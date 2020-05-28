Рахманин о Зеленском: "Недооценка угроз и переоценка собственных сил, умноженная на крайне короткую кадровую скамейку, привела к колоссальному количеству проблем"
Президент Владимир Зеленский переоценил свои возможности и недооценил стоящие перед ним вызовы.
Об этом нардеп "Голоса" Сергей Рахманин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Зеленский со свойственной ему дерзостью считал, что решит если не все, то очень многое. Сейчас же нехотя говорит: ну да, мне уже, возможно, не хватит одного срока - потому что задача сложнее. Да, с этой реформой вышло не так. Да, я надеялся что…", - говорит Рахманин.
"Я сейчас не пытаюсь выступать прокурором, адвокатом или судьей для президента Зеленского. Я просто говорю о том, что недооценка угроз и переоценка собственных сил, помноженная на крайне короткую кадровую скамейку, привела к колоссальному количеству проблем, - отмечает Рахманин. - Но раз вы уже понимаете, что компетенция ваша ниже, чем хотелось бы и коэффициент полезного действия ваш, к сожалению, не соответствует масштабу задач, - давайте не плодить лишние риски".
Полный текст интервью с Сергеем Рахманиным читайте по ссылке.
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Повільно.
Чим більша конструкція з заліза чи ... з цінностей і принципів чи ... тим довше йде процес її краху.
Титаніку знадобилося 2 години і 40 хвилин щоб затонути ... Притому кожен з конкретних актів загибелі не вів до його моментального знищення.
Ось вода увірвалася через пробоїну ... але ми все ще живі ... грає оркестр, люди п'ють шампанське ...
Ось вода пішла в трюми .. але ми все ще живі ... грає оркестр, люди п'ють шампанське ...
Ось вода пішла в каюти ... але ми все ще живі ... грає оркестр, люди п'ють шампанське ...
А тепер через 2 години і 40 хвилин ви в холодній воді, і ви знову не мертві - ваша загибель настане лише через 10-15 хвилин.
Просто ви менше Титаніка і тому загинете швидше, а він більше і протримається довше хоча ви з м'яса і кісток а він з металу ... але правило дотримується чітко.
Все просто.
Країна ще більше ніж Титанік, а тому отримавши смертельну пробоїну 21 квітня Україна як і Титанік стала вмирати, хоча кожен з конкретних актів її смерті не був сам по собі смертельний, так само як затоплення конкретного трюму на Титаніку.
Спершу зелена жижа залила всі гілки влади отримавши максимальну концентрацію влади в країні коли небудь за всю історію ... але ми все ще живі ... грає оркестр, люди п'ють шампанське ... політологи сперечаються про якість влади, перспективи, електоральні настрої.
Потім ця влада почала брати важелі контролю вибудовуючи вертикаль ... але ми все ще живі ... грає оркестр, люди п'ють шампанське ... політики шукають корисне в змінах ... йдуть дискусії ... чутна критика ... а іноді доноситься і щире схвалення ...
Тепер ми бачимо як вертикаль почала здавати країну саджаючи волонтерів та українських воїнів і відпускаючи сепаратистів і злочинців ... але ми все ще живі ... грає оркестр, люди п'ють шампанське ... чутні знову гарячі суперечки ...
Загибель країни просто займе більше часу ніж 2 години і 40 хвилин...
Але вона так само неминуча як загибель Титаніка бо він знайшов свій айсберг а ми свого Зеленського.
Але все ще грає оркестр, люди п'ють шампанське ... новий рік...
Хоча багато хто з нас вже мерці і стали ними не коли це мало статись а коли 21 числа вибрали кінець епохи ... так само як пасажири Титаніка ... так само як загиблі на Майдані...
Просто процеси вони завжди тривалі ... та й годі...
Те що ми бачимо - це не помилки і не дурниці ... це ми тонемо і спостерігаємо один з епізодів цього процесу.
Тільки і всього.
Ми всі на борту нашого Титаніка і зійшли на нього 21 квітня...
І хто знову побачить берег - тепер велике питання... (на жаль не запам"ятав ім"я авторки...Але знімаю капелюха перед нею за цей допис)
Вообще-то о данном режиме имеет смысл говорить только в рамках Уголовного кодекса, перечисляя нарушенные статьи Конституции и УК.
Янелох і все його оточення яскравий приклад, правда вони ще й аферисти, багато з них просто обслуга бородатої баби каломойші, а деякі щей рашистські консерви, як дєрмак та сама шмаркля.
В епоху ТБ, соціальних мереж та інтернету потрібно повністью переглянути сам принцип демократичного вибору.
Ви запропонували лише половину рішеня: виборці повині бути не тільки ті хто є законослухняні, активні члени суспільства. Люди з кримінальним минулим, не платники податків, власники паспортів інших держав не повині впливати на державу через вибори. Інші повині здати іспит на право приймати участь у виборах, стати сертифікованим виборцем. А не так як зараз, йдуть голосувати за Президента, але навіть не розуміють які в нього повноваженя. Хай докажуть своє право голосувати, а потім вже голосують.
Інша частина проблеми це ті за кого голосують. Вкрай потрібно не допускати до влади людей випадкових: охоронців, коханців, родичей, друзів, співунів та артистів. Влада - це колосальна відповідальність, яку людина при владі повинна бути здатною нести. Хто захоче лікуватись у файного хлопця, якого призначили дільничим терапевтом Ваші сусіди? Призначили не тому, що він хочаб лікар, а тому що він просто хороша, відома людина.
