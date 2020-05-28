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Новости Коронавирус и карантин
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Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантинным ограничениям, - Кличко

Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантинным ограничениям, - Кличко

Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, городские власти могут пересмотреть ослабление карантина и вернуться к тем или иным ограничениям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

"Мы постепенно ослабляем ограничения. Наблюдаем, как в этой ситуации будет распространяться вирус. Главное - чтобы послабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий. Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантину", - сказал Кличко.

По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об условиях, при которых столица может приостанавливать введенные послабления.

Это может произойти в следующей ситуации:

1. Если общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составит более 24 человек на 100 тыс. населения.

2. Если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, будет более 75%.

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"Правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления. Мы же - разработали алгоритм, по которому, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, город принимает меры. И может усиливать ограничения, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса, - подчеркнул мэр. - Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: давайте вместе не допустим возвращение на карантин! Давайте соблюдать правила безопасности - не пренебрегать масками, социальной дистанцией, внимательно относиться к своему здоровью! Это - несложно и очень необходимо", - отметил Кличко.

карантин (16729) Кличко (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Цифры не изменились. Ситуация такая же как и месяц назад. Но если тогда это называли пиком, то сейчас говорят что все в норме.
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28.05.2020 12:51
+3
можете сидеть в бункере вас же никто не заставляет на улицу выходить
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28.05.2020 14:03
+2
Да вы же крутите той "статистикой", как цыган солнцем! Вчера, к примеру, читал в СМИ, что в Киеве было госпитализировано более 50 чел в диагнозом "пневмония", т.е. это те, кто не в включен в дневную статистику по новым случаям ковида в Киеве! Откуда весной "вдруг" столько пневмании, шановные?
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28.05.2020 13:24
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Правила форума Совет форумчан
"Давайте соблюдать правила безопасности" - гораздо проще все соблюдать и регулировать подходящей статистикой)))
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28.05.2020 12:51 Ответить
Цифры не изменились. Ситуация такая же как и месяц назад. Но если тогда это называли пиком, то сейчас говорят что все в норме.
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28.05.2020 12:51 Ответить
От экспоненты перешли к плато - уже неплохо.
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28.05.2020 13:21 Ответить
На сегодня хватит😂🌷××
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28.05.2020 13:34 Ответить
"1. Если общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составит более 24 человек на 100 тыс. населения."


Берем официальные 2,9М:
29*24/7 ~ 99,4 случаев в день
В Киеве только один раз суточная заболеваемость превысила эту среднепотолочное число (16.04, 108 случаев), а среднняя заболеваемость была на уровне 32 подтвержденных случаев в день.
Что-то причины введения ограничений даже не дотягивают до условий снятия частичного послабления этих ограничений.
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28.05.2020 13:21 Ответить
Не заболеваемость, а количество людей с позитивным результатом теста, а это совершенно разные вещи. Позитивный результат это далеко не всегда болезнь, и не факт, что она вообще разовьется
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28.05.2020 15:09 Ответить
В данном случае речь идет количестве клинических случаях ОРВИ с положительным результатом теста на коронавирус, что обычно в несколько раз ниже заболеваемости.
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28.05.2020 15:31 Ответить
Да вы же крутите той "статистикой", как цыган солнцем! Вчера, к примеру, читал в СМИ, что в Киеве было госпитализировано более 50 чел в диагнозом "пневмония", т.е. это те, кто не в включен в дневную статистику по новым случаям ковида в Киеве! Откуда весной "вдруг" столько пневмании, шановные?
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28.05.2020 13:24 Ответить
Холодно ... І в помешканнях теж.
Як не дивно, але це так.
Не зима, звичайно, але організм обманюється...
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28.05.2020 14:30 Ответить
Не пишите БРЕД. Не в пещерах живём. Есть обогреватель, на худой конец. И если чел заболел, к примеру, обычным ОРВИ, то можно начать прогревать помещение, чтобы не заиметь пневмонию. Или хотя бы тепло одеваться.

