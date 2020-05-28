Украинский Forbes впервые с 2016 года составил рейтинг 100 богатейших украинцев
Издание "Forbes Украина", которое возобновляет выход после длительного перерыва, впервые с 2016 года опубликовал рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины.
Об этом говорится на сайте Forbes.ru, передает Цензор.НЕТ.
Совокупное состояние "Золотой сотни" превысило $31 млрд, на первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов.
Первые 15 мест в рейтинге выглядят так:
- Ринат Ахметов - $2,8 млрд. Источник: металлургия, ТЭК.
- Виктор Пинчук - $1,4 млрд. Источник: металлургия.
- Петр Порошенко - $1,4 млрд. Источник: пищевая промышленность.
- Александр Герега, Галина Герега - $1,3 млрд. Источник: розничная торговля, АПК.
- Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд. Источник: ТЭК, инвестиции.
- Юрий Косюк - $1,1 млрд. Источник: АПК, пищевая промышленность.
- Константин Жеваго - $1,1 млрд. Источник: металлургия.
- Игорь Коломойский - $1 млрд. Источник: ТЭК, инвестиции.
- Вадим Новинский - $810 млн. Источник: металлургия.
- Александр Ярославский - $725 млн. Источник: недвижимость, металлургия, финансы.
- Владимир Крупчак - $660 млн. Источник: FMCG (Киевский картонно-бумажный комбинат и активы в России).
- Сергей Тигипко - $650 млн. Источник: машиностроение, финансы.
- Дмитрий Запорожец - $650 млн. Источник: IT (GitLab).
- Филя Жебровская - $480 млн. Источник: фармацевтика.
- Александр Вадатурский - $450 млн. Источник: АПК, транспорт.
Порог отсечения в рейтинге — $95 млн. Номер 100 в списке получил совладелец сети супермаркетов "Таврия В" Борис Музалев.
У девяти бизнесменов из рейтинга основой состояния является IT. Самый богатый - основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец ($560 млн, №13). В рейтинг вошел сооснователь сервиса Revolut Влад Яценко ($300 млн, №27). В $250 млн было оценено состояние каждого из основателей сервиса проверки правописания Grammarly, в 2019 году оцененного в $1 млрд, Алексея Шевченко (№35), Максима Литвина (№36) и Дмитрия Лидера (№37).
Также в рейтинге нашлось место Дмитрию Фирташу ($370 млн, №24), главе алкогольного холдинга Global Spirits Евгению Черняку ($295 млн, №30), Павлу Фуксу ($155 млн, №51).
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1) НЕ нажился (см. выше).
2) В мирное время он наживался больше, война ему невыгодна. Логика?
Потом пришел человек и сказал: люди, я вам открыл границы и дал возможность, зарабатывайте!
А быдло, привыкшее к пайке, вернуло все к прежнему.
И опять молит хозяина, чтоб не слишком урезал пайку. Зееее.... ты же обещаллЬ....
и дал возможность,пистуйте зарабатывайте!
Странно, но у полшестого с ермаком (агент ФСБ козырь) такая же реакция--совпадение ? Не думаю...
Интересно то, что написано "Источник: пищевая промышленность", хотя Порох уже год как не является владельцем Рошена))) Ни разу не палится курченко...
Да все знают, что теперь Рошен принадлежит Зеленскому.
Чоколятки, неужели вы думаете, что в Форбсе работают идиоты? Если Петр Алексеевич переписал приХватизированные фабрики на оффшорные прокладки, которые принадлежат его сыну, то это уже типа не его. Это всё семья Порошенок и поцарювалы они на славу. Украина стала самой бедной страной Европы, проиграв даже Молдавии. А семья Порошенок озолотилась. Стала третьей в Украине по богатству. Если Порошенко прорвется на второй срок, то они первыми станут.
Але третє місце для такого патріота і такого видатного громадського діяча, як Петро Олексійович, це ганьба. Треба ще на один термін Петра Олексійовича обрати, щоб він нарешті на перше місце вийшов. Чоколятки, всі на Муйдан. Треба змести Зелену Шмарклю. Парашенко наш президент. За другий термін він точно обжене всіх і вийде на перше місце.
Сейчас - меньше 1 млрд, по американскому Форбс.
Что сказал брехню - А до свого президентства Петро Олексійович був десь у третьому десятку Форбс - не возражаешь? Молодец. Не бреши больше, не делай так.
"""28 травня колегія суддів заочно призначила олігарху Олегу Бахматюку тримання під вартою""".
После Пороха осталось 130 миллиардов на казначейском счету, 26 миллиардов золотовалютных резервов и три года подряд растущая экономика! А зеро просрал все это и сделал дыру в ТРИСТА МИЛЛИАРДОВ!
