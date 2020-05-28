По прогнозам социологов показатель бедности в Украине может быть на уровне 45%, - Лазебная

Министерство социальной политики со ссылкой на данные социологов прогнозирует уровень бедности в стране на уровне 45%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

"Я общалась на эту тему с Эллой Либановой (Элла Либанова - известный социолог, директор Института демографии и социальных исследований им. Н.В.Птухи НАН Украины, - Ред.), в том числе и по ее прогнозу относительно бедности. Она сказала, что самый низкий показатель бедности в Украине был в 2008 году, тогда это было 19,9%, и если бы не короновирусный кризис, то мы имели бы неплохие шансы достичь этого показателя в ближайшие три года. На начало года, без пандемии, институт прогнозировал около 30%. Уже сейчас они уточнили и по ее прогнозу получается, что критерий бедности в Украине - прогнозируется 45%", - отметила Лазебная.

При этом она отметила, что министерство будет делать предупредительные меры, чтобы этот показатель был лишь прогнозом. Возможно, по ее словам, будет пересмотрена система социального обеспечения. Финансирование будет сосредоточено на тех социальных мероприятиях, которые являются эффективными, и которые помогают человеку выйти из бедности.

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"Сегодня работает система государственной социальной помощи малообеспеченным семьям. Мы ее максимально расширили. У меня нет сейчас данных, сколько именно безработных обратились за этой помощью, потому что мы немного опаздываем в статистике. Кроме того, пособия на детей, многодетным семьям, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью платятся. Помощь на детей-сирот и лишенных родительской опеки платится. Но, возможно, нужно будет делать дополнительные адресные программы социальной поддержки для отдельных категорий из групп риска. К примеру, там, где безработные родители, на иждивении имеют двух-трех малолетних детей. Но здесь важен не только социальная защита, но и поддержка системы занятости - как быстро мы для безработного отца или матери найдем работу и дадим им возможность работать. Это будет вопрос №1. Поэтому нужно разогревать экономику и стимулировать создание рабочих мест", - отметила министр.

Глава Минсоцполитики видит основной задачей системы социальной помощи помочь человеку выйти на самообеспечение.

"Это не я придумала, это европейская модель, так работают все страны. Нет такого, что мы всем говорим: заходите, всем раздаем деньги. Эти "вертолетные" деньги, как их называют, - это не выход. Страны этим путем не идут. И мы также будем исходить из-за занятости людей и предоставления необходимых соцуслуг", - рассказала министр.

Также она отметила, что министерству должно хватить средств до конца года на реализацию социальных программ.

"Мы посчитали: те программы, которые сегодня нужны для того, чтобы поддержать страну в нормальном состоянии, не дать людям упасть в пропасть бедности, обойдутся примерно в 10% ВВП. Тех средств, за которые отвечает Министерство социальной политики, нам достаточно. Мы их контролируем, корректируем, в пределах своих программ вправе их перебрасывать. Если из-за карантина, например, отложится оздоровительная кампания, мы перетрансформируем эти программы в другие. Но пока такой необходимости нет, средства есть, и ни одна программа пока не будет корректироваться. Но я, например, для себя определилась, что по итогам первого полугодия мы можем выйти с инициативами пересмотреть определенные программы", - резюмировала министр.