Операторов и фотокорреспондентов допустили в ложу прессы Рады. ДОКУМЕНТ

Спикер парламента Дмитрий Разумков внес изменения в распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни" от 12 марта 2020 года, №151.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Согласно распоряжению, один оператор/фотокорреспондент от СМИ допускается в ложу прессы балкона зала заседаний Рады.

В то же время их количество не должно превышать 30 человек. От одного средства массовой информации может работать один оператор или фотокорреспондент.

Журналистов по-прежнему будут пропускать при наличии постоянной карточки аккредитации и дополнительного пропуска, выданного аппаратом Верховной Рады.

Также читайте: Кулеба о деле против замдиректора ATR Муждабаева: РФ продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политическим мотивам



