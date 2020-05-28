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Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только после получения контроля над границей, - Украина на заседании ТКГ

Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только после получения контроля над границей, - Украина на заседании ТКГ

Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы заявила, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут состояться только после выполнения требований безопасности.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Там отмечается, что сегодня, 28 мая состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции.

"При обсуждении в политической группе возможности проведения выборов на территории ОРДЛО Украины украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут пройти только после выполнения требований безопасности, в частности вывода иностранных войск с территории Украины и разоружения военных формирований, получения Украиной контроля над границей, и исключительно по украинскому законодательству при условии обеспечения деятельности украинских СМИ, политических партий, международных наблюдателей", - рассказали в ОП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц обсудят на следующем заседании ТКГ, - Офис Президента

Автор: 

выборы (24720) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842) Офис Президента (1793)


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Топ комментарии
+25
З позбавленням виборчого права всіх даубаситів , що отримали ауцвайс з двохголовим півнем !!!
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28.05.2020 11:54
+21
А взагалі , я б краще переймався б проблемами екології : дерева сохнуть , ріки міліють - скоро буде ні на чому повісить чи втопить москаля !
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28.05.2020 11:56
+11
То есть никогда, то есть Зебил соврал тогда на стадионе, что закончит войну победой Украины?
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28.05.2020 11:53
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То есть никогда, то есть Зебил соврал тогда на стадионе, что закончит войну победой Украины?
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28.05.2020 11:53 Ответить
Разве он говорил о победе?
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28.05.2020 11:54 Ответить
ну если не о победе, то значит о поражении. логично же
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28.05.2020 11:55 Ответить
При писсюонисте баунбасский народ пока поживет отдельно. Для истории это недоразумение не дольше времени на смыв унитаза
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28.05.2020 11:57 Ответить
А, я помню,как 6 лет назад,он говорил,шо закончит войну за два тыжни
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28.05.2020 12:29 Ответить
Не войну, а АТО. А потом началась война. ДБ?
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28.05.2020 13:08 Ответить
А потом Евровидение...
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28.05.2020 13:38 Ответить
А потом Бузина (зачеркнуто) бузина в огороде...
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28.05.2020 14:49 Ответить
Якщо б не посунула кацапоорда через наші кордони,саме так і було б.Тільки малоумні малороси можуть в цьому сумніватись.
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28.05.2020 14:49 Ответить
Неужели агент кремля ОП мог такое заявить?Неофеодалы барыжного синдиката по расчленению Украины его за такое порвут,как Тузик грелку.
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28.05.2020 12:42 Ответить
З позбавленням виборчого права всіх даубаситів , що отримали ауцвайс з двохголовим півнем !!!
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28.05.2020 11:54 Ответить
А взагалі , я б краще переймався б проблемами екології : дерева сохнуть , ріки міліють - скоро буде ні на чому повісить чи втопить москаля !
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28.05.2020 11:56 Ответить
Я, власне, турбуюся долею України, тому посадив у своєму дворі 1 смереку і 5 сосен
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28.05.2020 12:10 Ответить
Осику ще треба посадити, на кілки пригодиться.
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28.05.2020 13:09 Ответить
у планах...
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28.05.2020 13:33 Ответить
мдаааааа це буде катастрофа
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28.05.2020 14:13 Ответить
При этом, если в Крыме было принудительное вручение, то в Лугандоне - добровольное...
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28.05.2020 12:07 Ответить
*З депортацією
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28.05.2020 15:35 Ответить
Выборы на даунбасе состоятся только когда тамошний зоопарк перейдет в четвертое измерение (навсегда).
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28.05.2020 11:54 Ответить
или переплывет реку Стикс
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28.05.2020 11:56 Ответить
Обрати внимание на кармашек для денег.
И с внутренней стороны тоже?
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28.05.2020 13:10 Ответить
А там есть победитель?
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28.05.2020 12:36 Ответить
У вас с хронологией не порядок))) Вы что то путаете))) Спящий медведь заявляет, что его там нет))) Да и победы у него какие то мелковатые стали... Аж целый город захватили... Все что может праздновать этот "медведь" это день взятие "Метро"))) Какой медведь, такие и победы)))
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28.05.2020 12:55 Ответить
Да и офицеры вашего медведя офигивают))) Говорят, как так? В Афгане за 10 лет потеряли 15 тыс солдат, а на Донбассе, за неполный год, 70 тыс.... Бабы новых уже нарожали???
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28.05.2020 13:01 Ответить
Это при том, что орки из Мордора сумели сунуться только на самые восточные окраины Украины, где много было вынужденных переселенцев из Мордора взамен угробленных голодомором или вывезенных в Сибирь украинцев.
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28.05.2020 13:23 Ответить
Медведь-шатун, да еще и людоед, по определению не является спящим. На охоту за таким зверем, много раз отметившемся своими кровавыми людоедскими пиршествами, образовываются западни грамотными охотниками. И только потом внезапная общая облава навсегда решает судьбу людоеда.
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28.05.2020 13:08 Ответить
К демонстрациям орков нам не привыкать. Дидов на палку, - и вперед. Еще можно прихватить скульптуру петуха из говна и бульдозер для давки пищевых продуктов, как самые весомые изобретения из Мордора за последние годы.
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28.05.2020 12:46 Ответить
"вывода иностранных войск с территории Украины и разоружения военных формирований,
Источник: https://censor.net/n3198527"

