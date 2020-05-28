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Новости
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Наливайченко: Деркач еще в 2017 году был депортирован из России. ДОКУМЕНТ

Наливайченко: Деркач еще в 2017 году был депортирован из России. ДОКУМЕНТ

Народный депутат Андрей Деркач был депортирован из России в 2017 году.

Об этом в сообщают "Украинские новости" заявил экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко.

Комментируя вопрос о "руке Москвы" в "пленках Деркача", он отметил, что ситуация гораздо сложнее, чем ее подают.

"Что касается "руки Москвы", то знаю, и есть соответствующие документы, Андрей Деркач был депортирован из России. Это сделала российская власть в 2017 году. По "странному" стечению обстоятельств депортировали и запретили въезд в Россию Деркачу после того, как ГПУ, на основании его заявления, открыла уголовное производство в отношении должностных лиц НАБУ по факту вмешательства в выборы президента США", – сообщил Наливайченко.

По его информации, люди, которые передавали "пленки" Деркачу, находятся в Украине.

"Насколько мне известно, люди, которые передавали эти пленки народному депутату Андрею Деркачу для обнародования, хотели привлечь внимание к ужасной коррупции и лжи на самом высоком уровне именно в украинской власти. И эти люди в Украине", – отметил Наливайченко.

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Экс-председатель СБУ настаивает на том, что записи должны быть расследованы правоохранительными органами.

"Более того, я настаиваю на создании следственной комиссии в парламенте. В своей деятельности приложил много усилий для выявления коррупционных схем Порошенко, в том числе и в оборонном секторе, и передавал информацию о сделках Свинарчука и Ко, как украинским правоохранителям, так и в министерство юстиции США", – заявил Наливайченко.

Он еще раз подчеркнул, что временная следственная комиссия ВР нужна, но не с названием "пленки Байдена и Порошенко". Эта комиссия должна расследовать коррупцию и сделки ОПГ во главе с Порошенко.

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Редакция "Украинских новостей" обратилась за комментарием к народному депутату Андрею Деркачу. В ответ он прислал копию документа о запрете на въезд в Российскую Федерацию. Публикуем предоставленный документ.

Наливайченко: Деркач еще в 2017 году был депортирован из России 01
Наливайченко: Деркач еще в 2017 году был депортирован из России 02

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал записи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена". На записях обсуждается отставка Шокина в обмен на 1 млрд долл. гарантий США, внешнее управление украинской властью и повышение тарифов вместо 75 на 100%.

Деркач Андрей (134) Наливайченко (894) россия (95326)


