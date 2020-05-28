"Укрзализныця" будет продавать только 50% мест в поездах, курсирующих в регионы, где не смягчили карантин

"Укрзализныця" будет реализовывать только 50% мест в вагонах поездов, которые курсируют в регионы, где еще не смягчен карантин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Укрзализныци".

"Сейчас в пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще не ослаблен карантин, будет реализовываться 50% мест, то есть в одном купе будет находиться не более двух человек. Поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Усилили и обработку постельного белья во время стирки. Так мы сможем обеспечить все предусмотренные санитарные нормы с учетом ограничений", - отметил и. о. главы правления компании Иван Юрик.

По его словам, также проводники во время рейса ежечасно будут проводить уборку - мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки и т. д. В каждом вагоне будет установлен санитайзер, которым смогут пользоваться пассажиры.

Отмечается, что в вагонах размещены рекомендационные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, проходят дополнительные инструктажи и медосмотр.

Помимо этого, как сообщает УЗ, увеличена периодичность уборки и дезинфекции помещений на ж/д вокзалах, где находятся пассажиры. Возле ж/д касс нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Дикторы вокзалов по громкой связи будут напоминать о правилах нахождения в помещениях вокзалов, а при входе на вокзалы железнодорожники будут проводить температурных скрининг всех посетителей.

"К возобновлению перевозочного процесса в новом формате должны подготовиться не только железнодорожники, но и пассажиры. В частности, для посадки в поезд они обязательны надеть защитную маску, пройти температурный скрининг при входе на вокзал и посадке в вагон", - пояснил Юрик.

"Укрзализныця", учитывая меры безопасности, рекомендует пассажирам как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезде не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия. Кипяток при необходимости будет предоставлен пассажирам в собственную посуду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" технически готова возобновить пассажирское сообщение, к запуску готовы 42 поезда, - Криклий