Кандидати на виборчі посади повини мати кваліфікацію та мати досвід, повині зробити карьєру у відповідній галузі.
Остані вибори показали, що люди проголосували за образ з ТБ, а не за кваліфіковану, відповідальну людину. Таке саме трапилось в США.
Что-что, а угрозы он опой чувствует - ЧЕТЫРЕ раза уклонялся!
Он всё воспринимает только через призму личной безопасности и личных интересов....
Должник банков и аферист, называющий себя ресторатором народный депутат Николай Тищенко, лучше всего демонстрирует те качества и багаж благодаря которому можно стать лицом президентской партии "Слуга народа".
Вот только Коля публике был широко известен не своей деятельности в шоу-бизнесе и скандалами, а исключительно благдаря ряду афер которые он провернул с банковскими кредитами.
Что забавно. Под предлогом мэрской кампании, Тищенко и сегодня продолжает искать спасение от кредиторов, но давайте обо всем и подробнее.
Когда Николай начинал свою карьеру он массово публиковал в украинских таблоидах и соцсетях материалы о том какой он успешный бизнесмен, ресторатор и шоумен.
Все это делалось не потому, что Коля и правда был успешен и хотел рассказать людям, нет.
Этими постами Николай Тищенко выбивал из сети информацию о его мошенничестве в особо крупных размерах.
Как следует из материалов уголовного дела, в 2007 году Николай Тищенко получил в одном из банков ("Укрсоцбанк" - ныне "Альфабанк") кредит на сумму 329 тысяч долларов США.
В этот же день кредит получил и его партнер Владимир Ситак, но уже на сумму 260 тысяч долларов США.
Бизнес-партнерам принадлежит от 15% до 35% в ресторанах "Велюр", "Сейф", "Ришелье", "Апрель", "Тургенеф", "Три вилки" и "Coin".
Поручителем по обоим договорам выступил Андрей Тихонов. В качестве обеспечения он внес нежилое помещение площадью 376 квадратов на пересечении бульвара Леси Украинки и улицы Алмазова (ранее была ул. Кутузова).
По этим договорам партнеры перестали платить еще осенью 2008 года, и на сегодня они должны банку более 2 миллионов долларов США.
Данный факт не помешал в ноябре 2007 года Тищенко перекредитовывается в том же банке уже на 450 тысяч долларов США. По данному договору на сегодня "Слуга народа" должен 1,6 миллионов долларов США.
То есть, суммарно на сегодня выдающийся "Слуга народа" должен банку 3,6 миллиона долларов США!!!
При этом, нежилое помещение площадью 376 квадратов в центре города, мошенники партнеры так же умудрились вывести из залога, путем ряда несложных махинаций, которые были бы невозможны без содействия суда.
Но, как говорится, если и везет Тищенко в обмане банков, то бизнесмен он аховый.
Сначала по Коле ударил взрыв вследствие неправильного использования газового оборудования в подвальном помещении в ресторане "Апрель", с пострадавшими и судебными исками.
В мае 2019 года прекратил свою работу ресторан "Тургенеф". Владельцы помещения выгнали его за неуплату аренды.
Рестораны "Три вилки" и "Ришелье", никогда не приносили своим владельцам аферистам прибыли.
Должник и аферист, недобросовестный и нечестный мошенник, любитель легкой наживы Николай Тищенко стал идеальным кандидатом партии "Слуги народа", и будет реально обидно если его не выдвинут в мэры Киева.
Надеемся, что это не случится, и профессионал мошенник покажет как надо распоряжаться казной города.
Благо талант у Коли есть.
Константин Кутепов
Не знаю, шо тут можна умножать, делить, прибавлять и вычитать...
Я в строчку перечислю:
Эгоцентричное, лицемерное, сцыкливое, тупорылое, завистливое, высокомерное, эгоистичное, злобное, брехливое, жадное потерпевшее.
Да и на рояле так себе игрок. Не виртуоз ))))
https://www.youtube.com/watch?v=fiyK30bA7CU
Сопли в белых пальто, как сегодня Порох умыл зе и о смешном. Опубліковано 26 трав. 2020 р.
https://www.youtube.com/watch?v=wnvE175tooo
Не стучи, Вова, по музею тем чем стучал по роялю, а то этим и по тебе постучат
Опубліковано 27 трав. 2020 р.
Було ж пА пріколу, тільки не Порошенко та хужє ж нє будєт,правда? Який Ви тоді хочете результат?
Ви дайте ще гранату мавпі, а потім дивуйтесь з результату...
Провина Президента Порошенко в тому, що він дуже мало протистояв тій брудній компаніі проти нього особисто
Гарна операція, щоб знекровити Україну, заставити її капітулювати на умовах пуйла, зняти з обісРашки санкції, а в Україну втиснути ракові рашистські пухлини денере та ленере, які Україна буде фінансувати та відбудовувати за рахунок знедолених українців... обісРашка вмиває руки,ананіпрічєм,ніучємнєвінаватая, рашистська агресія переводиться у розряд внутрішнього конфлікту та громадянської війни, все, що почав робити агент єрмак...
Наполеон Бонапарт.