Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантинным ограничениям, - Кличко
Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, городские власти могут пересмотреть ослабление карантина и вернуться к тем или иным ограничениям.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.
"Мы постепенно ослабляем ограничения. Наблюдаем, как в этой ситуации будет распространяться вирус. Главное - чтобы послабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий. Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантину", - сказал Кличко.
По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об условиях, при которых столица может приостанавливать введенные послабления.
Это может произойти в следующей ситуации:
1. Если общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составит более 24 человек на 100 тыс. населения.
2. Если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, будет более 75%.
"Правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления. Мы же - разработали алгоритм, по которому, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, город принимает меры. И может усиливать ограничения, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса, - подчеркнул мэр. - Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: давайте вместе не допустим возвращение на карантин! Давайте соблюдать правила безопасности - не пренебрегать масками, социальной дистанцией, внимательно относиться к своему здоровью! Это - несложно и очень необходимо", - отметил Кличко.
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Берем официальные 2,9М:
29*24/7 ~ 99,4 случаев в день
В Киеве только один раз суточная заболеваемость превысила эту среднепотолочное число (16.04, 108 случаев), а среднняя заболеваемость была на уровне 32 подтвержденных случаев в день.
Что-то причины введения ограничений даже не дотягивают до условий снятия частичного послабления этих ограничений.
Як не дивно, але це так.
Не зима, звичайно, але організм обманюється...
И да. Тут недавно один чел, помнится, писал, что переболел пневмонией ещё в январе, а во время карантина сдавал тест и у него были обнаружены антитела к ковиду... Вот такая "пневмония".... Но одно дело- январь, когда ещё никто ничего не знал, не было тестов. А другое дело сейчас- в разгар пандемии рисовать обычную "пневмонию", чтобы искусственно занизить статистику! Я ж говорю- как во времена Чернобыля при софке!
Насмішило ... "если чел заболел, к примеру, обычным ОРВИ, то можно начать прогревать помещение, чтобы не заиметь пневмонию. Или хотя бы тепло одеваться."
Тоість, якщо людина вже заробила пневмонію, треба тепліше вдягатися і пнемонія пройде...
Так ?
Можно приписывать, но только наши олигархи и их шавка Клячко этого делать не будут. Ибо им выгодно занижать статистику по ковиду, а не завышать её. Крепостные должны пахать на их заводах до откидывания копыт. Пока их собственники со своими семействами прячутся от ковида за 2-метровыми заборами в Козинах, под охраной полицаев.
Так ?
Кто дал тебе право распоряжаться здоровьем Киевлян????
Вот статистика по Украине:
28.03 - новых 92
29.03 - новых 108
30.03 - новых 62 v - Пн
31.03 - новых 69
01.04 - новых 120
02.04 - новых 135
03.04 - новых 138
04.04 - новых 154
05.04 - новых 155
06.04 - новых 68 v - Пн
07.04 - новых 143
08.04 - новых 206
09.04 - новых 224
10.04 - новых 311
11.04 - новых 308
12.04 - новых 266 v - Вс
13.04 - новых 325
14.04 - новых 270
15.04 - новых 392
16.04 - новых 397
17.04 - новых 501
18.04 - новых 444
19.04 - новых 343
20.04 - новых 261 v - Пн
21.04 - новых 415
22.04 - новых 467
23.04 - новых 578
24.04 - новых 477
25.04 - новых 478
26.04 - новых 492
27.04 - новых 392 v - Пн
28.04 - новых 401
29.04 - новых 456
30.04 - новых 540
01.05 - новых 455
02.05 - новых 550
03.05 - новых 502
04.05 - новых 418
05.05 - новых 366 v - Вт
06.05 - новых 487
07.05 - новых 507
08.05 - новых 504
09.05 - новых 515
10.05 - новых 525
11.05 - новых 416
12.05 - новых 375 v - Вт
13.05 - новых 402
14.05 - новых 422
15.05 - новых 483
16.05 - новых 528
17.05 - новых 433
18.05 - новых 325
19.05 - новых 260 v - Вт
20.05 - новых 354
21.05 - новых 476
22.05 - новых 442
23.05 - новых 432
24.05 - новых 406
25.05 - новых 259
26.05 - новых 339 v - Вт
27.05. - новых 321
28.05. - новых 477
И где "снижение????
А в метро ты был, Виталик???
Да там один заболевший зайдет в вагон - все лягут с короновирусом!!!
Вас что там, клоун кормит?
Виталя, хорош решать проблемы барыг за счет народа!
2. Якщо завантаженість ліжок у медзакладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком коронавірусу, буде понад 75 %.Джерело: https://censor.net/ua/n3198546
Не могу уже видеть эту ту пую морду. Даже не надейся на мой голос на выборах! Ибо для киевлян ты не делаешь НИЧЕГО. Разве что за безумные бабки "убираешь снег" бесснежной зимой!