И да. Тут недавно один чел, помнится, писал, что переболел пневмонией ещё в январе, а во время карантина сдавал тест и у него были обнаружены антитела к ковиду... Вот такая "пневмония".... Но одно дело- январь, когда ещё никто ничего не знал, не было тестов. А другое дело сейчас- в разгар пандемии рисовать обычную "пневмонию", чтобы искусственно занизить статистику! Я ж говорю- как во времена Чернобыля при софке!
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28.05.2020 14:37 Ответить
Не можна стверджувати зворотнє і приписувати усі пневмонії ковід.
Насмішило ... "если чел заболел, к примеру, обычным ОРВИ, то можно начать прогревать помещение, чтобы не заиметь пневмонию. Или хотя бы тепло одеваться."
Тоість, якщо людина вже заробила пневмонію, треба тепліше вдягатися і пнемонія пройде...
Так ?
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28.05.2020 15:26 Ответить
Нет, не так. Обычная пневмония не берется из ниоткуда. Обычно она является следствием/осложнением более лёгких заболеваний- к примеру, ОРВИ-бронхит-пневмония. Так вот для того, чтобы не дойти до пневмонии, нужно лечиться и "согреваться" на стадии ОРВИ, или хотя бы на стадии бронхита.
Можно приписывать, но только наши олигархи и их шавка Клячко этого делать не будут. Ибо им выгодно занижать статистику по ковиду, а не завышать её. Крепостные должны пахать на их заводах до откидывания копыт. Пока их собственники со своими семействами прячутся от ковида за 2-метровыми заборами в Козинах, под охраной полицаев.
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28.05.2020 16:21 Ответить
Все вірно ... Але якщо я "провтикав" бронхіт і дійшов до пневмонії, це ж не значить, що вона викликана ковід ...
Так ?
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28.05.2020 16:37 Ответить
Не значит, конечно. Значит, если "провтыкавших" неожиданно много.
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28.05.2020 16:40 Ответить
А какова ситуация с тестами на ковид, кто знает ?
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28.05.2020 13:27 Ответить
Кабмин установил "порог" 12 чел на 100 000. Виталя, откуда 24 человек???

Кто дал тебе право распоряжаться здоровьем Киевлян????

Вот статистика по Украине:

28.03 - новых 92

29.03 - новых 108

30.03 - новых 62 v - Пн

31.03 - новых 69

01.04 - новых 120

02.04 - новых 135

03.04 - новых 138

04.04 - новых 154

05.04 - новых 155

06.04 - новых 68 v - Пн

07.04 - новых 143

08.04 - новых 206

09.04 - новых 224

10.04 - новых 311

11.04 - новых 308

12.04 - новых 266 v - Вс

13.04 - новых 325

14.04 - новых 270

15.04 - новых 392

16.04 - новых 397

17.04 - новых 501

18.04 - новых 444

19.04 - новых 343

20.04 - новых 261 v - Пн

21.04 - новых 415

22.04 - новых 467

23.04 - новых 578

24.04 - новых 477

25.04 - новых 478

26.04 - новых 492

27.04 - новых 392 v - Пн

28.04 - новых 401

29.04 - новых 456

30.04 - новых 540

01.05 - новых 455

02.05 - новых 550

03.05 - новых 502

04.05 - новых 418

05.05 - новых 366 v - Вт

06.05 - новых 487

07.05 - новых 507

08.05 - новых 504

09.05 - новых 515

10.05 - новых 525

11.05 - новых 416

12.05 - новых 375 v - Вт

13.05 - новых 402

14.05 - новых 422

15.05 - новых 483

16.05 - новых 528

17.05 - новых 433

18.05 - новых 325

19.05 - новых 260 v - Вт

20.05 - новых 354

21.05 - новых 476

22.05 - новых 442

23.05 - новых 432

24.05 - новых 406

25.05 - новых 259

26.05 - новых 339 v - Вт

27.05. - новых 321

28.05. - новых 477

И где "снижение????
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28.05.2020 13:59 Ответить
А ты разрешил гулять всем! Посмотри, что твориться!!!
А в метро ты был, Виталик???
Да там один заболевший зайдет в вагон - все лягут с короновирусом!!!
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28.05.2020 14:00 Ответить
можете сидеть в бункере вас же никто не заставляет на улицу выходить
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28.05.2020 14:03 Ответить
Скажите это работодателям, для которых Виталя открыл все.
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28.05.2020 14:19 Ответить
Ну так увольняйся и сиди дома, никуда не ходи, кто тебя заставляет?
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28.05.2020 15:12 Ответить
зебобики настолько ограничены, что не понимают, что нужно деньги зарабатывать?!

Вас что там, клоун кормит?
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28.05.2020 16:34 Ответить
Мы в карантин зашли при 100- 200 человек, а выходим при 300-400??????
Виталя, хорош решать проблемы барыг за счет народа!
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28.05.2020 14:02 Ответить
1. Якщо загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів становитиме більш ніж 24 особи на 100 тисяч населення.
2. Якщо завантаженість ліжок у медзакладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком коронавірусу, буде понад 75 %.Джерело: https://censor.net/ua/n3198546
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28.05.2020 14:32 Ответить
Странно. Вроде как недавно Кабмин определил, что карантин не будут снимать, если занято более 50% больничных коек. А наш местный "sцарёк" уже нарисовал другие критерии- 75%? И потом, каких "коек"? В оборудованной Александровке, в ВИП-палатах в детских кардиоцентрах, которые вы "подготовили" для себя, "небожителей"?
Не могу уже видеть эту ту пую морду. Даже не надейся на мой голос на выборах! Ибо для киевлян ты не делаешь НИЧЕГО. Разве что за безумные бабки "убираешь снег" бесснежной зимой!
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28.05.2020 14:30 Ответить
Виталя, по поводу коек в больнице - нельзя ли Попов почаевских на Московию из киевских больниц отправить?
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28.05.2020 16:58 Ответить
 
 