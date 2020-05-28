Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантинным ограничениям, - Кличко

Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, городские власти могут пересмотреть ослабление карантина и вернуться к тем или иным ограничениям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

"Мы постепенно ослабляем ограничения. Наблюдаем, как в этой ситуации будет распространяться вирус. Главное - чтобы послабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий. Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантину", - сказал Кличко.

По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об условиях, при которых столица может приостанавливать введенные послабления.

Это может произойти в следующей ситуации:

1. Если общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составит более 24 человек на 100 тыс. населения.

2. Если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, будет более 75%.

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"Правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления. Мы же - разработали алгоритм, по которому, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, город принимает меры. И может усиливать ограничения, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса, - подчеркнул мэр. - Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: давайте вместе не допустим возвращение на карантин! Давайте соблюдать правила безопасности - не пренебрегать масками, социальной дистанцией, внимательно относиться к своему здоровью! Это - несложно и очень необходимо", - отметил Кличко.