Все госпредприятия , которые при Порохе были с прибылью---на грани банкростства! Нет денег врачам, культуре, учителям, шахтерам---НИКОМУ!
Коррупция при зелени увеличилась в разы, промпроизводство падает, в армии сократили содержание и питание ухудшили, полгода прошло ---не подписан гособоронзаказ, останавливается создание новых вооружений,----крыса, твой бубочка, мародер и зраднык!
И он не мой а твой.
Каждое твоё слово - копеечная брехня за мармеладки.
Мои слова брехня? У тебя с головой не в порядке--- то, что я написала говорит держстат, да и само зеленое правительство с зеленой жабой во главе))))
твои слова -брехня.
у меня с головой всё в порядке,
У тебя с головой не в порядке.
и не обзывай сывочолого зеленой жабой.
Особое внимание активисты обратили на то, что месяц назад под руководством Степанова государство закупило 70 тысяч костюмов защиты для врачей китайского производства за 488 гривны 61 копейку - вдвое дороже тех, что покупали волонтеры. Костюмы должны были поставить 1 мая. 16 мая привезли всего 30 тысяч из 70. Эта схема, говорят активисты, помогла «распилить» 13 миллионов гривен.
«Степанов неделю назад согласовал с бюджетным комитетом закупку 4,4 миллиона костюмов по той же магической китайской цене - 488 грн .61 копейка, а также 6,5 миллионов масок по 10 гривен. И 1,2 миллиона респираторов по 100 гривен. Однако важны только две цифры: 488 гривен 61 копейка за костюм, и миллиард гривен, который собрался украсть Максим Миллиардович Степанов», - говорится в сообщении.
А по поводу "нового форбса"...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com May 29th, 2020, 12:55 pm https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3148384.html А давайте мы разберемся, что такое украинский Форбс
К американскому журналу он имеет такое же отношение, как китайские кроссовки Абибас к немецким Адидас.
В 2013 году, Форбс Украина вместе UMH Group в которую он входит, выкупил приближенный к Януковичу младо-олигарх Курченко.
После этого, 14 ведущих журналистов издания уволились со скандалом из-за политического давления, а должность главного редактора занял Михаил Котов, возглавляющий до этого Газету Ru.
Чувствуете, откуда ветер дует?
В марте 2014 г, американский издательский дом «Forbes» отзывает у компании «UMH Group» лицензию на выпуск украинской версии журнала Forbes.
А уже в сентябре 2014 г. председателем наблюдательного совета UMH group назначили депутата Верховной Рады от «Партии регионов» Елену Бондаренко.
В августе 2015 г., новостной сайт украинской версии журнала «Forbes» внезапно изменил свой адрес с forbes.ua на forbes.net.ua, - из-за проблем с торговой маркой.
Тогда же был опубликован комментарий представителя Forbes, что согласно распоряжению американского правительства, Forbes на 6 августа 2015 года сделал все действия, чтобы отказать Forbes Украина в доступе к контенту и бренду.
В связи с этим, Forbes больше не предоставляет UMH Group авторизованный доступ к бренду Forbes для сайта UMH или доступ к домену forbes.ua.
То есть мы имеем дело с обыкновенными самозванцами.
Которые очень вовремя решили реанимировать свою контрабандную марку Форбс Украина, который не публиковал рейтингов с 2014 года.
А сейчас решили подыграть Зеленскому, ведь его рейтинг падает, а Порошенко - растет.
Большинство избирателей, ударенные совком, по прежнему не хотят чтобы не было бедных - они хотят, чтобы не было богатых.
Но тут Форбсу надо брать пример с Юлии Тимошеко. Которая не мелочится и заявляла, что Порошенко на посту президента разбогател сразу в 82 раза, а не в жалких два.
Или, для правдоподобности, пусть возьмут среднее арифметическое от своих данных и Юлиных.
Получится в 42 раза.
"А какая разница"!
Oleg Helgiv
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/# https://gorlis-gorsky.livejournal.com/# 6 https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3148384.html?mode=reply#add_comment Leave a comment
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com
May 29th, 2020, 11:52 am https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3148037.html Українські журнаШЛЬОНДРИ не бачать різниці між 1,4 млрд ГРИВЕНЬ і 1,4 млрд ДОЛАРІВ
На реальном Форбсе, Порошенко даже не миллиардер.
Оригинал Форбс тут. Выбираем Cоuntry, смотрим.
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#75c4b7d03d78
В режиме реального времени.
От американський оригінальний https://www.forbes.com/billionaires/ Forbes . Не має там Порошенка серед міліардерів