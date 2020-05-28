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В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в ВСУ: юноши 18-19 лет могут идти в армию только по собственному желанию

В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в ВСУ: юноши 18-19 лет могут идти в армию только по собственному желанию

Главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины обнародовало разъяснения относительно организации призыва на срочную военную службу и по возрасту граждан Украины, подлежащих призыву и отправке в войска (сил) в мае - июле 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно статье 65 Конституции Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины. Граждане несут военную службу в соответствии с законом.

Организация подготовки и проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу осуществляется городскими (районными) государственными администрациями (исполнительными органами городских советов) во взаимодействии с городскими (районными) военными комиссариатами (территориальными центрами комплектования и социальной поддержки).

В соответствии с Указом Президента Украины от 16.01.2020 № 13 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году" (с изменениями) в течение мая-июля текущего года определено проведение очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Летом на военную службу призовут 500 офицеров запаса, - Генштаб ВСУ

Пунктом 5 распоряжение Кабинета Министров Украины от 26.02.2020 № 179-р "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения для проведения призыва в мае - июле 2020 года" (с изменениями) определено, что призыв граждан Украины в возрасте 18-19 лет проводится по их желанию (по письменному заявлению).

Кроме того, Министром обороны Украины направлено письмо к главам призывных комиссий всех уровней, в котором рекомендуется рассматривать вопрос предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу пригодным по состоянию здоровья гражданам Украины в возрасте 18-19 лет в соответствии с частью 15 статьи 17 Закона Украины "о воинской обязанности и военной службе ".

Генштаб ВС (6172) Минобороны (9275) оборона (5194) призыв (742) ВСУ (6531)


