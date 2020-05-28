РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10188 посетителей онлайн
Новости
2 655 52

По прогнозам социологов показатель бедности в Украине может быть на уровне 45%, - Лазебная

По прогнозам социологов показатель бедности в Украине может быть на уровне 45%, - Лазебная

Министерство социальной политики со ссылкой на данные социологов прогнозирует уровень бедности в стране на уровне 45%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

"Я общалась на эту тему с Эллой Либановой (Элла Либанова - известный социолог, директор Института демографии и социальных исследований им. Н.В.Птухи НАН Украины, - Ред.), в том числе и по ее прогнозу относительно бедности. Она сказала, что самый низкий показатель бедности в Украине был в 2008 году, тогда это было 19,9%, и если бы не короновирусный кризис, то мы имели бы неплохие шансы достичь этого показателя в ближайшие три года. На начало года, без пандемии, институт прогнозировал около 30%. Уже сейчас они уточнили и по ее прогнозу получается, что критерий бедности в Украине - прогнозируется 45%", - отметила Лазебная.

При этом она отметила, что министерство будет делать предупредительные меры, чтобы этот показатель был лишь прогнозом. Возможно, по ее словам, будет пересмотрена система социального обеспечения. Финансирование будет сосредоточено на тех социальных мероприятиях, которые являются эффективными, и которые помогают человеку выйти из бедности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 250 долларов - это маленькая зарплата, но это не бедность, - Зеленский

"Сегодня работает система государственной социальной помощи малообеспеченным семьям. Мы ее максимально расширили. У меня нет сейчас данных, сколько именно безработных обратились за этой помощью, потому что мы немного опаздываем в статистике. Кроме того, пособия на детей, многодетным семьям, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью платятся. Помощь на детей-сирот и лишенных родительской опеки платится. Но, возможно, нужно будет делать дополнительные адресные программы социальной поддержки для отдельных категорий из групп риска. К примеру, там, где безработные родители, на иждивении имеют двух-трех малолетних детей. Но здесь важен не только социальная защита, но и поддержка системы занятости - как быстро мы для безработного отца или матери найдем работу и дадим им возможность работать. Это будет вопрос №1. Поэтому нужно разогревать экономику и стимулировать создание рабочих мест", - отметила министр.

Глава Минсоцполитики видит основной задачей системы социальной помощи помочь человеку выйти на самообеспечение.

"Это не я придумала, это европейская модель, так работают все страны. Нет такого, что мы всем говорим: заходите, всем раздаем деньги. Эти "вертолетные" деньги, как их называют, - это не выход. Страны этим путем не идут. И мы также будем исходить из-за занятости людей и предоставления необходимых соцуслуг", - рассказала министр.

Также она отметила, что министерству должно хватить средств до конца года на реализацию социальных программ.

"Мы посчитали: те программы, которые сегодня нужны для того, чтобы поддержать страну в нормальном состоянии, не дать людям упасть в пропасть бедности, обойдутся примерно в 10% ВВП. Тех средств, за которые отвечает Министерство социальной политики, нам достаточно. Мы их контролируем, корректируем, в пределах своих программ вправе их перебрасывать. Если из-за карантина, например, отложится оздоровительная кампания, мы перетрансформируем эти программы в другие. Но пока такой необходимости нет, средства есть, и ни одна программа пока не будет корректироваться. Но я, например, для себя определилась, что по итогам первого полугодия мы можем выйти с инициативами пересмотреть определенные программы", - резюмировала министр.

