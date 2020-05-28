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Разведение войск на Донбассе не снижает уровень потерь, "Голос" предлагает создать демилитаризованную зону, - Рахманин

Разведение войск на Донбассе не снижает уровень потерь,

Разведение войск на Донбассе расширяет так называемая серую зону, которая в скором времени та или иная сторона может снова занять.

Об этом нардеп "Голоса" Сергей Рахманин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Разведение может вызвать лишь временное улучшение условий безопасности проживающих там граждан. Но в массе случаев не происходит даже этого", - отмечает нардеп.

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Рахманин перечислил три аргумента в пользу создания на Донбассе демилитаризованной зоны.

"Согласно нашей Стратегии, демилитаризованная зона предполагает наличие территории глубиной 2,5 километра, на которой нет военнослужащих и местного населения. Нет никого и ничего. Почему была выбрана именно такая глубина? Совет военных – на эту дистанцию прицельно не работают ЗУ, КПВТ, АГС, НСВ, СВД, не говоря уже об АК. И это уже снижает риски потерь в условиях, когда тяжелое вооружение, в частности, артиллерийское, объективно говоря, используется не так часто.

Второй момент. Создав демилитаризованную зону и (к сожалению, это вынужденная мера) эвакуировав оттуда местное население, мы снижаем потери не только среди личного состава вооруженных сил и других силовых структур, которые выполняют боевые задачи в зоне операции объединенных сил, но и среди местного населения.

Третий момент - психологический, очень важный. Одна из самых больших проблем среди личного состава –– это деморализация личного состава. Люди пришли сражаться за страну – но при этом не идут вперед, не освобождают свою территорию, поскольку не получают такого приказа. И люди не защищают свою страну, потому что противоположная сторона тоже не переходит в наступление. Они сидят в окопах и каждый день ждут прилета осколка или снайперской пули", - сказал нардеп.

Полный текст интервью с Сергеем Рахманиным читайте по ссылке.

Донбасс (26955) Рахманин (120) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+10
А ще цю демілітаризовану зону потрібно замінувати, додати колючий дріт тощо. А ще закрити пункти пропуску, ввести тотальну блокаду і припинити виплати пенсій.

Коротше, відгородитися від сєпарні так само, як Південна Корея в 1953 році відгородилася від комуняк з КНДР...
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28.05.2020 13:24
+10
а хто контролюватиме ту демілітаризовану зону? Прокасапське ОБСЄ?
Та нафік нада...
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28.05.2020 13:27
+8
В який бік будимо штовхати ці 2,5 кілометра? Як що в бік ворога, то добре.
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28.05.2020 13:29
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Правила форума Совет форумчан
А ще цю демілітаризовану зону потрібно замінувати, додати колючий дріт тощо. А ще закрити пункти пропуску, ввести тотальну блокаду і припинити виплати пенсій.

