Наливайченко: Деркач еще в 2017 году был депортирован из России. ДОКУМЕНТ
Народный депутат Андрей Деркач был депортирован из России в 2017 году.
Об этом в сообщают "Украинские новости" заявил экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко.
Комментируя вопрос о "руке Москвы" в "пленках Деркача", он отметил, что ситуация гораздо сложнее, чем ее подают.
"Что касается "руки Москвы", то знаю, и есть соответствующие документы, Андрей Деркач был депортирован из России. Это сделала российская власть в 2017 году. По "странному" стечению обстоятельств депортировали и запретили въезд в Россию Деркачу после того, как ГПУ, на основании его заявления, открыла уголовное производство в отношении должностных лиц НАБУ по факту вмешательства в выборы президента США", – сообщил Наливайченко.
По его информации, люди, которые передавали "пленки" Деркачу, находятся в Украине.
"Насколько мне известно, люди, которые передавали эти пленки народному депутату Андрею Деркачу для обнародования, хотели привлечь внимание к ужасной коррупции и лжи на самом высоком уровне именно в украинской власти. И эти люди в Украине", – отметил Наливайченко.
Экс-председатель СБУ настаивает на том, что записи должны быть расследованы правоохранительными органами.
"Более того, я настаиваю на создании следственной комиссии в парламенте. В своей деятельности приложил много усилий для выявления коррупционных схем Порошенко, в том числе и в оборонном секторе, и передавал информацию о сделках Свинарчука и Ко, как украинским правоохранителям, так и в министерство юстиции США", – заявил Наливайченко.
Он еще раз подчеркнул, что временная следственная комиссия ВР нужна, но не с названием "пленки Байдена и Порошенко". Эта комиссия должна расследовать коррупцию и сделки ОПГ во главе с Порошенко.
Редакция "Украинских новостей" обратилась за комментарием к народному депутату Андрею Деркачу. В ответ он прислал копию документа о запрете на въезд в Российскую Федерацию. Публикуем предоставленный документ.
Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал записи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена". На записях обсуждается отставка Шокина в обмен на 1 млрд долл. гарантий США, внешнее управление украинской властью и повышение тарифов вместо 75 на 100%.
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Засланный агент. Бывших агентов не бывает. Порошенко вовремя его раскусил - вот он и примкнул к Жуле Капительман. Флюгер и агент.
В феврале 1994 года, по собственному желанию был отчислен из института и возвратился на Украину в распоряжение СБУ. В апреле 1994 года, на основании поданного рапорта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 старший лейтенант Наливайченко был уволен в запас приказом председателя СБУ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Евгения Марчука «в связи со служебным несоответствием»
Уверен, что это не "многоходовочка"? Русские эсбэушника просто так в жизни не отпустили бы.
Похоже, тебе Порох так же ужасен, как и Зеле. Единственное, к чему ты "много усилий приложил", так это к тому, что прое@ал Януковича вместе с Аваковым.
https://mil.in.ua/uk/news/minoborony-prypynylo-finansuvannya-modernizatsiyi-su-24mr/
А перед выборами преза в 2019 все не вылазил из штатов с чумайданами компроматов на Пороха. так старался, так старался, чуть пуп не надорвал
Ну а теперь, отсидемшись после провала, выплыл лизнуть гниду по духу Дрюкача
- это самый идиотский "агентурный выход" (легализация агента в стране пребывания).