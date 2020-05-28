Рахманин о Зеленском: "Недооценка угроз и переоценка собственных сил, умноженная на крайне короткую кадровую скамейку, привела к колоссальному количеству проблем"

Президент Владимир Зеленский переоценил свои возможности и недооценил стоящие перед ним вызовы.

Об этом нардеп "Голоса" Сергей Рахманин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Зеленский со свойственной ему дерзостью считал, что решит если не все, то очень многое. Сейчас же нехотя говорит: ну да, мне уже, возможно, не хватит одного срока - потому что задача сложнее. Да, с этой реформой вышло не так. Да, я надеялся что…", - говорит Рахманин.

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"Я сейчас не пытаюсь выступать прокурором, адвокатом или судьей для президента Зеленского. Я просто говорю о том, что недооценка угроз и переоценка собственных сил, помноженная на крайне короткую кадровую скамейку, привела к колоссальному количеству проблем, - отмечает Рахманин. - Но раз вы уже понимаете, что компетенция ваша ниже, чем хотелось бы и коэффициент полезного действия ваш, к сожалению, не соответствует масштабу задач, - давайте не плодить лишние риски".

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