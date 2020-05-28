В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в ВСУ: юноши 18-19 лет могут идти в армию только по собственному желанию

Главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины обнародовало разъяснения относительно организации призыва на срочную военную службу и по возрасту граждан Украины, подлежащих призыву и отправке в войска (сил) в мае - июле 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно статье 65 Конституции Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины. Граждане несут военную службу в соответствии с законом.

Организация подготовки и проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу осуществляется городскими (районными) государственными администрациями (исполнительными органами городских советов) во взаимодействии с городскими (районными) военными комиссариатами (территориальными центрами комплектования и социальной поддержки).

В соответствии с Указом Президента Украины от 16.01.2020 № 13 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году" (с изменениями) в течение мая-июля текущего года определено проведение очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

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Пунктом 5 распоряжение Кабинета Министров Украины от 26.02.2020 № 179-р "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения для проведения призыва в мае - июле 2020 года" (с изменениями) определено, что призыв граждан Украины в возрасте 18-19 лет проводится по их желанию (по письменному заявлению).

Кроме того, Министром обороны Украины направлено письмо к главам призывных комиссий всех уровней, в котором рекомендуется рассматривать вопрос предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу пригодным по состоянию здоровья гражданам Украины в возрасте 18-19 лет в соответствии с частью 15 статьи 17 Закона Украины "о воинской обязанности и военной службе ".