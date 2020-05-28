В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в ВСУ: юноши 18-19 лет могут идти в армию только по собственному желанию
Главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины обнародовало разъяснения относительно организации призыва на срочную военную службу и по возрасту граждан Украины, подлежащих призыву и отправке в войска (сил) в мае - июле 2020 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Согласно статье 65 Конституции Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины. Граждане несут военную службу в соответствии с законом.
Организация подготовки и проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу осуществляется городскими (районными) государственными администрациями (исполнительными органами городских советов) во взаимодействии с городскими (районными) военными комиссариатами (территориальными центрами комплектования и социальной поддержки).
В соответствии с Указом Президента Украины от 16.01.2020 № 13 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году" (с изменениями) в течение мая-июля текущего года определено проведение очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу.
Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.
Пунктом 5 распоряжение Кабинета Министров Украины от 26.02.2020 № 179-р "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения для проведения призыва в мае - июле 2020 года" (с изменениями) определено, что призыв граждан Украины в возрасте 18-19 лет проводится по их желанию (по письменному заявлению).
Кроме того, Министром обороны Украины направлено письмо к главам призывных комиссий всех уровней, в котором рекомендуется рассматривать вопрос предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу пригодным по состоянию здоровья гражданам Украины в возрасте 18-19 лет в соответствии с частью 15 статьи 17 Закона Украины "о воинской обязанности и военной службе ".
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я не за "зе", але посилаю до яхве військоматників.
з якого біса мене має ганяти мавпа з погонами?
я вже переріс, але - трохи розумію "гаранта" шо послав наПутіна дебілів шо його підсрачниками гнали би носити цемент на буд-ві дачі черговому дегенералу. ти б і сам посилав їх до біса
ну просто кто проходил "отбор", знает что этих уродов надо посылать подальше
принципиально не "служить".
(я не за ЧС, когда нужно оборонять заводы и пароходы)
факт в том шо в "армии" таких "разбирунов" тупо на мясо гонят. как и Жуков. живи с этим.
а я за норм. армию где солдат ценится(портрет ААГ не вставлю, но тыпонел)
просто я не хотел бы - "бежи туда и постреливай", вместо "занять позиции, ждем артподдержки".
разница есть?
но только фарш против фарша будет.
ты читал как воюет армия(нормальная)?
так наша армия по сей день - совковая.
давай, 2-3 миллиона положим, а потом - мир-жопа-жрачка.
все довольны ****.
не смеши
Це єдиний український форум, який не заборонив громадянам висловлювати власну думку.
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Спасибо, поржал
29 июля 2015, 09:30
Приличные показатели дали центральные и восточные области. На юге и западе страны дела обстояли заметно хуже.
Запланированное к мобилизации по отдельным регионам количество людей в Минобороны не разглашают.
"Если в предыдущие волны у нас были сотни добровольцев, то за пятую волну на всю область таких нашлось всего‑то 20 человек",- сетует Роман Поронюк, спикер военкомата Львовщины. По итогам пятой волны мобилизации регион выполнил план всего на 60 %.
Еще хуже дела с желающими послужить родине обстоят в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, ставших всеукраинскими аутсайдерами. Здесь план по пятой волне не выполнили даже наполовину, а Закарпатье не дотянуло даже до 30 %. Проблемы примерно одни и те же - низкая явка, массовое бегство за границу и огромная доля тех, кого медкомиссия признает непригодным для службы.
Больше всех умудрилась оскандалиться Ивано-Франковская область. Здесь примерно в 60 селах за весь год не мобилизовали ни одного человека. Об этом говорит местный общественный активист Максим Кицюк, который весной 2015‑го проходил практику в облгосадминистрации.
А вообще-то пинками нужно гнать этих "неправильные налоги не плачу, в неправильную армию не пойду, дайте мне пенсию как в Швеции!"
В ГОВНОГОСУДАРСТВЕ есть хитрожопое племя. сами знаете кто такие. поэтому под мины и снаряды погонят селян, роботяг, а мрази хитросделаные , будут жиреть. так что не все так однозначно, пока нами правят мрази))))))
Вот когда ЗЕ отслужит, тогда да! Тогда призывать!!!!
Если Гарант уклонист, то какая нафиг обязаловка может быть?