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Топ комментарии
+20
Это правильно. Вон. юноша Зеленский 5 лет назад тоже таким правом воспользовался.
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28.05.2020 12:15
+6
нет, ему 42 и он не рядовой. он просто послал военкома и еще смеялся с повесток
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28.05.2020 12:19
+6
Всі повинні йти по власному бажанню,це буде означати справжню свободу і демократію.Або робіть як в Швеції,що йдуть усі,навіть принцеси.
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28.05.2020 12:22
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Правила форума Совет форумчан
Это правильно. Вон. юноша Зеленский 5 лет назад тоже таким правом воспользовался.
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28.05.2020 12:15 Ответить
нет, ему 42 и он не рядовой. он просто послал военкома и еще смеялся с повесток
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28.05.2020 12:19 Ответить
він відкосив від мобілізації, а це протиправно.
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28.05.2020 12:30 Ответить
шо протиправно?
я не за "зе", але посилаю до яхве військоматників.
з якого біса мене має ганяти мавпа з погонами?
я вже переріс, але - трохи розумію "гаранта" шо послав наПутіна дебілів шо його підсрачниками гнали би носити цемент на буд-ві дачі черговому дегенералу. ти б і сам посилав їх до біса
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28.05.2020 12:42 Ответить
закрий свою вонючу ротяку сцикло. не ми а ви ******* зелена все робите для цього.
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28.05.2020 13:31 Ответить
Да ну перестаньте. Куда ему с его физиологическими отличиями в армию. Его там такие девчонки как Маруся Зверобой вмиг зачмырят.
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28.05.2020 12:48 Ответить
значит требования Конституции побоку ??? кто будет защищать Родину--зеленый окурок,который ни дня не служил ???? дебилы,мля !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.05.2020 13:18 Ответить
Ти служив у ВСУ?
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28.05.2020 12:23 Ответить
Він кацап.
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28.05.2020 12:29 Ответить
мало кто хочет шоб им помыкали дебилы с погонами.
ну просто кто проходил "отбор", знает что этих уродов надо посылать подальше
принципиально не "служить".
(я не за ЧС, когда нужно оборонять заводы и пароходы)
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28.05.2020 12:18 Ответить
И как же ты будешь их оборонять, если не будешь знать: с какого боку к автомату подойти? Сказочник.
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28.05.2020 12:37 Ответить
ой, да стрелял и разбирал.
факт в том шо в "армии" таких "разбирунов" тупо на мясо гонят. как и Жуков. живи с этим.
а я за норм. армию где солдат ценится(портрет ААГ не вставлю, но тыпонел)
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28.05.2020 12:46 Ответить
Ты за по314здеть.
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28.05.2020 12:54 Ответить
не.
просто я не хотел бы - "бежи туда и постреливай", вместо "занять позиции, ждем артподдержки".
разница есть?
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28.05.2020 13:10 Ответить
Розборки автомату мало, мені теж багато не подобається в нашій армії але казочки типу "коли тре я їм покажу" це всього лиш казочки.
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28.05.2020 14:17 Ответить
вроді Невзоров сказав - якшо ти просрав автомат, пістолет, ніж, то може тобі знадобл*ться вибрики шоб ногами розмахувати(з умовою шо противник такий же дурень)
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28.05.2020 14:23 Ответить
Ну так, в Рашке тогда служи, там еще и покажут, как на бутылку сесть нужно, раз тебе наша армия не нравится
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28.05.2020 12:39 Ответить
если нападут - пойдем все.
но только фарш против фарша будет.
ты читал как воюет армия(нормальная)?
так наша армия по сей день - совковая.
давай, 2-3 миллиона положим, а потом - мир-жопа-жрачка.
все довольны ****.
не смеши
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28.05.2020 12:48 Ответить
Всі повинні йти по власному бажанню,це буде означати справжню свободу і демократію.Або робіть як в Швеції,що йдуть усі,навіть принцеси.
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28.05.2020 12:22 Ответить
У Генштабі роз'яснили деталі весняного призову в ЗСУ: юнаки 18-19 років можуть йти в армію лише за власним бажанням - Цензор.НЕТ 3453
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28.05.2020 14:08 Ответить
Красуня👍
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28.05.2020 14:13 Ответить
https://censor.net/user/265235 То чому в нас не так як в Швеції? Чому на призовні армії ламають людину? Чому в нас совєтсько-бандитський устрій в армії,як на Московії? І саме за совєтсько бандитський устрій тут на форумі кричать.
