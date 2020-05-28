Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только после получения контроля над границей, - Украина на заседании ТКГ
Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы заявила, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут состояться только после выполнения требований безопасности.
Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
Там отмечается, что сегодня, 28 мая состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции.
"При обсуждении в политической группе возможности проведения выборов на территории ОРДЛО Украины украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут пройти только после выполнения требований безопасности, в частности вывода иностранных войск с территории Украины и разоружения военных формирований, получения Украиной контроля над границей, и исключительно по украинскому законодательству при условии обеспечения деятельности украинских СМИ, политических партий, международных наблюдателей", - рассказали в ОП.
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И с внутренней стороны тоже?
Источник: https://censor.net/n3198527"
Опять мантра про разоружение? В законе о местном самоуправлении чётко сказано - после вывода с территории Украины, а не разоружения...
https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/
Цапи таки дебіли, впихують невпихуєме
и никаких выборов, пока не вырастет новое проукраинское поколение..
Він на танчіку вертіцца
Люблю Фріца молодца
Йому каска до лица
а когда начиная с 2003 года, на улицах Донецка и Луганска, бродили первые активисты-сепаратисты Пургин, Лягин, Цуркан и тд.. с флагами ДНР/ЛНР, которые утверждали что нет никакой украины и нет никаких украинцев ,а в Рашке в Селигере собирались оплачиваемые "Россотрудничеством" группы молодежи ,которым втиралась в голову антиукраинская чушь.. То это ты, ватный гандон е еврейской пропиской https://censor.net/user/459425, просто забываешь и начинаешь апеллировать к борьбе с фашизмом...
а когда депутата Донецкого горсовета Рыбака, русские 3,14сы убили только за то, что он украинец ,это не фашизм (точнее рашизм)?!..
будь проклята Россия и "рускамир"!
Так вот он "домбасня", которого убили россияне, а ты предлагаешь выжигать напалмом. Так кто из нас рашист и рускамирец?
Ну так к чему тут эта дебильная аналогия
А Россия напала на Донбасс
организовала и вооружила местных колаборантов
так что - напалм и хлорка - это ПРАВИЛЬНО
С такими как вы РФ пропаганда не нужна. В каждой новости про ОРДЛО комментаторы пишут что будем жечь гражданских на Донбассе напалмом.
не ГРАЖДАНСКИХ,а тех кто все это устроил
Кто блокировал ВСУ в 14 году
кто срывал флаги Украины
Кто тупо верит русскому ТВ
таких на Донбассе немного 5-10 %
как и откровенно проукраинских
(но они проиграли ПОКА,потому что из за поребрика хлынула нечисть)
а 70-80 % остальных - тупо болото
какой флаг висит на горсоветом - посрать - хоть со свастикой
лишь бы зарплату платили
Выставляем требования, не выполнимые для Расии и потихоньку обносим Приданбасье колючей проволокой.
А три миллиона упопротых ватиков, из которых 40% - пенсионеры, пусть дядя Вова содержит!
Що то такий антиукраїнський ...резидент ЗЕбіл капітулянт і його прокремлівська команда Слуг )(уйла своєї такої роду продажною діяльністю стали нагадувати ..резидентів кацапської Піндосії -Новросії а не президента і не Слуг народа і Української держави..
https://censor.net/ua/resonance/3048160/**********************************************************