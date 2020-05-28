Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только после получения контроля над границей, - Украина на заседании ТКГ

Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы заявила, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут состояться только после выполнения требований безопасности.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Там отмечается, что сегодня, 28 мая состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции.

"При обсуждении в политической группе возможности проведения выборов на территории ОРДЛО Украины украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут пройти только после выполнения требований безопасности, в частности вывода иностранных войск с территории Украины и разоружения военных формирований, получения Украиной контроля над границей, и исключительно по украинскому законодательству при условии обеспечения деятельности украинских СМИ, политических партий, международных наблюдателей", - рассказали в ОП.

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