Коротше, відгородитися від сєпарні так само, як Південна Корея в 1953 році відгородилася від комуняк з КНДР...
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28.05.2020 13:24 Ответить
Это простой путь, но не решение проблемы. Что делать с теми кто испытывает тёплыё чувства к московии? А таких любителей выбравших рыгов на юго-востоке полно. Плюс симпатиков - просто постреливают много. Я вижу только один выход -доказываешь обратное многократной прогонкой через полиграф и получаешь право голоса на выборах. Передкаждыми выборами! Для тех кто после 3-5 раз не перестал симпатизировать московии - принудительная депортация в лугандон. Лучше - это стадо держать там. Я общался с такими - это существа, которые не дадут жить другим. Я за то, чтобы на 50 лет луганду сделать автономной резервацией.
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28.05.2020 14:47 Ответить
Та ні краще відбирати громадянство або саджати. А вибори то кого вам олігархи підсунуть (допустять до виборів) того й оберете, не обманюйте себе і людей.
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28.05.2020 15:27 Ответить
Ну и чем отвод войск отличается от создания зоны на которой нет солдат?
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28.05.2020 13:24 Ответить
а хто контролюватиме ту демілітаризовану зону? Прокасапське ОБСЄ?
Та нафік нада...
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28.05.2020 13:27 Ответить
Голос!
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28.05.2020 13:33 Ответить
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28.05.2020 13:34 Ответить
Гав! Гав! Гав! 😁 Так собачки відповідають на команду "Голос". А Разманін - дурень. З кацапами демілітаризовану зону створити не можливо. Навпаки - потрібно створювати мупермілітаризовану. Щоб їм і в голову не приходило пхатися туди.
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28.05.2020 14:02 Ответить
Між Кореями ДМЗ ніхто не контролює - достатньо замінувати все добре там!
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28.05.2020 16:28 Ответить
"Голос" может предлагать что-угодно, но решения принимаются в москве и спускаются в офис на банковой.
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28.05.2020 13:28 Ответить
Без полного минирования этой зоны идея окажется нежизнеспособной . А на минирование не даст добро ОБСЕ , ЕСПЧ , ПАСЕ и другие вечно встревоженные и обеспокоенные
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28.05.2020 13:28 Ответить
В який бік будимо штовхати ці 2,5 кілометра? Як що в бік ворога, то добре.
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28.05.2020 13:29 Ответить
Ну да, конечно это будет тот же самый отвод войск с обоих сторон, только еще и предлагается население переселить, а так тоже самое.
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28.05.2020 13:31 Ответить
З обох сторін? А що, таке колись було?
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28.05.2020 13:35 Ответить
Треба таку як між Південною та Північною Кореями,і з присутністю військових НАТО.
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28.05.2020 13:30 Ответить
Моё мнение -орда готовится к расширению агрессии против народа Украины.Все ресурсы подгоняются.Должен быть мгновенный зубодробительный ответ.Оппозиция является отвлекающим манёвром.Заговаривает зубы,усыпляет бдительность.Де факто работает на Плешфюрера.Есть ли системные аналитики в стратегическом командовании Украины? Все ли шайтаны раскрыты и изловлены?Или власть приукрашивает военную действительность?Шапкозакидательство и бравада не раз Украине выходили боком.Лучше перебдить,чем недобдить.Оппозиция не сдаёт своих шайтановых.
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28.05.2020 13:35 Ответить
Хорватский вариант давно придумали. Наши все думают, как бы отлизать Путину с высоко поднятой головой.
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28.05.2020 13:37 Ответить
ДРГ кацапов будет каждую ночь шастать по ничейной территории и убивать наших воинов. Вакарчук еще больший дебил, нежели Зе. Только полное закрытие пунктов пропусков и жесткая ответка помогут в данной ситуации. Пропуск только по спецпропускам в экстренных случаях или раз в год на определенный срок с указанием цели перехода линии фронта. Никаких сепарских пенсий и никаких переговоров с террористами.
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28.05.2020 13:38 Ответить
Ваші б слова та до бога. Тільки ми ж знову почуємо - "там же наші люді, нужно открыть еще одін пункт пропуска", "нужно провести выбори, перестать стрелять" и т.д.
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28.05.2020 15:20 Ответить
Між Кореями нічейна територія замінована і ніхто не шастає))
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28.05.2020 16:29 Ответить
В Кореях за порядком следят США, а у нас ОБСЕ недоношенное.
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28.05.2020 18:32 Ответить
На сколько я помню, президент Московии предлагал ввести миротворцев на линию разграничения. Тогда Украина благоразумно от этого отказалась, требуя если будут вводиться миротворцы то на всю захваченную территорию.
Чем это предложение лучше миротворцев на линии разграничения?
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28.05.2020 13:51 Ответить
пошел в будку, свинособака!
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28.05.2020 14:09 Ответить
ти впевнений, що не помилився?
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28.05.2020 15:23 Ответить
Ще одна феесбешна консерва засмерділа. А як голосив, як голосив... Курва .
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28.05.2020 13:56 Ответить
Мы можем что угодно и как угодно фантазировать, а реакция беса путлера пргнозируема, разрубить этот искусственный узел могут только мощные, убийственные санкции, или стереть с лица земли кремлевскую террористическую банду, но сами мы, без поддержки штатов и запада, мы не осилим.
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28.05.2020 14:03 Ответить
Та ваша правда, імпотенти нікого осіліть не зможуть. Осіліть зможуть тільки ті хто бореться, і ніхто за вас воювати не прийде, допомогти то да - а воювати ні.
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28.05.2020 15:15 Ответить
Демілітаризована зона на першому етапі повинна починатися на лінії розмежування та закінчуватись на кордоні з московією. Другий етап - створення демілітаризованої зони від кордонів України і до Уралу, від Чорного моря до Льодовитого океану.
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28.05.2020 14:04 Ответить
А вот и ГОЛОС русский голосок подал.
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28.05.2020 14:06 Ответить
"создать демилитаризованную зону" треба та тільки на кордоні з отсосією
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28.05.2020 14:55 Ответить
Стер всі пісні Славка з вінта.
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28.05.2020 14:59 Ответить
Еще один военный стратег.
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28.05.2020 15:10 Ответить
Сергей Рахманин иди на буй, блді кацапськи як ви вже набридли. Треба вбивати нелюда а не створювати якісь зони та відводити війська.
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28.05.2020 15:12 Ответить
И что тольку с такой зоны? Это просто сдать свои территории без возможности вернуть их обратно.
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29.05.2020 03:54 Ответить
 
 