На Харьковщине в психоневрологическом интернате вспышка COVID-19: 10 подтвержденных случаев, 27 человек на изоляции, - ОГА

Доступ в Пески-Радьковский психоневрологический интернат (Боровской район Харьковской области) закрывается из-за COVID-19, подопечные и персонал будут находиться на карантине без права покидать учреждение.

Об этом сообщил директор департамента соцзащиты населения ОГА Юрий Шпарага, передает Цензор.НЕТ.

"Количество граждан, постоянно проживающих в интернатном учреждении - 119, обслуживающий персонал - 85. По состоянию на вечер 27 мая у 10 человек обнаружены положительные результаты на COVID-19, из них обслуживающий персонал - 7... Начиная с 8.00 часов 28 мая доступ в интернатное учреждение", - рассказал Шпарага.

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По его словам, на самоизоляции сейчас находится 27 человек из числа персонала, в том числе и директор.

Шпарага заверил, что все подпечные и персонал интерната протестированы на наличие коронавируса. Вход в учреждение взят под контроль представителей полиции.

Кроме того, по словам Шпараги, в учреждение дополнительно направлены средства защиты: медицинские защитные маски, респираторы, защитные очки, 100 защитных костюмов, 200 пар перчаток. Также средства защиты направлено в территориальный центр Боровского района.