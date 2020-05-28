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"ID 14": Минцифры презентовало новую услугу, позволяющую 14-летним гражданам получить паспорт и код за один подход

Министерство цифровой трансформации Украины и Государственная миграционная служба Украины презентовали услугу, которая позволяет 14-летним гражданам одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", услугу представил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Мы запускаем уже вторую комплексную услугу, она называется "ID 14" и сегодня мы выступаем адвокатами детей, подростков, которым исполнилось 14 лет, которые отныне в соответствующих органах могут получать ID-карту и налоговый номер один подход", - заявил чиновник.

Федоров пояснил, что для того, чтобы детям получить ID-карту с номером налогоплательщика, сначала необходимо посетить Центр обслуживания налогоплательщиков и подать заявление на назначение номера налогоплательщика, а после его получения обратиться в отдел ГМС для оформления паспорта.

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Он уточнил, что запуск услуги 2в1 уменьшает бюрократическую нагрузку на граждан, минимизируется количество визитов в госорганы. Отныне дети при достижении 14 лет могут одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика, потратив до 15 минут на заполнение заявления.

Федоров добавил, что за год ожидается предоставить эту услугу 400 тысячам украинцев.

Ранее в Минцифры сообщили, что планируют отменить 26 справок, которые нуждаются в информации о составе семьи.

дети (6463) ID-карта (87) Федоров Михаил (502) электронные услуги (98) Минцифры (314)


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Топ комментарии
+1
Нужно делать онлайн -голосование на выборах.Электронный онлайн подсчёт.Чтобы Участки закрылись в 20-00 ,а результат готов был в 20-01.Не нужны будут опросы на входах и манипуляции.Копьютер сразу отловит вбросы или лукавство.Голосование по телефону и на участке.Агитацию разрешить до последней минуты голосования.Это будет онлайн -триллер длиной в 12 часов, причём захватывающий.И скучный при явном фаворите.
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28.05.2020 14:05
+1
а что, ИНН-число ЗВЕРЯ, разве не при рождении присваивают?
Чипы уже вшивайте............
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28.05.2020 14:06
+1
Можно ещё проще - просто кивнуть телевизору.))
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28.05.2020 14:09
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ооо, щас правослабные о5 начнут за "знакбеса", "неправословно", "сотонагадит"

неплохо подгорают рясы у попов и пуканы у стада)))
хотя - пишут и те и эти - на еретических компах, созданных сотоной, питающихся бесовским электричеством
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28.05.2020 14:04 Ответить
бот сороса шоты ***** выписуешь?
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28.05.2020 14:27 Ответить
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28.05.2020 17:51 Ответить
Нужно делать онлайн -голосование на выборах.Электронный онлайн подсчёт.Чтобы Участки закрылись в 20-00 ,а результат готов был в 20-01.Не нужны будут опросы на входах и манипуляции.Копьютер сразу отловит вбросы или лукавство.Голосование по телефону и на участке.Агитацию разрешить до последней минуты голосования.Это будет онлайн -триллер длиной в 12 часов, причём захватывающий.И скучный при явном фаворите.
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28.05.2020 14:05 Ответить
Можно ещё проще - просто кивнуть телевизору.))
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28.05.2020 14:09 Ответить
а что, ИНН-число ЗВЕРЯ, разве не при рождении присваивают?
Чипы уже вшивайте............
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28.05.2020 14:06 Ответить
цифровое рабство
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28.05.2020 14:07 Ответить
Законопослушному бояться нечего.Сейчас вышел на улицу уже под видео наблюдением.При несерьёзных правонарушениях отсидка будет дома,в лоне любимой.Чем не кайф?
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28.05.2020 14:11 Ответить
14-летний контингент для выборов Зели - они навыбирают! вот Зеля и торопится
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28.05.2020 14:09 Ответить
Без этой карточки не сдашь за 9 класс.
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28.05.2020 14:12 Ответить
В Злых мозгах так и будет.
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28.05.2020 15:31 Ответить
 
 