бедность (253) Министерство социальной политики (882) Лазебная Марина (141)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
По прогнозам социологов показатель бедности в Украине может быть на уровне 45%, - Лазебная - Цензор.НЕТ 26
показать весь комментарий
28.05.2020 13:20
+17
Вы чьо там, с дуба рухнули? Какая бедность? Уже год как ее эпоха закончилась. Показатель нищеты - теперь главный фактор побед и турборежымных решений молодой команды!
показать весь комментарий
28.05.2020 13:21
+13
Ні, ну то вже кінець епохи бідності, а чи як?!
показать весь комментарий
28.05.2020 13:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Леді Борщовийнабір.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:21 Ответить
как тут не вспомнить:
За прогнозами соціологів, показник бідності в Україні може бути на рівні 45%, - Лазебна - Цензор.НЕТ 1309
показать весь комментарий
28.05.2020 14:33 Ответить
Ні, ну то вже кінець епохи бідності, а чи як?!
показать весь комментарий
28.05.2020 13:20 Ответить
По прогнозам социологов показатель бедности в Украине может быть на уровне 45%, - Лазебная - Цензор.НЕТ 26
показать весь комментарий
28.05.2020 13:20 Ответить
Нужно просто перестать стрелять
Нужно просто сказать, что бедность - не бедность
показать весь комментарий
28.05.2020 13:27 Ответить
Лучше сказать НА сколько и у КОГО вырастет уровень БОГАТСТВА! Ой здается мне, что не у "Масков украинских", а у судей, прокуроров, полицейских и таможенников (руководящего состава, разумеется)...
показать весь комментарий
28.05.2020 14:01 Ответить
По прогнозам социологов показатель бедности в Украине может быть на уровне 45%, - Лазебная - Цензор.НЕТ 758
показать весь комментарий
28.05.2020 13:30 Ответить
Вы чьо там, с дуба рухнули? Какая бедность? Уже год как ее эпоха закончилась. Показатель нищеты - теперь главный фактор побед и турборежымных решений молодой команды!
показать весь комментарий
28.05.2020 13:21 Ответить
Боюсь що і ця страшна цифра може виявитись досить сильно заниженою! Перефразовуючи терориста сталіна все дуже залежить від того "як і хто буде рахувати". А взагалі більшість населення України вже живе на багато гірше ніж населення Албанії в недалекому минулому найбіднішої країни Європи в якій пів року тому довелось побувати. А це дійсно ганьба!!!
показать весь комментарий
28.05.2020 13:22 Ответить
А взагалі більшість населення України вже живе на багато гірше ніж населення Албанії в недалекому минулому найбіднішої країни Європи

Звание "самая бедная страна Европы" уже лет 15 уверенно держат Молдова и Украина. Ну а внутри это пары идет постоянная борьба, на 2018 это была Украина.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:34 Ответить
Зачем так нагло врать. Эпоха бедности закончилась год назад. Продажные уроды, продались барыге
показать весь комментарий
28.05.2020 13:24 Ответить
Украина не бедная страна, она просто постоянно разворовываемая страна.
И всех это устраивает. И тех чиновников и олигархов, кто обворовывает и основную массу населения, которую обворовывают и которая живёт в нищете.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:24 Ответить
По прогнозам социологов показатель бедности в Украине может быть на уровне 45%, - Лазебная - Цензор.НЕТ 6912
показать весь комментарий
28.05.2020 13:25 Ответить
нагло врёт. величайший лидер современности утверждает

