РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10141 посетитель онлайн
Новости
5 679 30

Китай, несмотря на протесты в Гонконге, принял скандальный закон, который может положить конец автономии района, - ВВС

Китай, несмотря на протесты в Гонконге, принял скандальный закон, который может положить конец автономии района, - ВВС

Парламент Китая поддержал новый закон о безопасности Гонконга, который криминализирует подрыв власти Пекина на территории района.

Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

Документ, в частности, запрещает проводить на территории региона антиправительственные демонстрации и призывы за отделение от Китая, а также позволит создать КНР собственную службу правопорядка.

Отмечается, что данный законопроект не будет приниматься отдельно властями Гонконга, а сразу вступит в силу после утверждения высшим руководством Китая.

При этом демонстранты в Гонконге опасаются, что данный закон может положить конец автономии региона.

Читайте также: Протесты в Гонконге: посольство выясняет, есть ли среди задержанных украинцы

Как сообщалось, протесты в Гонконге вспыхнули в середине июня, в крупнейшей акции протеста принимали участие почти два миллиона человек. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются в связи с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Антиправительственные акции усилились в начале ноября, когда во время одной из акций погиб 22-летний студент.

Гонконг (38) Китай (2909)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Хтось вірив що Китай буде виконувати домовленості та залишить автономію для Гонконгу.Вони колись окупували цілу країну-Тібет.Такі самі агресори як і РФ.
показать весь комментарий
28.05.2020 14:28
+4
Кац, здесь водки нет)))
показать весь комментарий
28.05.2020 14:38
+4
У Украины не было никаких проблем с Крымом, пока его не аннексировала РФ.
Так что проблемы с РФ, а не с АРК
показать весь комментарий
28.05.2020 14:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
буде вийна...
показать весь комментарий
28.05.2020 14:22 Ответить
гон-конг - это муравейник, которых в китае десяток
показать весь комментарий
28.05.2020 14:24 Ответить
С чего бы это ? путлер отправит туда зелёных человечков, "защищать" рюзьгеязычных гонг-конгочан ?
показать весь комментарий
28.05.2020 15:14 Ответить
Китаю сейчас только санкций от США не хватало.
показать весь комментарий
28.05.2020 14:24 Ответить
ты прав-китаёзы как тараканы лезут везде и повсюду!! Англия передала им свою колонию Гонконг-цветущий и демократический с обещанием на 50-летнюю автономию..Но нет..маоисты это те же лубнянские *************! им мало присоадинения территории они хотят в Гонконге усторить ГУЛАГ !!!
показать весь комментарий
28.05.2020 15:39 Ответить
Не будет никаких санкций!
Гонконг - это как бы часть Китая, на который распространяются китайские же законы...если в Китае к примеру были бы законы позволяющие расстреливать за ношение джинсов, и его применяли включая Гонконг, то никто никакие бы санкции не ввел! Да международные организации бы возмущались таким положением дел, но санкций бы никто не вводил.
А вот если бы у Китая не было закона про расстрел за джинсы, а по факту за джинсы стреляли, то это уже трактовалось как нарушение прав человека и санкции таки могли ввести. Либо если Китай нарушал международные соглашения....
показать весь комментарий
28.05.2020 14:47 Ответить
В Штатах как раз намекают на нарушения процедуры передачи Гонконга Китаю и обещают Китаю финансовую опу.
показать весь комментарий
28.05.2020 15:17 Ответить
Как бы и нет. В любом международном аэропорту Китая увидишь - внутренние рейсы и международные. Отдельно Гонконг , Макао, Тайвань.
А ещё у Гонконга - свой флаг , валюта , язык (китайский другой диалект) , полностью свободный интернет и тд. Визовые правила совершенно другие. С Украиной раньше был безвиз. Пока азов не съездил проблем у украинцев там не было. С Китаем у Украины полностью визовый въезд.
