Бывший наемник РФ, повоевавший и в рядах ВСУ, приговорен к 6,5 годам тюрьмы
Орджоникидзевский райсуд г. Мариуполя на основании обвинения прокуратуры Донецкой области приговорил к 6.5 годам лишения свободы мужчину, который принимал непосредственное участие в преступной деятельности террористической организации - незаконных вооруженных формированиях РФ на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Суд установил, что в июля 2014 года уроженец Кривого Рога по собственному желанию вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований РФ и в апреле 2015 воевал против военных подразделений ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей, в частности в районе городов Минусинск, Дебальцево, Фащевка и в Старобешевском районе.
Весной 2016 года он изменил свои политические предпочтения и, пытаясь искупить свою вину, уволился из рядов НЗФ, вступил в состав одного из подразделений ВСУ и в течение 1 года участвовал в вооруженных противостояниях с бывшими "побратимами", сообщает ОГП.
Эти обстоятельства, а также искреннее раскаяние мужчины и активное содействие в раскрытии преступления учтены судом при назначении наказания.
Санкция статьи ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
С августа 2015 по август 2016 задержанный проходил службу в одной из бригад ВСУ, где во время обстрела боевиков получили ранения.
После лечения трудоустроился в "пятую самоходно-гаубичную батарею Цитадели" на должность гранатометчика. За "службу" на боевиков получал 15 тыс. российских рублей.
С октября 2016 года - гранатометчик "армии ДНР"
В феврале 2017 он возвращается в родной Мирноград, где уже на следующий день идет ... в наш военкомат. Там его направляют обратно в "родную" бригаду. Два месяца он воюет против своих "однополчан" боевиков и уже в апреле 2017 он демобилизуется и идет обратно в Донецк.
Потом приехал снова в Покровск, чтобы увидеть свою возлюбленную, там его и задержали.
Задержанный за два последних года успел повоевать дважды как на стороне Украины, так и на стороне боевиков. По его словам, хронология его переходов выглядит так: ВСУ - "ДНР" - ВСУ - "ДНР".