Опять мантра про разоружение? В законе о местном самоуправлении чётко сказано - после вывода с территории Украины, а не разоружения...
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28.05.2020 11:57 Ответить
Поки є запаребрік, нічого там не буде.
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28.05.2020 12:00 Ответить
Потому победа достигается невоенным путём, а уЗеленские проср.. мощный прорыв, "обменяв" моряков...
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28.05.2020 12:02 Ответить
Мне нравится ваше троеточие:посланных порохрю на 3-х катерках на армаду из 37-и кораблях на погибель,провоцируя введение военного положения перед выборами в Украине. Однако и границы под контролем Украины не спасут Зелёно-каломойных,если будут жевать сопли с условным наказанием предателей.Конечно,при попередниках и того недыло,но на Западе этого не понимают.
https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/
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28.05.2020 13:06 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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28.05.2020 13:38 Ответить
Контроль над границей,до Урала?
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28.05.2020 12:32 Ответить
Не хочуть лугандони ніяких виборів! Лугандони хочуть ковбаси! А цапи "годують" лугандонів комендантським часом і страхом потрапити на підвал.
Цапи таки дебіли, впихують невпихуєме
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28.05.2020 11:59 Ответить
Дамбаси ходячі шлунки.
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28.05.2020 12:02 Ответить
Голуби....одним словом )))
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28.05.2020 12:05 Ответить
Этот гнойник в теле Украины будет нарывать пока не сдохнет кремлевская хунта и Мацковия распадётся на тысячу княжеств!
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28.05.2020 12:04 Ответить
напалм и хлорка в течении 3х лет.. вот способы дезинфекции Бомбаса и Лугандона..
и никаких выборов, пока не вырастет новое проукраинское поколение..
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28.05.2020 12:06 Ответить
Понятно. Нацисты в печах концлагерей выращивали новое поколение прогерманских евреев/цыган/военнопленных
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28.05.2020 12:11 Ответить
Блин. СССР столько преступлений натворил, а вы постите фэйкову фотку. Погоны ввели в 1943г. А события были в 1939
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28.05.2020 12:22 Ответить
Ой мама люблю Фріца
Він на танчіку вертіцца
Люблю Фріца молодца
Йому каска до лица
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28.05.2020 12:32 Ответить
вот это другое дело
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28.05.2020 12:23 Ответить
вон ты как закукарекал!..
а когда начиная с 2003 года, на улицах Донецка и Луганска, бродили первые активисты-сепаратисты Пургин, Лягин, Цуркан и тд.. с флагами ДНР/ЛНР, которые утверждали что нет никакой украины и нет никаких украинцев ,а в Рашке в Селигере собирались оплачиваемые "Россотрудничеством" группы молодежи ,которым втиралась в голову антиукраинская чушь.. То это ты, ватный гандон е еврейской пропиской https://censor.net/user/459425, просто забываешь и начинаешь апеллировать к борьбе с фашизмом...
а когда депутата Донецкого горсовета Рыбака, русские 3,14сы убили только за то, что он украинец ,это не фашизм (точнее рашизм)?!..
будь проклята Россия и "рускамир"!
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28.05.2020 12:30 Ответить
Рыбак депутат не Донецкого а Горловского советов.
Так вот он "домбасня", которого убили россияне, а ты предлагаешь выжигать напалмом. Так кто из нас рашист и рускамирец?
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28.05.2020 12:38 Ответить
Цыгане с евреями напали на III Рейх ????
Ну так к чему тут эта дебильная аналогия
А Россия напала на Донбасс
организовала и вооружила местных колаборантов
так что - напалм и хлорка - это ПРАВИЛЬНО
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28.05.2020 14:20 Ответить
Это аналогия о методах прививание любви к себе.
С такими как вы РФ пропаганда не нужна. В каждой новости про ОРДЛО комментаторы пишут что будем жечь гражданских на Донбассе напалмом.
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28.05.2020 14:39 Ответить
не передергивайте
не ГРАЖДАНСКИХ,а тех кто все это устроил
Кто блокировал ВСУ в 14 году
кто срывал флаги Украины
Кто тупо верит русскому ТВ
таких на Донбассе немного 5-10 %
как и откровенно проукраинских
(но они проиграли ПОКА,потому что из за поребрика хлынула нечисть)

