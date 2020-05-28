​Украинский Forbes впервые с 2016 года составил рейтинг 100 богатейших украинцев

Издание "Forbes Украина", которое возобновляет выход после длительного перерыва, впервые с 2016 года опубликовал рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины.

Об этом говорится на сайте Forbes.ru, передает Цензор.НЕТ.

Совокупное состояние "Золотой сотни" превысило $31 млрд, на первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов.

Первые 15 мест в рейтинге выглядят так:

Ринат Ахметов - $2,8 млрд. Источник: металлургия, ТЭК. Виктор Пинчук - $1,4 млрд. Источник: металлургия. Петр Порошенко - $1,4 млрд. Источник: пищевая промышленность. Александр Герега, Галина Герега - $1,3 млрд. Источник: розничная торговля, АПК. Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд. Источник: ТЭК, инвестиции. Юрий Косюк - $1,1 млрд. Источник: АПК, пищевая промышленность. Константин Жеваго - $1,1 млрд. Источник: металлургия. Игорь Коломойский - $1 млрд. Источник: ТЭК, инвестиции. Вадим Новинский - $810 млн. Источник: металлургия. Александр Ярославский - $725 млн. Источник: недвижимость, металлургия, финансы. Владимир Крупчак - $660 млн. Источник: FMCG (Киевский картонно-бумажный комбинат и активы в России). Сергей Тигипко - $650 млн. Источник: машиностроение, финансы. Дмитрий Запорожец - $650 млн. Источник: IT (GitLab). Филя Жебровская - $480 млн. Источник: фармацевтика. Александр Вадатурский - $450 млн. Источник: АПК, транспорт.

Порог отсечения в рейтинге — $95 млн. Номер 100 в списке получил совладелец сети супермаркетов "Таврия В" Борис Музалев.

У девяти бизнесменов из рейтинга основой состояния является IT. Самый богатый - основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец ($560 млн, №13). В рейтинг вошел сооснователь сервиса Revolut Влад Яценко ($300 млн, №27). В $250 млн было оценено состояние каждого из основателей сервиса проверки правописания Grammarly, в 2019 году оцененного в $1 млрд, Алексея Шевченко (№35), Максима Литвина (№36) и Дмитрия Лидера (№37).

Также в рейтинге нашлось место Дмитрию Фирташу ($370 млн, №24), главе алкогольного холдинга Global Spirits Евгению Черняку ($295 млн, №30), Павлу Фуксу ($155 млн, №51).

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