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Топ комментарии
+39
"Депортирован"? В 2017 году?!!! Да вы шо!? И ЭТО - алиби?!?!? Да ЭТО - ДЕШЕВАЯ легенда для внедрения недешевого агента РФ!!!! Версия куда более вероятная на мой взгляд.
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28.05.2020 13:54
+36
Одна гэбэшная крыса отмазывает вторую гэбешную крысу.
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28.05.2020 13:45
+33
О, а вот и еще один борцун с коррупцией подтянулся
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28.05.2020 13:45
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О, а вот и еще один борцун с коррупцией подтянулся
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28.05.2020 13:45 Ответить
"Депортирован"? В 2017 году?!!! Да вы шо!? И ЭТО - алиби?!?!? Да ЭТО - ДЕШЕВАЯ легенда для внедрения недешевого агента РФ!!!! Версия куда более вероятная на мой взгляд.
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28.05.2020 13:54 Ответить
НАЛИВАЙЧЕНКО -А НУ-КА РАССКАЖИ КАК ТЫ,УЧИЛСЯ С 91 по 94 гг. В московии в ИНСТИТУТЕ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКЕ им.Андропова (читайте биографию этого"честнейшего "человека ), УКРАИНА УЖЕ БЫЛА НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ,НО ТЫ НЕ УШЕЛ ПОМОГАТЬ УКРАИНЕ ,А УЧИЛСЯ ДАЛЬШЕ И ЗАПОМНИТЕ БЫВШИХ кэгэбэшников и фэсбэшников НЕ БЫВАЕТ!!!!!!! ТЫ ПРИСЯГАЛСЯ НА ВЕРНОСТЬ МОСКОВИИ,А СЕЙЧАС БЕС --ТЫ СТАЛ КРИСТАЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ !!!!! ПОРОХ НЕ СВЯТОЙ---НО ГДЕ ТВОИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА О ЕГО ВОРОВСТВЕ ???? ЭТО ВЫСЕР В ВОДУ !!!! КСТАТИ МАРЧУК УВОЛИЛ НАЛИВАЙЧЕНКО ИЗ СБУ С ФОРМУЛИРОВКОЙ "СЛУЖЕБНОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ". ВОПРОС КАК ЮЛЬКА СТАВИЛО ЭТО НЕДОРОЗУМЕНИЕ РУКОВОДИТЬ СБУ ЕСЛИ ОТ НЕГО ВОНЯЕТ ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ !!!!!!!
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28.05.2020 15:35 Ответить
Одна гэбэшная крыса отмазывает вторую гэбешную крысу.
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28.05.2020 13:45 Ответить
Именно - Одна гэбэшная крыса отмазывает вторую гэбешную крысу!!!
Этим сказано все. Дальше можно не читать
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28.05.2020 14:34 Ответить
Обговорення особистості Деркача не має жодного сенсу. Важливо те, що міститься на записах. А містяться там дуже незручні факти, як для минулої української влади, так і для демпартії США.
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28.05.2020 13:48 Ответить
ти ці плівки слухав чи робив?
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28.05.2020 13:53 Ответить
Огласите весь список, я записываю
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28.05.2020 14:08 Ответить
Верить потомственному чекисту - себя не уважать!
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28.05.2020 13:48 Ответить
Наливайка закончил школу КГБ в 1993 году уже во время независимости как и Деркач.
Засланный агент. Бывших агентов не бывает. Порошенко вовремя его раскусил - вот он и примкнул к Жуле Капительман. Флюгер и агент.
В феврале 1994 года, по собственному желанию был отчислен из института и возвратился на Украину в распоряжение СБУ. В апреле 1994 года, на основании поданного рапорта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 старший лейтенант Наливайченко был уволен в запас приказом председателя СБУ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Евгения Марчука «в связи со служебным несоответствием»
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28.05.2020 14:17 Ответить
И что, господин Наливайченко, раз депортировали Деркача русские, значит, он чист?
Уверен, что это не "многоходовочка"? Русские эсбэушника просто так в жизни не отпустили бы.
Похоже, тебе Порох так же ужасен, как и Зеле. Единственное, к чему ты "много усилий приложил", так это к тому, что прое@ал Януковича вместе с Аваковым.
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28.05.2020 13:51 Ответить
Смешко, Сивкович, Наливайченко, Попов, Йуля Тимошенко, Андрей Галущак, Деркач это общеизвестные агенты КГБ/ФСБ.. а еще много неизвестных..
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28.05.2020 13:53 Ответить
+ Портнов и Лукаш.
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28.05.2020 14:13 Ответить
+ Ильяшов (муж Лукаш) экс глава внешней разведки Украины (при Януковоще).. сейчас прячется в Рашке..
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28.05.2020 14:28 Ответить
+ Аталотий Гриценко, + нынешний министр обороны Таран (я подозреваю тоже засланный казачок)..
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28.05.2020 14:29 Ответить
вот свежая новость: МинОбороны (Таран) https://mil.in.ua/uk/news/minoborony-prypynylo-finansuvannya-modernizatsiyi-su-24mr/ Міноборони припинило фінансування модернізації Су-24МР
https://mil.in.ua/uk/news/minoborony-prypynylo-finansuvannya-modernizatsiyi-su-24mr/
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28.05.2020 14:45 Ответить
Гандзя Хервам
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28.05.2020 14:38 Ответить
Наливайченко агент кацапии, тупо спалился защищая другого агента кацапии.
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28.05.2020 14:10 Ответить
