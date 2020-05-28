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Новости
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Бывший наемник РФ, повоевавший и в рядах ВСУ, приговорен к 6,5 годам тюрьмы

Бывший наемник РФ, повоевавший и в рядах ВСУ, приговорен к 6,5 годам тюрьмы

Орджоникидзевский райсуд г. Мариуполя на основании обвинения прокуратуры Донецкой области приговорил к 6.5 годам лишения свободы мужчину, который принимал непосредственное участие в преступной деятельности террористической организации - незаконных вооруженных формированиях РФ на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Суд установил, что в июля 2014 года уроженец Кривого Рога по собственному желанию вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований РФ и в апреле 2015 воевал против военных подразделений ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей, в частности в районе городов Минусинск, Дебальцево, Фащевка и в Старобешевском районе.

Весной 2016 года он изменил свои политические предпочтения и, пытаясь искупить свою вину, уволился из рядов НЗФ, вступил в состав одного из подразделений ВСУ и в течение 1 года участвовал в вооруженных противостояниях с бывшими "побратимами", сообщает ОГП.

Эти обстоятельства, а также искреннее раскаяние мужчины и активное содействие в раскрытии преступления учтены судом при назначении наказания.

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Санкция статьи ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

боевик (16779) Донбасс (26955) Офис Генпрокурора (2453)


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Топ комментарии
+9
Орджопакидзовский райсуд не коснулась декомунизация.
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28.05.2020 13:49
+6
Ну, воював все-таки проти кацапів. Більшість з нас, коментаторів в цей час коментувати з дивана. Тому зрозуміти можна. Так і написано, до речі: суд врахував...
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28.05.2020 13:53
+5
Тут случай ещё покруче.
С августа 2015 по август 2016 задержанный проходил службу в одной из бригад ВСУ, где во время обстрела боевиков получили ранения.

После лечения трудоустроился в "пятую самоходно-гаубичную батарею Цитадели" на должность гранатометчика. За "службу" на боевиков получал 15 тыс. российских рублей.

С октября 2016 года - гранатометчик "армии ДНР"

В феврале 2017 он возвращается в родной Мирноград, где уже на следующий день идет ... в наш военкомат. Там его направляют обратно в "родную" бригаду. Два месяца он воюет против своих "однополчан" боевиков и уже в апреле 2017 он демобилизуется и идет обратно в Донецк.
Потом приехал снова в Покровск, чтобы увидеть свою возлюбленную, там его и задержали.

Задержанный за два последних года успел повоевать дважды как на стороне Украины, так и на стороне боевиков. По его словам, хронология его переходов выглядит так: ВСУ - "ДНР" - ВСУ - "ДНР".

Бывший наемник РФ, повоевавший и в рядах ВСУ, приговорен к 6,5 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2264
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28.05.2020 13:54
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от 8, а дали 6.5
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28.05.2020 13:42 Ответить
Ну, воював все-таки проти кацапів. Більшість з нас, коментаторів в цей час коментувати з дивана. Тому зрозуміти можна. Так і написано, до речі: суд врахував...
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28.05.2020 13:53 Ответить
Орджопакидзовский райсуд не коснулась декомунизация.
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28.05.2020 13:49 Ответить
Тут случай ещё покруче.
С августа 2015 по август 2016 задержанный проходил службу в одной из бригад ВСУ, где во время обстрела боевиков получили ранения.

После лечения трудоустроился в "пятую самоходно-гаубичную батарею Цитадели" на должность гранатометчика. За "службу" на боевиков получал 15 тыс. российских рублей.

С октября 2016 года - гранатометчик "армии ДНР"

В феврале 2017 он возвращается в родной Мирноград, где уже на следующий день идет ... в наш военкомат. Там его направляют обратно в "родную" бригаду. Два месяца он воюет против своих "однополчан" боевиков и уже в апреле 2017 он демобилизуется и идет обратно в Донецк.
Потом приехал снова в Покровск, чтобы увидеть свою возлюбленную, там его и задержали.

Задержанный за два последних года успел повоевать дважды как на стороне Украины, так и на стороне боевиков. По его словам, хронология его переходов выглядит так: ВСУ - "ДНР" - ВСУ - "ДНР".

Бывший наемник РФ, повоевавший и в рядах ВСУ, приговорен к 6,5 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2264
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28.05.2020 13:54 Ответить
Теперь на зоне у него будет время писать мемуары о своей бурной военной деятельности.
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28.05.2020 14:44 Ответить
Искал себя.
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28.05.2020 17:32 Ответить
В мене до нього тільки одне питання: скількох кацапів він "замочив"?
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28.05.2020 18:11 Ответить
Когда кацапов будут в плен брать?
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28.05.2020 18:57 Ответить
Кино нужно снимать!
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28.05.2020 19:26 Ответить
Якби не служив в ЗСУ то маріупольський суд виписав би три роки умовно .
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28.05.2020 19:36 Ответить
 
 