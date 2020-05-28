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"Слуга народа" Лерос подал в НАПК заявление о нарушении Буславец антикоррупционного законодательства: "Спасает рабочее место сына в "Энергоатоме". ДОКУМЕНТ

По словам нардепа СН Гео Лероса, врио главы Минэнерго Ольга Буславец действовала в состоянии конфликта интересов, когда 8 мая напрямую дала "окреме доручення" Энергоатому, чтобы сохранить от ликвидации подразделение, в котором работает ее сын.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Министр энергетики Ольга Буславец должна быть внесена в реестр коррупционеров за нарушение антикоррупционного законодательства. Министр действовала в состоянии реального конфликта интересов, когда 8 мая напрямую дала "окреме доручення" подразделению Энергоатома, для того, чтоб сохранить выведенное ранее подразделение, в котором работает её сын", - заявил нардеп.

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"Ранее я заявлял, что я считаю деятельность Буславец на должности министра исключительно в интересах олигархов, на сегодня Энергоатом получает миллиард гривен убытка каждый месяц, соответственно прибыль оказывается в руках олигархов. При этом, план спасения энергетики готовят не министры, а менеджеры Ахметова. Простыми словами, монополист поставил своего министра и теперь Украина покупает тепловую и альтернативную энергию, уничтожая дешевую атомную энергетику, а остальные граждане - заложники и не могут на это повлиять", - акцентировал Лерос.

"Этот министр, используя своё служебное положение, трудоустраивает своего сына, мы на это тоже не можем повлиять, этот беспредел пора заканчивать. Пусть Шмыгаль трудоустроит 500 тыс украинцев, как обещал, а не нагибают с Бусловец систему, ради своих чад. Сегодня я подаю заявление связанное с её приватным интересом в госпредприятии НАЭК Энергоатом", - добавил "слуга народа".

"Энергоатом - оператор ядерных установок, имеет в своей структуре обособленные подразделениия. Все эти подразделения являются неотъемлемой частью всей Компании, а их руководители подчиняются исключительно руководителю Энергоатома. Самое новое из созданных обособленных подразделений ВП Енергоатом-Трейдинг. Это подразделение создано специально под новый рынок для торговли электрической энергией на всех сегментах рынка вырабатываемой на атомных станциях. То есть, на атомных станциях электроэнергию вырабатывают, а Енергоатом-Трейдинг ее продаёт. И вот в этом подразделении в отделе "торговли на рынке на сутки вперёд" работает Буславец Станислав Олександрович, сын нынешней врио министера энергетики и защиты окружающей среды. Министр имеет полную власть над руководителем Энергоатома, именно министр вносит на Кабинет Министров Украины представление на увольнение или назначение президента компании и его заместителей - вице-президентов. И вот 28 апреля врио министра Ольга Буславец, выдаёт "окреме доручення", в п.3 которого поручает директорату Развития ядерной энергии и атомной промышленности и ГП НАЭК Энергоатом совместно с обособленным подразделением Енергоатом-Трейдинг ДП НАЕК Енергоатом "опрацювати питання можливого майнингу криптовалюти атомними станціями". То есть, врио министра дает "окреме доручення" врио президента Энергоатома П.Котину работать со своими подчиненными, которые работают в Энергоатом-Трейдинг. Поручение абсурдное, но напоминаю именно в этом подразделении работает сын Ольги Буславец, который занимается продажей э/э", - пояснил Лерос.

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"Зачем же тогда Ольга Буславец это делает? Дело в том, что ещё 23.02.2020 предшественник Ольги Буславец, Виталий Шубин, утвердил новую структуру Энергоатома, в которой ВП Энергоатом-Трейдинг как подразделение вообще отсутствует. Буславец, ставши врио министра, сразу начала спасать рабочее место своего сына, который может его потерять, если уже утверждённая структура будет внедрена в Энергоатоме. Именно поэтому появляются абсурдные "окремі доручення", в которых министр поручает работать Руководителю Энергоатома с конкретными его же подчиненными, в число которых входит и сын Буславец. Если говорить нормой закона, это называется конфликт интересов в действиях тво министера. То есть, это чистейшая коррупция, использование своих полномочий в своих же интересах. Понимаю, что любая мама заинтересована чтобы ее сын имел работу, но не любая мама имеет власть, чтобы держать ради своего сына целые подразделения, работа которых оплачивается всеми жителями Украины. НАПК обязано немедленно вручить протокол о коррупции врио Министра Буславец, после чего она будет внесена в реестр коррупционеров. Более она не может занимать должность министра энергетики и премьер-министр Шмыгаль должен её немедленно уволить за то, что Буславец на государственной должности преследует свои частные интересы", - резюмировал Лерос.