По прогнозам социологов показатель бедности в Украине может быть на уровне 45%, - Лазебная - Цензор.НЕТ 8196
показать весь комментарий
28.05.2020 13:30 Ответить
Материальные блага не безраничны. Если у некоторых их очень много, значит у кого-то их вовсе нет или очень мало.
Чтобы 1% в Украине жилось очень хорошо, почти половина должна жить в нищете.Это та капиталистическая система, которую шесть лет, под видом реформ, строят украинские политики.
А дальше будет еще хуже, потому что нет дна, которое не смогла бы пробить украинская власть.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:32 Ответить
То може повернемо Яника і заживемо знову?
показать весь комментарий
28.05.2020 13:39 Ответить
Без Кили Азирова не предлагать!
показать весь комментарий
28.05.2020 13:41 Ответить
Проблема не в Яныке, а в украинской власти.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:45 Ответить
Есть куча капстран у которых бедных людей не бывает,тем более нищих. Финляндия,Дания,Швеция,Норвегия,Люксембург,Швейцария. И они все давно капиталистические. Капитализм не равно бедность и нищета. Если выбираете человека-никто,клоуна,подставную шестерку в Президенты-бедность и нищета обеспечена при любой форме правления!
показать весь комментарий
28.05.2020 15:46 Ответить
А мы каким боком до Финляндии. Чтобы люди нормально жили, нужно развиваться без войны лет сто, как Финляндия или Швеция.
Еще вариант наводнить Украину деньгами, но такого никогда не будет.
Так что все это лапша на уши, о том, что будем жить как в Финляндии и Швеции.
Тут нужно не фантазировать, а думать о том, как сделать жизнь в Украине сносной для большей половины уже сейчас, потому, что то, что происходит сейчас, это надолго.
показать весь комментарий
28.05.2020 15:54 Ответить
Причем здесь война? Финляндия без войны не 100 в всего 80 лет. Израиль воюет всю свою историю-это не мешает развиватся. Кстати Израиль это тоже полусоциалистическая страна где налогообложение перераспределяет ВВП в пользу бедных и работающих на низкой квалификации.
Все зависит от законодательства и его исполнения. В социалистическо-капиталистических странах высокие налоги на богатство и высокие доходы-эти деньги идут на социальную уравниловку и создание условий чтобы бедных и тем более нищих быть не могло. В Финляндии даже работающий на самой низкой квалификации-не будет бедным. Государство обеспечит ему и его семье всякие льготы и тд чтобы даже при минимальной зарпате он достаточный доступ к благам
А в США войны не было-но нищих там полно(хоть это в основном заслуга их самих). В США либеральная экономика и нет такого сильного перераспределения ВВП в сторону бедных. Каждая страна делает свои законы и внутренею экономическую политику.
Я уже не говорю о странах типа Катара или Брунея или ОАЭ-там вобще фактический коммунизм при том что это капстраны. Но коммунизм держится на соотв законодательстве и сверхдоходах от нефтегаза
А вот в Украине даже при сверхдоходах от экспорта большинство населения всеравно было-бы бедное а олигархи забирали-бы все. При олигархах не может быть нормальной страны
показать весь комментарий
28.05.2020 16:08 Ответить
По прогнозам социологов показатель бедности в Украине может быть на уровне 45%, - Лазебная - Цензор.НЕТ 932
показать весь комментарий
28.05.2020 13:33 Ответить
Задолбали,Зеленский сказал 250 доляров не бедность. А значит бедность находится на уровне,только бомжей. Все остальные средний класс.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:34 Ответить
Если почти каждый второй беден, то откуда месяц назад в опросе взялось 70%, готовых дальше терпеть карантин? Т.е., закрытые предприятия и отсутствие зарплаты?
Слово "зубожіння", которым 2 года назад страницы Цензора просто пестрели, куда-то вообще исчезло.
Вот уже неделю по нашему областному центру просто не проехать. Сплошные пробки. Такое впечатление, что человек без машины еще больший лох, чем тот, кто без мобильника.
Так что, не гоните. Раз никто не возражал против Зелиных слов "зарплата 250 долларов это не бедность", значит "людям хватает".
показать весь комментарий
28.05.2020 13:36 Ответить
как по мне, это не недостаток.
показать весь комментарий
28.05.2020 14:09 Ответить
А как люди могли возразить? По вашему там (на пресс-конференции) были люди? Пусть ваше чмо выйдет в люди без охрани, и вот если оно вернется живое значит правда 250$ це не бідність.
показать весь комментарий
28.05.2020 15:41 Ответить
Эти 70% не видят связи между своей бедностью и НЕвыходом на работу. Что вы хотите от людей согласных голосовать за кого угодно и кого угодно сделать Президентом? Эти люди не мыслят логически и причинно-следственные связи не их конек.
показать весь комментарий
28.05.2020 15:49 Ответить
Ну к этому показателю надо стремиться, сейчас он за 70%
показать весь комментарий
28.05.2020 13:37 Ответить
БЕЙ ОЛИГАРХОВ !)
показать весь комментарий
28.05.2020 13:39 Ответить
Величайший писсюонист современности достаточно веско разьяснил, что при Барыге 5000 грн. - то на пол вареника, а при нем, то средний класс!
показать весь комментарий
28.05.2020 13:40 Ответить
самый низкий показатель бедности в Украине был в 2008 году, тогда это было 19,9%, и если бы не короновирусный кризис, то мы имели бы неплохие шансы достичь этого показателя в ближайшие три года.