показать весь комментарий
28.05.2020 16:31 Ответить
Гонконг в Китае на правах Автономной РЕСПУБЛИКИ! Типа как у нас Крым.
Но все равно Гонконг в правовом поле Китая, как и Крым в правовом поле Украины...Все изменения в нашем законодательстве, которые распространяются на Автономные Республики - это наше внутреннее дело! Мировое сообщество волнует только два момента:
1. Нарушаются ли международные договора
2. Нарушаются ли законы внутри самой страны. А вот людоедские ли это законы или нет - никого не волнует (важно, чтобы действия власти были в рамках этого закона)
показать весь комментарий
28.05.2020 18:04 Ответить
Хтось вірив що Китай буде виконувати домовленості та залишить автономію для Гонконгу.Вони колись окупували цілу країну-Тібет.Такі самі агресори як і РФ.
показать весь комментарий
28.05.2020 14:28 Ответить
одни ахресоры у тэбэ хлопчэ
показать весь комментарий
28.05.2020 14:30 Ответить
Кац, здесь водки нет)))
показать весь комментарий
28.05.2020 14:38 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw3eq1vNbpAhVqiIsKHbfQDVkQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2F875654.html&usg=AOvVaw3ss5XLB1ebEVLm8D0ozAwQ Тібет - 50 років неволі
показать весь комментарий
28.05.2020 14:40 Ответить
Сам "пошутил", сам себя лайкнул...
показать весь комментарий
28.05.2020 14:56 Ответить
Гонконг - єто Китай!)
показать весь комментарий
28.05.2020 14:42 Ответить
В Украине проблема с Крымом, а у Китая - почти аналогичная с Гонгонгом и Тибетом. Сюда же можно добавить проблемнности в отношениях с "центром" Шотландию, Ирландию, Курдистан и еще немало иных "автономий" планеты Земля.
показать весь комментарий
28.05.2020 14:49 Ответить
У Украины не было никаких проблем с Крымом, пока его не аннексировала РФ.
Так что проблемы с РФ, а не с АРК
показать весь комментарий
28.05.2020 14:56 Ответить
В Крыму не любят Украину, в Гонконге Китай.
показать весь комментарий
28.05.2020 18:29 Ответить
Приехавшую власть макеевских бандюганов в Крыму посчитали за украинскую.
показать весь комментарий
28.05.2020 21:37 Ответить
А с Тайванем уже нет проблем у Китая ? Или Макао ?
показать весь комментарий
28.05.2020 16:28 Ответить
китай тоталітарна держава в якій системно порушують права людей. Невже хтось вважав що узявши під контроль территорію китайці не будуть впроваджувати той порядок який існує на усій іншій территорії?
показать весь комментарий
28.05.2020 15:01 Ответить
***** было поддерживать *****
А теперь получат то что заслужили
показать весь комментарий
28.05.2020 15:09 Ответить
в Гонгконг надо ввести войска, сепары вообще акуели.
показать весь комментарий
28.05.2020 18:27 Ответить
Китайці дуже плодовиті... Вони і одної сотки землі не віддадуть. Он Росія маючи навіть ядерну зброю і то була змушена віддати частину Сибіру китайцям.
показать весь комментарий
28.05.2020 18:35 Ответить
Это имперские комплексы как у кацев. Это как болезнь. Даже если во вред себе же. Вот накуя казалось бы. Территория? Так там ее кот наплакал. На головах в муравейниках сидят. Раб сила? Своих некуда девать полтора лярда. Бабки? Так там и так все китайское от и до. Зато шанс словить санкции отличнейший. Амеры будут дураками если не воспользуются, а они не дураки. Им дай повод. И китаезы сами их преподносят регулярно. Как и раки впрочем. Тупо политика. Имперская принципиальность. Абы кого нагнуть, завоевать, переломать, подчинить. Как и с Тибетом. Сто лет те монахи с козами никому нахер не нужны были и вот нате вам. На очереди Тайвань кстати. Но там будет жесткач...хоть и не долго.
показать весь комментарий
28.05.2020 20:47 Ответить
Как там свиноруссы не будут возмущаться и призывать создать ГНР?
показать весь комментарий
29.05.2020 03:49 Ответить
нет, свиноруссы станут поддерживать Китай
показать весь комментарий
29.05.2020 05:27 Ответить
 
 