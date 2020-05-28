Я назвал ТКГ "Товариством колективного геморою", чтобы подчеркнуть риск повышения статуса украинской делегации, - нардеп "Голоса" Рахманин

Нардеп "Голоса" Сергей Рахманин пояснил суть своего высказывания в адрес Трехстаронней контактной группы по Донбассу, статус которой хотят повысить до "фактически официального".

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я сказал, что ТКГ – (трехстороннюю контактную группу) после ее видоизменения (по крайней мере, в украинской ее части) можно переименовать в ТКГ – Товариство колективного геморою. Повысив статус украинской делгации в ТКГ государство рискует получить повышенную головную боль", - сказал Рахманин.

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По его словам, расширив формат Трехсторонней контактной группы, придав ей формат квазиофициальной делегации, а договорам - формат квазимеждународных,Украина дополнительно берет на себя обязательства, которые вынуждены будет выполнять в той интерпретации, на которой настаивает Россия.

"Мы создаем себе дополнительные трудности, ничего не получая взамен. Вообще. При том что любой рискованный шаг предполагает некую выгоду. Объяснить, в чем выгода придания украинской делегации в составе ТКГ фактически официального статуса, мне никто не может. Ни один из приводимых аргументов не убеждает меня в том, что, пойдя на такой рискованный шаг, мы получаем хоть на йоту какое-то преимущество", - считает нардеп.

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Напомним, 5 мая Президент Владимир Зеленский подписал указ о новом составе ТКГ в Минске. Украинскую делегацию вновь возглавил второй президент Украины Леонид Кучма. Также она была усилена заместителями министров и главами парламентских комитетов.