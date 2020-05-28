Разведение войск на Донбассе не снижает уровень потерь, "Голос" предлагает создать демилитаризованную зону, - Рахманин

Разведение войск на Донбассе расширяет так называемая серую зону, которая в скором времени та или иная сторона может снова занять.

Об этом нардеп "Голоса" Сергей Рахманин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Разведение может вызвать лишь временное улучшение условий безопасности проживающих там граждан. Но в массе случаев не происходит даже этого", - отмечает нардеп.

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Рахманин перечислил три аргумента в пользу создания на Донбассе демилитаризованной зоны.

"Согласно нашей Стратегии, демилитаризованная зона предполагает наличие территории глубиной 2,5 километра, на которой нет военнослужащих и местного населения. Нет никого и ничего. Почему была выбрана именно такая глубина? Совет военных – на эту дистанцию прицельно не работают ЗУ, КПВТ, АГС, НСВ, СВД, не говоря уже об АК. И это уже снижает риски потерь в условиях, когда тяжелое вооружение, в частности, артиллерийское, объективно говоря, используется не так часто.

Второй момент. Создав демилитаризованную зону и (к сожалению, это вынужденная мера) эвакуировав оттуда местное население, мы снижаем потери не только среди личного состава вооруженных сил и других силовых структур, которые выполняют боевые задачи в зоне операции объединенных сил, но и среди местного населения.

Третий момент - психологический, очень важный. Одна из самых больших проблем среди личного состава –– это деморализация личного состава. Люди пришли сражаться за страну – но при этом не идут вперед, не освобождают свою территорию, поскольку не получают такого приказа. И люди не защищают свою страну, потому что противоположная сторона тоже не переходит в наступление. Они сидят в окопах и каждый день ждут прилета осколка или снайперской пули", - сказал нардеп.

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