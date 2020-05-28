В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице американского штата Миннесота, Миннеаполисе, протесты, которые начались из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, переросли в массовые беспорядки и погромы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает CBS News.

В издании отмечают, что протесты рядом с местом гибели Флойда начались несколько дней назад, однако в ночь на 28 мая ситуация обострилась. Правоохранители сообщают, что начали применять слезоточивый газ, когда демонстрации переросли в многочисленные пожары, погромы магазинов и предприятий. Они призывают активистов протестовать мирно.

Также во время демонстраций был застрелен один человек. Пока неясны обстоятельства происшествия, полиция задержала подозреваемого и начала расследование.

Флойд Джордж умер несколько дней назад при задержании. На видео, которое разошлось по соцсетям, полицейский держал колено на горле мужчины в течение восьми минут. При этом Флойд говорил: "Пожалуйста, пожалуйста, мне нечем дышать".

Задержанного в бессознательном состоянии доставили в больницу, где он и умер. В заключении было указано, что Флойд якобы сопротивлялся задержанию и умер в результате несчастного медицинского случая при взаимодействии с полицией.

Четверо полицейских, причастных к задержанию, уволены. Демонстранты провели протест у дома правоохранителя, который ставил колено на горло Флойда, и у жилья прокурора, расследующего дело.

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На инцидент уже отреагировал президент США Дональд Трамп, заявив, что "справедливость восторжествует". Его вероятный визави на предстоящих выборах Джозеф Байден сказал, что это "не единичный трагический инцидент, а часть укоренившейся системы несправедливости".





































Фото: ЕРА