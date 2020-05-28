Китай, несмотря на протесты в Гонконге, принял скандальный закон, который может положить конец автономии района, - ВВС
Парламент Китая поддержал новый закон о безопасности Гонконга, который криминализирует подрыв власти Пекина на территории района.
Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.
Документ, в частности, запрещает проводить на территории региона антиправительственные демонстрации и призывы за отделение от Китая, а также позволит создать КНР собственную службу правопорядка.
Отмечается, что данный законопроект не будет приниматься отдельно властями Гонконга, а сразу вступит в силу после утверждения высшим руководством Китая.
При этом демонстранты в Гонконге опасаются, что данный закон может положить конец автономии региона.
Как сообщалось, протесты в Гонконге вспыхнули в середине июня, в крупнейшей акции протеста принимали участие почти два миллиона человек. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.
В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются в связи с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.
Антиправительственные акции усилились в начале ноября, когда во время одной из акций погиб 22-летний студент.
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Гонконг - это как бы часть Китая, на который распространяются китайские же законы...если в Китае к примеру были бы законы позволяющие расстреливать за ношение джинсов, и его применяли включая Гонконг, то никто никакие бы санкции не ввел! Да международные организации бы возмущались таким положением дел, но санкций бы никто не вводил.
А вот если бы у Китая не было закона про расстрел за джинсы, а по факту за джинсы стреляли, то это уже трактовалось как нарушение прав человека и санкции таки могли ввести. Либо если Китай нарушал международные соглашения....
А ещё у Гонконга - свой флаг , валюта , язык (китайский другой диалект) , полностью свободный интернет и тд. Визовые правила совершенно другие. С Украиной раньше был безвиз. Пока азов не съездил проблем у украинцев там не было. С Китаем у Украины полностью визовый въезд.
Но все равно Гонконг в правовом поле Китая, как и Крым в правовом поле Украины...Все изменения в нашем законодательстве, которые распространяются на Автономные Республики - это наше внутреннее дело! Мировое сообщество волнует только два момента:
1. Нарушаются ли международные договора
2. Нарушаются ли законы внутри самой страны. А вот людоедские ли это законы или нет - никого не волнует (важно, чтобы действия власти были в рамках этого закона)
Так что проблемы с РФ, а не с АРК
А теперь получат то что заслужили