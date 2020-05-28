Я назвал ТКГ "Товариством колективного геморою", чтобы подчеркнуть риск повышения статуса украинской делегации, - нардеп "Голоса" Рахманин
Нардеп "Голоса" Сергей Рахманин пояснил суть своего высказывания в адрес Трехстаронней контактной группы по Донбассу, статус которой хотят повысить до "фактически официального".
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Я сказал, что ТКГ – (трехстороннюю контактную группу) после ее видоизменения (по крайней мере, в украинской ее части) можно переименовать в ТКГ – Товариство колективного геморою. Повысив статус украинской делгации в ТКГ государство рискует получить повышенную головную боль", - сказал Рахманин.
По его словам, расширив формат Трехсторонней контактной группы, придав ей формат квазиофициальной делегации, а договорам - формат квазимеждународных,Украина дополнительно берет на себя обязательства, которые вынуждены будет выполнять в той интерпретации, на которой настаивает Россия.
"Мы создаем себе дополнительные трудности, ничего не получая взамен. Вообще. При том что любой рискованный шаг предполагает некую выгоду. Объяснить, в чем выгода придания украинской делегации в составе ТКГ фактически официального статуса, мне никто не может. Ни один из приводимых аргументов не убеждает меня в том, что, пойдя на такой рискованный шаг, мы получаем хоть на йоту какое-то преимущество", - считает нардеп.
Полный текст интервью читайте по ссылке.
Напомним, 5 мая Президент Владимир Зеленский подписал указ о новом составе ТКГ в Минске. Украинскую делегацию вновь возглавил второй президент Украины Леонид Кучма. Также она была усилена заместителями министров и главами парламентских комитетов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3858269597578922&set=a.454797754592807&type=3&theater# https://www.facebook.com/puzikvaleriy/posts/3858269670912248 26 мая ·
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3858269597578922&set=a.454797754592807&type=3&theater#
Знайомтесь, це поет Андрій Хаєцький і він в СІЗО. 2 місяці без права застави. Його роблять крайнім в пожежі на Троїцькій (Одеса). Тоді загинуло 16 людей.
Все головне написала Лена Ротарі:
Правда всегда слабая, а за справедливость тебе назовут цену. К сожалению, мы живем в стране, где не работают законы. Если у тебя есть все доказательства невиновности, но нет денег, то из тебя сделают виновного. Потому что при расследовании громкого дела кому-то нужно любой ценой удержаться в кресле и отрапортовать об удачном раскрытии.
Так случилось и с трагедией в Одесском колледже экономики и права. Директору и завхозу (ответственной за пожарную безопасность) предъявили обвинение в халатности. ХАЛАТНОСТЬ, понимаете?
Заведующей отделением, в кабинете которой, по мнению следствия, началось возгорание, - нарушение правил пожарной безопасности. Такую же статью дали и бывшему заместителю директора, его единственного отправили в СИЗО. При этом пресс-служба Прокуратуры Одесской области дала заведомо неправдивую информацию.
Итак, 4 ноября, он предупредил руководство колледжа, что увольняется по состоянию здоровья. Все, кто знаком с Андреем давно, знают, что у него была операция на сердце. Он по закону отрабатывает две недели, и 18.11 вышел приказ о его увольнении.
Благодаря тому, что он передавал дела Соловей, на руках осталась его посадова, где указано, что он не являлся ответственным за пожарную безопасность, но указано, что он должен был организовать процесс обучения ответственных лиц. Ответственными за пожарную безопасность в колледже были Коваль О. П и здания на Троицкой - Фомич Т. Г., о чем свидетельствуют транзакции оплаты за их обучение. Последнее было в сентябре 2019 года. Кстати, на заседании судья под аудиозапись сказал: он в курсе, что ответственным за пожарную безопасность на Троицкой является Фомич Т. Г.
В материалах дела Коваля, как ответственного, назвали все преподаватели. Как вы думаете, Коваля хоть как-то привлекли? Нет, конечно. Отсутствует в деле и пожарный инспектор, который в 2017 году дал директору заключение о том, что здание отвечает нормам противопожарной безопасности. Именно эти документы изъяли в ГСЧС в декабре 2019-го, а пожарный инспектор до сих пор работает и по такому же принципу проверяет Политех. Эти материалы дела есть в заводском суде, который рассматривает дело Федорчака. Как вы думаете прокуратура их изъяла? Нет.
И да, распорядителем средств в колледже была только директор. Только она могла решать вопросы по приобретению того или иного. С ее стороны действительно было письмо в Министерство образования по поводу закупки противопожарной системы и ремонта в здании. Это было в 2017 году, и тогда министерство спустило это на ОГА, а облгосадминистрация ответила, что не является балансодержателем здания колледжа.
Дальше - по якобы розыску. Эту информацию очень легко проверить на сайте, который обновляется ежедневно и хранит все данные. Попробуйте здесь найти Хаецкого Андрея Ивановича. https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/ Его просто не могли ввести в розыск, потому что все это время Андрей официально работал, и не просто официально, а в госструктуре. Об этом знали все друзья и справка с места работы, и характеристика есть. Проверить это было совсем нетрудно, но этого никто не делал, потому что они просто не знали, за какие уши можно его притянуть к этому делу.
Я могу лишь предполагать, что первые фигуранты дела, учитывая связи некоторых, смогли просто «решить вопрос» и нужно было срочно найти того, на кого повесят. Как видим стрелочника нашли и на него все повесили.
4 декабря 2019 года в Одессе была самая страшная трагедия. Нам всем хотелось понять, кто же виноват в этом. Только наказание ради наказания - это такое же преступление, но в нашей стране законы не работают.
Ниже скрины с транзакций по оплате за обучение по пожарной безопасности. Так вот эти документы правоохранители тоже не смогли найти хотя они в открытом доступе.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10220761517735233&id=1456174872
- с https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%A5%D0%B0%D1%94%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/100000896427593 Андрій Хаєцький .
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158442566503953?__xts__%5B0%5D=68.ARCNBjja-WN3hyED6OtEeFQ_lt6junZn36MYYAB7dykbGyPxouJQD5Lc8AG0Yf8anAEKIF8GwYGmxs7OuVQQlJt8-PtZs4EKbb0UVn9yOqXrSsfnXJAssjfjWCMNSKttpfCU3SnJWoDtO-xZyhqLhb2yHXKMg-PRojjATKp1uXcBBUIh7lcvEpVR_hHIJM0GfaKtZyUDXfxbf88t0nXgQmkHKNKdtF4t_WMItxO-OcaF0dWLx_Erj9VuPt1-uUzdU6gpQb2vqG6WLp1TC_Y_enjzrrO-*********************-ydpHBvYDXPa0gf_l0a-rrVc_s-vFX4LQ&__tn__=-R 26 мая в 09:20 ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
Одесити, схоже на те, що зараз знову майбутнє країни залежить від вас: від того, чи вдасться вам, об'єднавшись, відбити від зажертої системи поліцейського свавілля одну живу душу, яку вже призначили цапом-відбувайлом. "Вставити їм ногу в двері", є такий вираз у психології (калька з англійської ідіоми). Саме час це зробити - для Андрія Хаєцького, для себе і для всіх нас.
Бо це вже таки за межею, це вже Рашка (я такі російські новини регулярно читаю вже рр. 10, інших там практично немає).
Пора сказати "ні!"