и агент Жульки, которого уволил в свое время Порошенко. вот он ему мстит.
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28.05.2020 14:13 Ответить
Котрый в бытность руководителем СБУ уничтожил все доки по Жуленьке.
А перед выборами преза в 2019 все не вылазил из штатов с чумайданами компроматов на Пороха. так старался, так старался, чуть пуп не надорвал
Ну а теперь, отсидемшись после провала, выплыл лизнуть гниду по духу Дрюкача
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28.05.2020 14:43 Ответить
похлопаем в ладошки деркачу что его даже на россии н.х послали...((()
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28.05.2020 14:21 Ответить
Бо такое продажное г.. и там плохо воняло
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28.05.2020 14:45 Ответить
Ха-ха-ха)))что ж так палятся гебешные крысы ,в последнее время...прямо истерика у них,начиная с зелупы, не хилая такая
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28.05.2020 14:26 Ответить
Кгбіст Наливайченко мав сказати бульш коректно: У 2017 році Деркач був відправлений на спецзавдання.
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28.05.2020 14:26 Ответить
Ну депортировали. Ну и что? Теперь записать его в патриоты?
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28.05.2020 14:38 Ответить
Зачем Деркачу ездить в россию , если в Украину могут ездить российськие эмиссары .Работа под прикрытием .Это когда россия делает из граждана Украины не Въездного и делают из него Националиста ," патриота " . У нас должны быть спецслужбы Украинские, вот пускай и разбераются, а не дилетанты Фотографы с мясниками и Клоунами.
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28.05.2020 14:43 Ответить
он воно що...то диркач ще й патріот оказується...уже зовсім не смішно
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28.05.2020 14:58 Ответить
Смешно читать, как кацапо-зелень гавкает на Наливайченко, обзывая "рукой маасквы". Это тот самый Наливайченко, которого они годами обзывали нацистом, который стоял у истоков создания "Тризуба" и "Правого сектора" и их реальной военно-полевой подготовки на полигонах СБУ, у которого Ярош был в официальных помощниках, который тесно сотрудничает с властью США и их спецслужбами - и раньше, и сейчас. Вы уж как-то определитесь, зеленокацапы, он "ваш" или таки "не ваш", бугага
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28.05.2020 15:02 Ответить
вообще то это порохоботы гавкают на Наливайченко...
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28.05.2020 15:23 Ответить
С каких пор кгбешники вдруг стали патриотами Украины? У этих мразей "бывших" не бывает. Они все- спящие ячейки до поры до времени. И наливайко ваш был внедрен не только в СБУ но и еще пытался гадить американцам под видом спецслужбы Украины. А где сейчас ваши "патрыотычны" трезубы и правый сектор? Такие все были грамотные все при Порохе, а сейчас при откровенной сдаче интересов Украины мордору зеленожопыми по всем направлениям, втянули язык в опу, команды из москвы же не получили. А еше мы тоже знаем "редких патриотов"- нацжен с белой вошью, и нацкорпус. Тоже гавкают по команде бабломойского и за его бабло, уроды.
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28.05.2020 15:42 Ответить
пока в Украине не будет закона запрещающего бывшим ученикам,слушателям и сотрудникам гебнявым и лицам связаными комунистическими партийными билетами,ровно как и комсомольским деятелям принимать участие в выборах,избиратся на государственные должности и выборные любые должности Украина будет находится под влиянием рашиста...и они будут постоянно вносить хаос .как и препятствовать движению Украины в европейские и мировые демократические структуры...
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28.05.2020 15:08 Ответить
Деркач і Наливайченко - випскники одного ФЭДа. Навіть з одного випуску. Один одного відмазують.
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28.05.2020 15:12 Ответить
Добавлю, что Андрей Деркач сын кагебиста, сам кагебист и крестник Л.Кучмы
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28.05.2020 15:35 Ответить
Небось, и бабаЮля ручонку доложила к этому вонючему дельцу?!! Наливайченко не вякал бы без ее позволения. Отвратительно, учитывая то, что эти сраные "борцуны" с коррупцией не думают о том, что кроме Порошенко и Байдена неизмеримо больше пострадает имидж Украины. И эти людцы хотят стране добра? Сомневаюсь я, однако.
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28.05.2020 16:11 Ответить
пістилка політична Наливайченко такийже КГБист як і Деркач з Гордоном, Нехай роскаже як Крим здав!!!!
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28.05.2020 18:07 Ответить
Всё петя приказы не получал, Байден соврал на прессухе, что заставил некоего президента убрать прокурора, который вёл корупционное дело, где учавствовал наркоман Байден младший.
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28.05.2020 19:00 Ответить
Ну за Наливайченко давно рука Москвы тянется...
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28.05.2020 19:15 Ответить
"депортирован из россии"
- это самый идиотский "агентурный выход" (легализация агента в стране пребывания).
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28.05.2020 20:06 Ответить
 
 