Слуга народа Лерос подал в НАПК заявление о нарушении Буславец антикоррупционного законодательства: Спасает рабочее место сына в Энергоатоме 01
Слуга народа Лерос подал в НАПК заявление о нарушении Буславец антикоррупционного законодательства: Спасает рабочее место сына в Энергоатоме 02
Слуга народа Лерос подал в НАПК заявление о нарушении Буславец антикоррупционного законодательства: Спасает рабочее место сына в Энергоатоме 03
Слуга народа Лерос подал в НАПК заявление о нарушении Буславец антикоррупционного законодательства: Спасает рабочее место сына в Энергоатоме 04
Слуга народа Лерос подал в НАПК заявление о нарушении Буславец антикоррупционного законодательства: Спасает рабочее место сына в Энергоатоме 05
Слуга народа Лерос подал в НАПК заявление о нарушении Буславец антикоррупционного законодательства: Спасает рабочее место сына в Энергоатоме 06
Слуга народа Лерос подал в НАПК заявление о нарушении Буславец антикоррупционного законодательства: Спасает рабочее место сына в Энергоатоме 07
Слуга народа Лерос подал в НАПК заявление о нарушении Буславец антикоррупционного законодательства: Спасает рабочее место сына в Энергоатоме 08
Слуга народа Лерос подал в НАПК заявление о нарушении Буславец антикоррупционного законодательства: Спасает рабочее место сына в Энергоатоме 09
Слуга народа Лерос подал в НАПК заявление о нарушении Буславец антикоррупционного законодательства: Спасает рабочее место сына в Энергоатоме 10
Слуга народа Лерос подал в НАПК заявление о нарушении Буславец антикоррупционного законодательства: Спасает рабочее место сына в Энергоатоме 11

Автор: 

Энергоатом (409) НАПК (1220) Лерос Гео (378) Минэкоэнерго (35) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+11
Особисто мені Лєрос починає подобатись...Чоловік має свою думку,свою позицію і не хоче бігати в зеленому стаді баранів під команди дебільних пастухів...
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28.05.2020 13:02
+10
Паяц назвал лероса авантюристом, а ермака своим другом, вывод: паяц возглавляет коррупцию в Украине.
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28.05.2020 13:01
+8
Посмотрим...
Мне Лещенко тоже поначалу нравился,пока не выяснилось,что он обычная гнида.
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28.05.2020 14:01
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Второй слева журналист на групповом снимке занимается не тем, что берет интервью, а позирует для кадра. И это не случайность, ребята ) Вся борьба с нарушителями, вся журналистская деятельность, освещающая эту борьбу - не более чем пиар самих себя. Иначе мы бы давно видели результаты. А из всех результатов мы пока видим только сотни тысяч оклада у всяческих "лещенко" и квартиры "купленные на честно нажитые" журнализдом деньги.
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28.05.2020 12:49 Ответить
Так он с г+г, те только пиарятся)
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28.05.2020 13:04 Ответить
так то ж з Г+Г
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29.05.2020 08:21 Ответить
Паяц назвал лероса авантюристом, а ермака своим другом, вывод: паяц возглавляет коррупцию в Украине.
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28.05.2020 13:01 Ответить
Особисто мені Лєрос починає подобатись...Чоловік має свою думку,свою позицію і не хоче бігати в зеленому стаді баранів під команди дебільних пастухів...
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28.05.2020 13:02 Ответить
Посмотрим...
Мне Лещенко тоже поначалу нравился,пока не выяснилось,что он обычная гнида.
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28.05.2020 14:01 Ответить
Некоторым с Серей Лещом все было ясно еще с 2005 года.
"Слуга народу" Лерос подав у НАЗК заяву про порушення Буславець антикорупційного законодавства: "Рятує робоче місце сина в "Енергоатомі" - Цензор.НЕТ 9967
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29.05.2020 08:08 Ответить
В 2005 году я политикой ещё не интересовался.На уме только девки да пиво было.
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29.05.2020 18:23 Ответить
Хто його знає, може лєрос просто грає за каломойського проти ахмєтова, та за богдана (того ж каломойського) проти єрмака. Серед зелених парламентарів немає колишніх слуг, просто є слуги які не показують відкрито якому хазяїну вони служать.
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28.05.2020 17:14 Ответить
в таких черевиках свою думку не мають)
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28.05.2020 20:48 Ответить
я так люблю слушать то, что они в обиде, в гневе или от зависти говорят друг о друге...
много интересного можно узнать
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28.05.2020 13:32 Ответить
правильно! абсолютно не надо выбирать ни чью сторону, мы не спецы в сортах говна.
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28.05.2020 20:07 Ответить
Что? Старые быдлотехнологии "всеониодинаковые" снова извлечены из нафталина 2009 года? Новым литцом "аполитичным" ЗЕлупой уже наелся и других новых захотелось?
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29.05.2020 08:12 Ответить
А теперь понятно, откуда взялся майнинг на АЭС (т.е. на деньги налогоплательщиков), сынок надоумил маму чем он может заниматься в Энергоатоме, т.к. сомневаюсь что мама знает,что такое майнинг.
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28.05.2020 20:39 Ответить
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28.05.2020 23:00 Ответить
Деятельность Буславец можно оценивать, как угодно, даже спорить не буду, но аргумент, что её сыну не найти другой жирной работы в стране не убедителен.
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29.05.2020 08:37 Ответить
Швеція закрила останню теплоелектростанцію... у нас відбувається щось зовсім інше...
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29.05.2020 15:16 Ответить
 
 