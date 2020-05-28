На Харьковщине в психоневрологическом интернате вспышка COVID-19: 10 подтвержденных случаев, 27 человек на изоляции, - ОГА
Доступ в Пески-Радьковский психоневрологический интернат (Боровской район Харьковской области) закрывается из-за COVID-19, подопечные и персонал будут находиться на карантине без права покидать учреждение.
Об этом сообщил директор департамента соцзащиты населения ОГА Юрий Шпарага, передает Цензор.НЕТ.
"Количество граждан, постоянно проживающих в интернатном учреждении - 119, обслуживающий персонал - 85. По состоянию на вечер 27 мая у 10 человек обнаружены положительные результаты на COVID-19, из них обслуживающий персонал - 7... Начиная с 8.00 часов 28 мая доступ в интернатное учреждение", - рассказал Шпарага.
По его словам, на самоизоляции сейчас находится 27 человек из числа персонала, в том числе и директор.
Шпарага заверил, что все подпечные и персонал интерната протестированы на наличие коронавируса. Вход в учреждение взят под контроль представителей полиции.
Кроме того, по словам Шпараги, в учреждение дополнительно направлены средства защиты: медицинские защитные маски, респираторы, защитные очки, 100 защитных костюмов, 200 пар перчаток. Также средства защиты направлено в территориальный центр Боровского района.
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Ну а в психиатрических больницах, хотя и введён карантинный режим, всё равно принимаются острые пациенты, в карантинные отделения, где они наблюдаются в течении двух недель, а затем, если ковид не выявляется, переводятся в лечебные.
Инфицированы изначально эти пациенты или нет, никто сказать не может.
Персонал психбольниц никакими защитными костюмами не обеспечивается, всякие респираторы, маски, перчатки, дезинфекторы покупаются за свой счет.
Ну а если учесть возможность бессимптомного носительства, то вполне может занести и персонал.
Ау, "дохтуры", вы вообще в курсе что психические и неврологические заболевания - это абсолютно разные вещи ? Шизофрения - это психическое заболевание, а эпилепсия - неврологическое. В первом случае пациент является неадекватом - ему могут мерещиться соседи с лучом Лазаря и проч. Во втором - человек может терять сознание, иногда с конвульсиями, но по приходу в сознание он абсолютно нормален.
Но вообще в психиатрии есть отдельное направление и отдельная специализация, эпилептологи, которые лечат таких пациентов.
И действительно, при благоприятном течении, постоянном наблюдении и адекватном лечении такие больные могут полноценно жить и работать, хотя и соблюдать определённый режим (например, не переутомляться, не перевозбуждать нервную систему, не употреблять алкоголь).
Сегодня всё иначе: есть два очень жёстких и беспощадных пацана: Lamotrigine и Levetiracetam. Эпилепсия очень боится и ненавидит их, но шансов против них у неё нет.