В День Киева улицы столицы будет усиленно патрулировать полиция, въезд в город ограничивать не будут, - Кличко

Все мероприятия ко Дню Киева в этом году будут проходить в онлайн-формате.

Об этом во время брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"День Киева будем праздновать в онлайн-формате. В частности, на телеканале "Киев" будут транслировать живые концерты известных украинских исполнителей. Покажут и программы об истории столицы и о том, чем она живет сегодня", - отметил мэр.

Традиционный "Пробег под каштанами" - состоится тоже в онлайн-формате. Там есть интересная задумка. За всех киевлян будут бежать несколько человек. Улицы перекрывать не будут.

"Организаторы предлагают киевлянам присоединиться к благотворительной акции и сделать денежный взнос - 100 гривен. Средства направят на нужды украинских врачей и медицинских учреждений, - Центра детской кардиологии, кардиохирургии Минздрава Украины и других", - объяснил Кличко.

Также Кличко отметил, что город в этот день будут усиленно патрулировать наряды полиции и муниципальной стражи.

"Относительно въезда в Киев - его мы ограничивать не будем. Я надеюсь, что у людей хватит сознания не подвергать себя опасности и не ехать массово в столицу. Соблюдайте правила! А в следующем году уже отметим день нашего города традиционно - массово и весело", - подытожил Кличко.

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