Китай, несмотря на протесты в Гонконге, принял скандальный закон, который может положить конец автономии района, - ВВС

Парламент Китая поддержал новый закон о безопасности Гонконга, который криминализирует подрыв власти Пекина на территории района.

Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

Документ, в частности, запрещает проводить на территории региона антиправительственные демонстрации и призывы за отделение от Китая, а также позволит создать КНР собственную службу правопорядка.

Отмечается, что данный законопроект не будет приниматься отдельно властями Гонконга, а сразу вступит в силу после утверждения высшим руководством Китая.

При этом демонстранты в Гонконге опасаются, что данный закон может положить конец автономии региона.

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Как сообщалось, протесты в Гонконге вспыхнули в середине июня, в крупнейшей акции протеста принимали участие почти два миллиона человек. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются в связи с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Антиправительственные акции усилились в начале ноября, когда во время одной из акций погиб 22-летний студент.