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Новости Агрессия России против Украины
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Патрули СММ ОБСЕ зафиксировали следы тяжелой техники на территории оккупированного Донбасса, - ОП

Патрули СММ ОБСЕ зафиксировали следы тяжелой техники на территории оккупированного Донбасса, - ОП

Представители СММ ОБСЕ во время встречи Трехсторонней контактной группы заявили, что зафиксировали следы тяжелой техники на территории оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

"Украина настояла на необходимости обеспечения со стороны российской стороны безусловного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ для фиксации, в частности, возможных нарушений режима тишины, обеспечения движения гуманитарных миссий. Представители СММ ОБСЕ сообщили о том, что их патрули зафиксировали следы тяжелой техники на территории ОРДЛО Украины", - сообщает ОП.

В ОП указали, что достигнуто общее понимание между Украиной и ОБСЕ вопросов безопасности, которое заключается в безусловном и полном выполнении СММ ОБСЕ предоставленного мандата всеми силами и средствами.

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Автор: 

техника (1732) Офис Президента (1793)


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Патрули СММ ОБСЕ зафиксировали следы тяжелой техники на территории оккупированного Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 368
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28.05.2020 12:04 Ответить
Кто это сделал? Айяяй.
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28.05.2020 12:24 Ответить
Это были марсиане на марсоходах.
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28.05.2020 13:35 Ответить
Не прошло и 6-ть лет,как сразу всеми доступными средствами увидели след от
гусеницы танка.
Так наблюдатели или ублюдки?
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28.05.2020 12:30 Ответить
Не кажіть бубочці. Він засмутиться. В його голові вже мир
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28.05.2020 12:37 Ответить
следы есть, а техники нет!?
прямо как снежный человек...
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28.05.2020 16:22 Ответить
 
 