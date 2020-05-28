Патрули СММ ОБСЕ зафиксировали следы тяжелой техники на территории оккупированного Донбасса, - ОП

Представители СММ ОБСЕ во время встречи Трехсторонней контактной группы заявили, что зафиксировали следы тяжелой техники на территории оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

"Украина настояла на необходимости обеспечения со стороны российской стороны безусловного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ для фиксации, в частности, возможных нарушений режима тишины, обеспечения движения гуманитарных миссий. Представители СММ ОБСЕ сообщили о том, что их патрули зафиксировали следы тяжелой техники на территории ОРДЛО Украины", - сообщает ОП.

В ОП указали, что достигнуто общее понимание между Украиной и ОБСЕ вопросов безопасности, которое заключается в безусловном и полном выполнении СММ ОБСЕ предоставленного мандата всеми силами и средствами.

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