а 70-80 % остальных - тупо болото
какой флаг висит на горсоветом - посрать - хоть со свастикой
лишь бы зарплату платили
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28.05.2020 18:23 Ответить
О! Так это другое дело. Надо всегда уточнять, кого имеешь ввиду.
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28.05.2020 18:37 Ответить
https://www.facebook.com/277285109125471/posts/1390608904459747/?vh=e Полюбуйтесь на аниженашибратья!!!
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28.05.2020 12:11 Ответить
І нахрена цей недомірок попхався в президенти?
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28.05.2020 12:16 Ответить
Не будет там никаких выборов.
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28.05.2020 12:20 Ответить
Ніяких виборів, Ніякого особливого статусу і фінансової допомоги. Питання тільки одне - навіщо нам їх повертати ? Ну ось живе ж Україна без "годувальників". Уже 6 років живе і жива, і не розвалилася, і нормально себе почуває. Навіщо повертати цей рак, та ще й ціною безлічі поступок? Який сенс? Там залишилась майже одна вата просякнута московською пропагандою. Хто хотів нормальний виїхати вже виїхав. Жителі Даунбасу, ОРДЛО, дідусі і бабусі з тих територій відверто ненавидять Україну, її ВСУ, українську мову, українців, та ще хизуються що їх онуки служать в бандформуванях і стріляють по українцях. І яка їм фінансова допомога. Такі Україні не потрібні, буде тільки шкода. Карантин і ізоляція на років пять а там подивимось. Хотят в Московію так в московію вперед ногами.
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28.05.2020 12:22 Ответить
Не можна вірити жодному слову. Про те до чого вони домовляються в Мінську не знають прості громадяни, вся правда виходить через зливи інформації або якось випадково. ТОМУ ВІРИТИ НЕ МОЖНА ПОТРІБНО СЛІДКУВАТИ ЯК КАЖУТЬ ЗА РУКАМИ, ТОБТО - ЩО ВОНИ РОБЛЯТЬ РЕАЛЬНО.
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28.05.2020 13:05 Ответить
Недаремно то якісь консультативні ради, то платформи примирення придумують, то за "штангельциркуля" хватаються. Немає чіткої, проукраїнської, твердої позиції.
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28.05.2020 13:22 Ответить
О чём шум? Всё правильно!
Выставляем требования, не выполнимые для Расии и потихоньку обносим Приданбасье колючей проволокой.
А три миллиона упопротых ватиков, из которых 40% - пенсионеры, пусть дядя Вова содержит!
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28.05.2020 13:18 Ответить
Не колючей проволокой, а сплошными минными полями и сигнальными радарами. Шириной в несколько километров.
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28.05.2020 13:40 Ответить
Украина подписала конвенцию о запрете противопехотных мин...
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28.05.2020 15:43 Ответить
По-этому и написал о необходимости сигнальных радаров, реагирующих на инфракрасное излучение или датчиков смещения объкта на наблюдаемой территории.
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30.05.2020 08:47 Ответить
В нав'язаних нам кремлем злочинних Мінських угодах ( формула ШВАЙНмайера) є жахливий пункт, який говорить, що повноваження місцевих депутатів з бандитів, бойовиків -терористiв , кривавих окупантів, убивць -нелюдей.. які самі себе за допомогою московських окупантів )(уйла і під дулами автоматів оберуть на окупованих кремлем територіях, нiким не можуть бути припинені достроково, і крапка. І навіть наш грізний українофоб... резидент - капитулянт ЗЕ.. не зможе припиняти повноваження злочинноi мiсцевої бандитської - наполовину московської влади, його повноваження не будуть поширюватися на нині окуповані російськими загарбниками і кривавими бандитами - сепаратистами української землі . І це призведе до нового ще більш масштабного та кривавого ООС, і вже по всiй Українi.
Що то такий антиукраїнський ...резидент ЗЕбіл капітулянт і його прокремлівська команда Слуг )(уйла своєї такої роду продажною діяльністю стали нагадувати ..резидентів кацапської Піндосії -Новросії а не президента і не Слуг народа і Української держави..
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28.05.2020 13:18 Ответить
Да там хоть план "А", хоть "Б", хоть "В", Донбасс - буферная зона, Россия не имеет в планах его присоединять, боясь очередных санкций, но и Украине просто так не отдаст, это уже давно ясно, как белый день, только многие этого не хотят видеть. У ОРДЛО, судьба скорее всего как у Абхазии...
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28.05.2020 18:08 Ответить
вот как оно будет, предсказать слишком трудно.
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28.05.2020 18:48 Ответить
тобто переходимо до плану Президента зеленського: Б і В ?
https://censor.net/ua/resonance/3048160/**********************************************************
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29.05.2020 11:03 Ответить
 
 