обсуждался и такой вопрос "Під час роботи економічної групи українська сторона наголосила, що відновлення банківської системи, системи оподаткування може відбутися відповідно до законодавства України. Російська сторона не заперечувала проти важливості верховенства українського законодавства на тимчасово непідконтрольній території. "https://www.president.gov.ua/news/vidbulosya-chergove-zasidannya-tristoronnoyi-kontaktnoyi-gru-61345 Подготовка к выплатам пенсий на оккупированных территориях?
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28.05.2020 11:47 Ответить
>Подготовка к выплатам пенсий на оккупированных территориях?

Выплати затруднены, но по большому счету не прекращались, за исключением короткого периода.
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28.05.2020 11:52 Ответить
Настало время - завтра будет!
Лишь этим мы теперь живём...
Сегодня - мокро и на стуле,
Но феном мы страну спасём!
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28.05.2020 11:48 Ответить
Настоящих патриотов Украины кремлёвский выб..ядок отдавать не собирается. Завербованных уродов , типа Гади Савченко, выменять удастся....И таксистов, и доставщиков пенсий, и всякую лугандонскую уголовную шелупонь из тюрем....А Зеленскому ВСЁ РАВНО, кого возвращать, лишь бы путену угодить и услужить...
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28.05.2020 12:00 Ответить
Таксистов на убийц - это не обмен, это уринотерапия для зебилов
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28.05.2020 12:02 Ответить
А шо у нас ещё не всех убийц, шпионов и диверсантов освободили и оправдали?
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28.05.2020 12:27 Ответить
А что это вообще за мероприятие такое? Освобождение удерживаемых лиц? И какое оно отношение к войне имеет. Ну поменялись уголовниками со своими братьями-кацапами. Ну и что?
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28.05.2020 14:27 Ответить
 
 