По прогнозам социологов показатель бедности в Украине может быть на уровне 45%, - Лазебная
Министерство социальной политики со ссылкой на данные социологов прогнозирует уровень бедности в стране на уровне 45%.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявила министр соцполитики Марина Лазебная.
"Я общалась на эту тему с Эллой Либановой (Элла Либанова - известный социолог, директор Института демографии и социальных исследований им. Н.В.Птухи НАН Украины, - Ред.), в том числе и по ее прогнозу относительно бедности. Она сказала, что самый низкий показатель бедности в Украине был в 2008 году, тогда это было 19,9%, и если бы не короновирусный кризис, то мы имели бы неплохие шансы достичь этого показателя в ближайшие три года. На начало года, без пандемии, институт прогнозировал около 30%. Уже сейчас они уточнили и по ее прогнозу получается, что критерий бедности в Украине - прогнозируется 45%", - отметила Лазебная.
При этом она отметила, что министерство будет делать предупредительные меры, чтобы этот показатель был лишь прогнозом. Возможно, по ее словам, будет пересмотрена система социального обеспечения. Финансирование будет сосредоточено на тех социальных мероприятиях, которые являются эффективными, и которые помогают человеку выйти из бедности.
"Сегодня работает система государственной социальной помощи малообеспеченным семьям. Мы ее максимально расширили. У меня нет сейчас данных, сколько именно безработных обратились за этой помощью, потому что мы немного опаздываем в статистике. Кроме того, пособия на детей, многодетным семьям, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью платятся. Помощь на детей-сирот и лишенных родительской опеки платится. Но, возможно, нужно будет делать дополнительные адресные программы социальной поддержки для отдельных категорий из групп риска. К примеру, там, где безработные родители, на иждивении имеют двух-трех малолетних детей. Но здесь важен не только социальная защита, но и поддержка системы занятости - как быстро мы для безработного отца или матери найдем работу и дадим им возможность работать. Это будет вопрос №1. Поэтому нужно разогревать экономику и стимулировать создание рабочих мест", - отметила министр.
Глава Минсоцполитики видит основной задачей системы социальной помощи помочь человеку выйти на самообеспечение.
"Это не я придумала, это европейская модель, так работают все страны. Нет такого, что мы всем говорим: заходите, всем раздаем деньги. Эти "вертолетные" деньги, как их называют, - это не выход. Страны этим путем не идут. И мы также будем исходить из-за занятости людей и предоставления необходимых соцуслуг", - рассказала министр.
Также она отметила, что министерству должно хватить средств до конца года на реализацию социальных программ.
"Мы посчитали: те программы, которые сегодня нужны для того, чтобы поддержать страну в нормальном состоянии, не дать людям упасть в пропасть бедности, обойдутся примерно в 10% ВВП. Тех средств, за которые отвечает Министерство социальной политики, нам достаточно. Мы их контролируем, корректируем, в пределах своих программ вправе их перебрасывать. Если из-за карантина, например, отложится оздоровительная кампания, мы перетрансформируем эти программы в другие. Но пока такой необходимости нет, средства есть, и ни одна программа пока не будет корректироваться. Но я, например, для себя определилась, что по итогам первого полугодия мы можем выйти с инициативами пересмотреть определенные программы", - резюмировала министр.
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Нужно просто сказать, что бедность - не бедность
Звание "самая бедная страна Европы" уже лет 15 уверенно держат Молдова и Украина. Ну а внутри это пары идет постоянная борьба, на 2018 это была Украина.
И всех это устраивает. И тех чиновников и олигархов, кто обворовывает и основную массу населения, которую обворовывают и которая живёт в нищете.
Чтобы 1% в Украине жилось очень хорошо, почти половина должна жить в нищете.Это та капиталистическая система, которую шесть лет, под видом реформ, строят украинские политики.
А дальше будет еще хуже, потому что нет дна, которое не смогла бы пробить украинская власть.
Еще вариант наводнить Украину деньгами, но такого никогда не будет.
Так что все это лапша на уши, о том, что будем жить как в Финляндии и Швеции.
Тут нужно не фантазировать, а думать о том, как сделать жизнь в Украине сносной для большей половины уже сейчас, потому, что то, что происходит сейчас, это надолго.
Все зависит от законодательства и его исполнения. В социалистическо-капиталистических странах высокие налоги на богатство и высокие доходы-эти деньги идут на социальную уравниловку и создание условий чтобы бедных и тем более нищих быть не могло. В Финляндии даже работающий на самой низкой квалификации-не будет бедным. Государство обеспечит ему и его семье всякие льготы и тд чтобы даже при минимальной зарпате он достаточный доступ к благам
А в США войны не было-но нищих там полно(хоть это в основном заслуга их самих). В США либеральная экономика и нет такого сильного перераспределения ВВП в сторону бедных. Каждая страна делает свои законы и внутренею экономическую политику.
Я уже не говорю о странах типа Катара или Брунея или ОАЭ-там вобще фактический коммунизм при том что это капстраны. Но коммунизм держится на соотв законодательстве и сверхдоходах от нефтегаза
А вот в Украине даже при сверхдоходах от экспорта большинство населения всеравно было-бы бедное а олигархи забирали-бы все. При олигархах не может быть нормальной страны
Слово "зубожіння", которым 2 года назад страницы Цензора просто пестрели, куда-то вообще исчезло.
Вот уже неделю по нашему областному центру просто не проехать. Сплошные пробки. Такое впечатление, что человек без машины еще больший лох, чем тот, кто без мобильника.
Так что, не гоните. Раз никто не возражал против Зелиных слов "зарплата 250 долларов это не бедность", значит "людям хватает".
Лукавит, ой лукавит. Показатели экономики 2008 в основном опирались на промышленность, те на отрасль, у которой есть возможности роста. А сейчас экономика опирается на переводы денег заробитчан - в первую очередь, доходы от сельхоз - во вторую и металлургию - в третью. Возможностей значительного роста доходов по первым двум позициям нет даже теоретически - земля и так эксплуатируется на истощение, население уменьшается, те роста количества гастов не откуда. Ну и рост выплат по долгам....
5000 гр. это не бедность!
(А.В. ЗЕленский).
Щоб мама Римма с папой Сашей и твои дети с внуками и правнуками всю жизнь жили на эти 5000 гр.
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