Лукавит, ой лукавит. Показатели экономики 2008 в основном опирались на промышленность, те на отрасль, у которой есть возможности роста. А сейчас экономика опирается на переводы денег заробитчан - в первую очередь, доходы от сельхоз - во вторую и металлургию - в третью. Возможностей значительного роста доходов по первым двум позициям нет даже теоретически - земля и так эксплуатируется на истощение, население уменьшается, те роста количества гастов не откуда. Ну и рост выплат по долгам....
показать весь комментарий
28.05.2020 13:42 Ответить
ВЫВСЁВРЁТЕ!!!!!
5000 гр. это не бедность!
(А.В. ЗЕленский).
Щоб мама Римма с папой Сашей и твои дети с внуками и правнуками всю жизнь жили на эти 5000 гр.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:55 Ответить
Показатель бедности это когда зарплата или доход ниже 60% от средней заработной платы по стране. Поэтому получается,что все у кого доход ниже 6600 грв. бедные, а 95% пенсионеров нищие т.к. у них пенсия ниже прожиточного минимума
.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:59 Ответить
ЪЭто неправильный показатель бедности. Правильный это когда доход в семье ниже чем 500 долларов на человека-и тогда это нищета. Если доход на человека 500-1000 долларов-это просто бедность. Тем более что за послед годы цены в Украине на почти все практически догнали цены развитых стран(за исключением цен на сервис ручной труд) Тоесть в украине цены на основные продукты и товары и топливо-они доганаяю т например цены в Польше или Чехии при том что средняя ЗП в Чехии выше украинской в 3 раза
показать весь комментарий
28.05.2020 15:41 Ответить
Бедность есть везде, в Польше и в Чехии тоже есть.
показать весь комментарий
28.05.2020 15:48 Ответить
Но не в таких масштабах как в Украине. Если в стране бедных и нищих долее 70%-эта страна экономически недееспособна. Не способна к элементарному развитию-у беднонищих нет денег инвестировать в собственное развитие и развитие своей страны. А Кредиты Украина берет не для развития а для проедания и поддержки штанов-и это тупик
показать весь комментарий
28.05.2020 15:52 Ответить
Это они про Петю, видали, как похудал.
показать весь комментарий
28.05.2020 14:09 Ответить
министра соцполитики Марину Лазебную так і хочеться вас запитати ви там сьогодні уху елі, не, вчора, да? Ви курви хоч розумієте що люди останнім часом їдять менше ніж на 100$ у місяць? Це по вашому бідність чи ще не?
показать весь комментарий
28.05.2020 15:34 Ответить
В Украине реально-нищих не менее 50% населения. Еще 40% просто бедные. Остальные-небожители(в основном государственные воры и крупный частный бизнес за редким исключением людей которые честно зарабатывают приличные деньги)
показать весь комментарий
28.05.2020 15:37 Ответить
а смогут ли эти ваши социологи дать прогнозы когда бедные вырежут всех богатых ???
показать весь комментарий
28.05.2020 17:53 Ответить
За прогнозами соціологів, показник бідності в Україні може бути на рівні 45%, - Лазебна - Цензор.НЕТ 9353
показать весь комментарий
28.05.2020 20:44 Ответить
 
 