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28.05.2020 14:19 Ответить
Менталітет різний. У скандинавців виховували воїнів. У Російській Імперії і СССР - рабів, які повинні йти під кулі, тому що позаду однаково наражатися під кулі кулеметів НКВД.
Це єдиний український форум, який не заборонив громадянам висловлювати власну думку.
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30.05.2020 09:07 Ответить
Обрало би населення Вячеслава Чорновола президентом - історія нинішнього населення України покотилась би по зовсім іншій вітці. Ймовірно що навіть озбройного вторгненя орків на сході України не відбулося, тому що забуялися би конфліктувати з NATO.
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30.05.2020 09:20 Ответить
В ВС существует такая команда/инструкция: "делай, как я"... учитывая армейское единоначалие, она должна исходить, прежде всего, от г-командующего... чем может поделиться наш комический мимишный еврейский мальчик в сюртуке говнокомандующего и треуголке, а? Делай, как я? Смех один...
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28.05.2020 12:27 Ответить
В нас завжди була рабська армія.Як видно не стала Україна сильна.Тому що в нас на призові тюремні поняття.Всі жаргони з тюрми прийшли,такі як дух,дєд і тд.Ну не може бути така армія сильна.І не показуйте Московію,в них ресурсів безкінечна кількість,якби вони мали іншу свідомість і правильно їх використовували,то жили би найкраще в світі.Ми повинні кардинально все змінити,тоді переможемо і будемо достойно жити.
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28.05.2020 12:29 Ответить
Доречне і влучне зауваження.
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28.05.2020 14:13 Ответить
https://censor.net/user/265235 Слушне то воно слушне,але більшість над ним насміхається.І хоче.щоб це все б...тво продовжувалось.
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28.05.2020 14:22 Ответить
Ну прямо очередь стоит с заявлениями! Одни страну разворовывают, а другие за это погибают. Страна контрастов
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28.05.2020 12:35 Ответить
а вы думаете нас защитит контрактник
.
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28.05.2020 12:36 Ответить
ну а чего?
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28.05.2020 13:11 Ответить
...в наше время стыдно было не идти в армию...и девушки косо смотрели на тех кто увильнул, как на больного, замуж не хотели идти за такого.
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28.05.2020 12:39 Ответить
вспомнился фильм "Максим Перепелица"
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28.05.2020 13:12 Ответить
https://censor.net/user/76140 А горіти в бетеерах в Афганістані також було не соромно?
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28.05.2020 14:20 Ответить
https://censor.net/user/470725 То був добровільний вибір людей.В США повністю контрактна армія,кацапику.
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28.05.2020 15:57 Ответить
https://censor.net/user/470725 А коли це українці їхали воювати в Ірак?
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28.05.2020 19:56 Ответить
https://censor.net/user/470725 Так це контрактники були,чмошнику.
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28.05.2020 21:05 Ответить
Але !! Для майбутньої проукраїнськоъ влади, що скоро прийде --всіх, що ухилявся від призиву з 2014 року як Зеленський , всіх , хто по своєму бажанню зараз не захоче проходити службу ---позбавити виборчого права конституційно !!
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28.05.2020 12:39 Ответить
А ще позбавити громадянства тих, у кого була заборгованість за комунальні платежі.
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28.05.2020 12:46 Ответить
Якщо ви за то, що б продати собаку, то вам до зебілів.
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28.05.2020 12:58 Ответить
Я за те, щоб не було боргів. Робота є завжди, в іншому місті, в іншій країні, але боргів не має бути. Ненавиджу бідних боржників, вони гірші ніж сепари, тому що їдять країну зсередини.
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28.05.2020 13:04 Ответить
Звісно молодь патріотична і неодмінно буде проходити військове навчання, а потім будуть звільняти окуповані Донбас та Крим.
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28.05.2020 12:44 Ответить
Не вся молодь .Яка кількість піде на службу , буде захищати Україну , тобто птріотична у яких батьки ходять в моськовський сатанат ? Яка кількість піде на службу батьки яких є уклоністами з 2014 року ? Яка кількість піде захищати Неньку , у яких батьки їз'дять в мордор на заробітки ,не зважаючи що то країна агресор ? Ви спитайте в найближчему військокоматі .
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28.05.2020 12:57 Ответить
"Не вся молодь .Яка кількість піде на службу , буде захищати Україну , тобто птріотична у яких батьки ходять в моськовський сатанат?"

