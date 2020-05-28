"Слуга народа" Лерос подал в НАПК заявление о нарушении Буславец антикоррупционного законодательства: "Спасает рабочее место сына в "Энергоатоме". ДОКУМЕНТ

По словам нардепа СН Гео Лероса, врио главы Минэнерго Ольга Буславец действовала в состоянии конфликта интересов, когда 8 мая напрямую дала "окреме доручення" Энергоатому, чтобы сохранить от ликвидации подразделение, в котором работает ее сын.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Министр энергетики Ольга Буславец должна быть внесена в реестр коррупционеров за нарушение антикоррупционного законодательства. Министр действовала в состоянии реального конфликта интересов, когда 8 мая напрямую дала "окреме доручення" подразделению Энергоатома, для того, чтоб сохранить выведенное ранее подразделение, в котором работает её сын", - заявил нардеп.

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"Ранее я заявлял, что я считаю деятельность Буславец на должности министра исключительно в интересах олигархов, на сегодня Энергоатом получает миллиард гривен убытка каждый месяц, соответственно прибыль оказывается в руках олигархов. При этом, план спасения энергетики готовят не министры, а менеджеры Ахметова. Простыми словами, монополист поставил своего министра и теперь Украина покупает тепловую и альтернативную энергию, уничтожая дешевую атомную энергетику, а остальные граждане - заложники и не могут на это повлиять", - акцентировал Лерос.

"Этот министр, используя своё служебное положение, трудоустраивает своего сына, мы на это тоже не можем повлиять, этот беспредел пора заканчивать. Пусть Шмыгаль трудоустроит 500 тыс украинцев, как обещал, а не нагибают с Бусловец систему, ради своих чад. Сегодня я подаю заявление связанное с её приватным интересом в госпредприятии НАЭК Энергоатом", - добавил "слуга народа".

"Энергоатом - оператор ядерных установок, имеет в своей структуре обособленные подразделениия. Все эти подразделения являются неотъемлемой частью всей Компании, а их руководители подчиняются исключительно руководителю Энергоатома. Самое новое из созданных обособленных подразделений ВП Енергоатом-Трейдинг. Это подразделение создано специально под новый рынок для торговли электрической энергией на всех сегментах рынка вырабатываемой на атомных станциях. То есть, на атомных станциях электроэнергию вырабатывают, а Енергоатом-Трейдинг ее продаёт. И вот в этом подразделении в отделе "торговли на рынке на сутки вперёд" работает Буславец Станислав Олександрович, сын нынешней врио министера энергетики и защиты окружающей среды. Министр имеет полную власть над руководителем Энергоатома, именно министр вносит на Кабинет Министров Украины представление на увольнение или назначение президента компании и его заместителей - вице-президентов. И вот 28 апреля врио министра Ольга Буславец, выдаёт "окреме доручення", в п.3 которого поручает директорату Развития ядерной энергии и атомной промышленности и ГП НАЭК Энергоатом совместно с обособленным подразделением Енергоатом-Трейдинг ДП НАЕК Енергоатом "опрацювати питання можливого майнингу криптовалюти атомними станціями". То есть, врио министра дает "окреме доручення" врио президента Энергоатома П.Котину работать со своими подчиненными, которые работают в Энергоатом-Трейдинг. Поручение абсурдное, но напоминаю именно в этом подразделении работает сын Ольги Буславец, который занимается продажей э/э", - пояснил Лерос.

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"Зачем же тогда Ольга Буславец это делает? Дело в том, что ещё 23.02.2020 предшественник Ольги Буславец, Виталий Шубин, утвердил новую структуру Энергоатома, в которой ВП Энергоатом-Трейдинг как подразделение вообще отсутствует. Буславец, ставши врио министра, сразу начала спасать рабочее место своего сына, который может его потерять, если уже утверждённая структура будет внедрена в Энергоатоме. Именно поэтому появляются абсурдные "окремі доручення", в которых министр поручает работать Руководителю Энергоатома с конкретными его же подчиненными, в число которых входит и сын Буславец. Если говорить нормой закона, это называется конфликт интересов в действиях тво министера. То есть, это чистейшая коррупция, использование своих полномочий в своих же интересах. Понимаю, что любая мама заинтересована чтобы ее сын имел работу, но не любая мама имеет власть, чтобы держать ради своего сына целые подразделения, работа которых оплачивается всеми жителями Украины. НАПК обязано немедленно вручить протокол о коррупции врио Министра Буславец, после чего она будет внесена в реестр коррупционеров. Более она не может занимать должность министра энергетики и премьер-министр Шмыгаль должен её немедленно уволить за то, что Буславец на государственной должности преследует свои частные интересы", - резюмировал Лерос.

























