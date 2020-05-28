Списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц обсудят на следующем заседании ТКГ, - Офис Президента

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.

В начале встречи украинская делегация подчеркнула необходимость установления бессрочного, безусловного и устойчивого соблюдения режима тишины. Кроме того, Украина настояла на необходимости обеспечения со стороны российской стороны безусловного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ для фиксации, в частности, возможных нарушений режима тишины, обеспечения движения гуманитарных миссий.

Представители СММ ОБСЕ сообщили о том, что их патрули зафиксировали следы тяжелой техники на территории ОРДЛО Украины.

Со своей стороны украинская делегация отметила, что во время внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы 22 мая 2020 представители ОБСЕ не подтвердили фактов обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

В рамках безопасности группы продолжилось обсуждение вопроса о новых участков разведения сил и средств.

Продолжаются консультации о дополнительных мерах полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня и обновленного плана разминирования как необходимых условий для продолжения процесса разведения сил и средств по верификации и контроля со стороны СММ ОБСЕ.

ОБСЕ также отметила работу Украины в части реализации обновленного плана разминирования, как предусмотрено в коммюнике по итогам встречи "Нормандской четверки" в Париже.

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В рамках работы гуманитарной группы была достигнута договоренность по обсуждению на следующем заседании сформированных списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц.