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В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице американского штата Миннесота, Миннеаполисе, протесты, которые начались из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, переросли в массовые беспорядки и погромы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает CBS News.

В издании отмечают, что протесты рядом с местом гибели Флойда начались несколько дней назад, однако в ночь на 28 мая ситуация обострилась. Правоохранители сообщают, что начали применять слезоточивый газ, когда демонстрации переросли в многочисленные пожары, погромы магазинов и предприятий. Они призывают активистов протестовать мирно.

Также во время демонстраций был застрелен один человек. Пока неясны обстоятельства происшествия, полиция задержала подозреваемого и начала расследование.

Флойд Джордж умер несколько дней назад при задержании. На видео, которое разошлось по соцсетям, полицейский держал колено на горле мужчины в течение восьми минут. При этом Флойд говорил: "Пожалуйста, пожалуйста, мне нечем дышать".

Задержанного в бессознательном состоянии доставили в больницу, где он и умер. В заключении было указано, что Флойд якобы сопротивлялся задержанию и умер в результате несчастного медицинского случая при взаимодействии с полицией.

В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва 01

Четверо полицейских, причастных к задержанию, уволены. Демонстранты провели протест у дома правоохранителя, который ставил колено на горло Флойда, и у жилья прокурора, расследующего дело.

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В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва 02

На инцидент уже отреагировал президент США Дональд Трамп, заявив, что "справедливость восторжествует". Его вероятный визави на предстоящих выборах Джозеф Байден сказал, что это "не единичный трагический инцидент, а часть укоренившейся системы несправедливости".

В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва 03
В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва 04
В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва 05
В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва 06
В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва 07
В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва 08
В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва 09
В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва 10
В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва 11
В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва 12
В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва 13
В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва 14
В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва 15
В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва 16
В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва 17
В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва 18
В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва 19
В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва 20
Фото: ЕРА

беспорядки (333) США (26336) убийство (6474)


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Топ комментарии
+42
Гордые домбасские шахтьоры дошли до Америки. Ждьом когда поттянуцца трактористы и комбайньоры.
В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва - Цензор.НЕТ 5042
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28.05.2020 13:35
+42
Та насрать им на того ниҐҐера. Видно же, что люди захотели помародерствовать.
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28.05.2020 13:37
+41
А магазины зачем грабить? Напоминает дамбацкий День взятия METRO.
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28.05.2020 13:37
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До речі, ніхто не в курсі, чи подібні "протести" - в значенні погроми та пограбування - відбуваються, коли поліцаї застрелять латиноса-азіата-білого-мусульманина ?
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29.05.2020 05:30 Ответить
Обычные мародеры
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08.06.2020 06:37 Ответить
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