Спасибо, поржал

29 июля 2015, 09:30

Приличные показатели дали центральные и восточные области. На юге и западе страны дела обстояли заметно хуже.
Запланированное к мобилизации по отдельным регионам количество людей в Минобороны не разглашают.
"Если в предыдущие волны у нас были сотни добровольцев, то за пятую волну на всю область таких нашлось всего‑то 20 человек",- сетует Роман Поронюк, спикер военкомата Львовщины. По итогам пятой волны мобилизации регион выполнил план всего на 60 %.
Еще хуже дела с желающими послужить родине обстоят в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, ставших всеукраинскими аутсайдерами. Здесь план по пятой волне не выполнили даже наполовину, а Закарпатье не дотянуло даже до 30 %. Проблемы примерно одни и те же - низкая явка, массовое бегство за границу и огромная доля тех, кого медкомиссия признает непригодным для службы.
Больше всех умудрилась оскандалиться Ивано-Франковская область. Здесь примерно в 60 селах за весь год не мобилизовали ни одного человека. Об этом говорит местный общественный активист Максим Кицюк, который весной 2015‑го проходил практику в облгосадминистрации.
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28.05.2020 13:08 Ответить
Пане Антон , ви ще ромів порахуйте до ******** з Закрпаття )))
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28.05.2020 13:40 Ответить
Пане Антон , половина добробатів з 2014 року була саме з західної України , подивіться склад бат.Кульчицького наприклад , і зрозумієте чому 2015 така статистика, бо вони воювати йшли не по призиву через військокомат . Тому і називають їх добробатами.
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28.05.2020 13:51 Ответить
Какая разніца! У нас же всі бригади укомплектовані на 200%. Конкурс - 5000 осіб на місце. Усі склади та гарнізони укомплектовані гіпер-охороною! Можна й тмх, хто є, розпустити по хатах.
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28.05.2020 12:53 Ответить
это хорошо
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28.05.2020 13:13 Ответить
Считаю, стоит законодательно закрепить принцип, как в Израиле: если не служил - на госслужбу не попадешь никогда.
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28.05.2020 13:21 Ответить
Ну, пока вирус, сойдёт.
А вообще-то пинками нужно гнать этих "неправильные налоги не плачу, в неправильную армию не пойду, дайте мне пенсию как в Швеции!"
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28.05.2020 13:22 Ответить
служить в армии должны ВСЕ мужики. это обязанность мужиков защищать свою родину. но!

В ГОВНОГОСУДАРСТВЕ есть хитрожопое племя. сами знаете кто такие. поэтому под мины и снаряды погонят селян, роботяг, а мрази хитросделаные , будут жиреть. так что не все так однозначно, пока нами правят мрази))))))
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28.05.2020 13:26 Ответить
По коментарях в нас люди мають совєтську свідомість і хочуть побудувати совєтську Україну у вишиванці.Ви криком кричите,щоб усі йшли на призов,але до багатіїв ви ніяких претензій не маєте.Більше того,ви хочете,щоб з сіл і райцентрів йшли,як зараз і відбувається.Ви що не бачите,що з цього нічого доброго не буде? Якщо не бачите,то подивіться навкруги себе.
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28.05.2020 13:46 Ответить
головнокомандувач - дизертир- малорос-жыт- сын мусора -клоун , гоним его в шею.
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28.05.2020 13:51 Ответить
Служить пацанам???
Вот когда ЗЕ отслужит, тогда да! Тогда призывать!!!!
Если Гарант уклонист, то какая нафиг обязаловка может быть?
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28.05.2020 14:06 Ответить
Цікаво, одним за бажанням, а іншим в обов'язковому порядку. Чи не час вже вводити ізраїльську чи швейцарську систему? Відслужив місяць раз на рік і 11 місяців у відпустці. Он, Галь Гадот служба в армії не заважала зніматися в кіно.
У Генштабі роз'яснили деталі весняного призову в ЗСУ: юнаки 18-19 років можуть йти в армію лише за власним бажанням - Цензор.НЕТ 9115
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29.05.2020 12:34 Ответить
Марк Іванір з Чернівців відслужив у розвідці Ізраїлю і приймав участь в операції "Соломон"
У Генштабі роз'яснили деталі весняного призову в ЗСУ: юнаки 18-19 років можуть йти в армію лише за власним бажанням - Цензор.НЕТ 2838
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29.05.2020 13:14 Ответить
Сценарист, продюсер, актор каналу "Нетфлікс" Лиор Раз служив в спецназі, і був охоронцем Арні
У Генштабі роз'яснили деталі весняного призову в ЗСУ: юнаки 18-19 років можуть йти в армію лише за власним бажанням - Цензор.НЕТ 2663
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29.05.2020 13:18 Ответить
Примусовка до нічого доброго не приведе.
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30.05.2020 09:32 Ответить
А от якісь заохочення (наприклад, можливість отримання додаткового бонусу при вступленні у вищий навчальний заклад були би доречні).
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30.05.2020 09:41 Ответить
 
 