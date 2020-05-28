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Новости Коронавирус и карантин
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В Великобритании самый высокий уровень смертности от коронавируса в Европе, - Financial Times. ИНФОГРАФИКА

В Великобритании самый высокий уровень смертности от коронавируса в Европе, - Financial Times. ИНФОГРАФИКА

Самая высокая смертность от коронавируса COVID-19 в Европе зафиксирована в Великобритании.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты, передает Цензор.НЕТ.

Издание проанализировало данные из 19 европейских стран.

Отмечается, что в Великобритании зарегистрировано свыше 59 тыс. смертей с 13 марта, и это означает, что коронавирус стал прямой или косвенной причиной смерти 891 человека на каждый миллион.

"На этом этапе пандемии, этот уровень смертности выше, чем в любой другой стране, которая предоставляет достоверные данные", - пишет издание.

Отмечается, что смертность от вируса в Британии является самой высокой в Европе, и уступает только США.

При этом издание анализировало данные по коронавирусу только из 19 стран, поскольку считает, что они предоставляют заслуживающие доверия данные. В списке этих стран - все западноевропейские государства, тяжело пострадавшие от коронавируса.

В Великобритании самый высокий уровень смертности от коронавируса в Европе, - Financial Times 01

Газета отмечает, что не вошедшие в исследование Бразилия, Россия и Китай также понесли серьезный урон от коронавируса, но полагает, что в них показатели лучше, чем в Великобритании.

Представитель правительства Великобритании в комментарии изданию заявил, что "делать выводы на данном этапе было бы преждевременно", и что число смертей следует корректировать с учетом среднего возраста умерших.

Издание со своей стороны также отметило, что в таких странах, как Германия и Норвегия, которые ввели ограничения, когда распространение вируса находилось еще на ранней стадии в Европе, уровень смертности значительно ниже, чем в Великобритании, где правительство не сразу дало старт режиму изоляции.

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Великобритания (4912) карантин (16729) Евросоюз (17056) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 7 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2010 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила отчёт, критикующий действия ВОЗ касательно пандемии гриппа H1N1 в 2009 годуОтчёт обвиняет Всемирную организацию здравоохранения, а также правительства стран Европы и учреждений Евросоюза в действиях, приведших к растрате государственных средств и внушению населению необоснованных страхов. Из-за ограниченного масштаба эпидемии, крупные партии закупленной вакцины не были использованы
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28.05.2020 14:42
+1
Всё лажа. Был бы какой-то общий стандарт, как считать - другое дело. А так в каждой стране лепят эти цифры из чего хотят.
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28.05.2020 14:37
+1
Пьяный поп с колокольни свалился. На вскрытии выявили коронавирус - пишем: умер от коронавируса.
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28.05.2020 14:39
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Всё лажа. Был бы какой-то общий стандарт, как считать - другое дело. А так в каждой стране лепят эти цифры из чего хотят.
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28.05.2020 14:37 Ответить
даешь дурантин на год .воз с гейтсом уже руки потирают
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28.05.2020 14:37 Ответить
Пьяный поп с колокольни свалился. На вскрытии выявили коронавирус - пишем: умер от коронавируса.
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28.05.2020 14:39 Ответить
даешь приглашение - "бритКарта" несм. на карантин....
(ломанется с 2млрд.)
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28.05.2020 14:40 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 7 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2010 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила отчёт, критикующий действия ВОЗ касательно пандемии гриппа H1N1 в 2009 годуОтчёт обвиняет Всемирную организацию здравоохранения, а также правительства стран Европы и учреждений Евросоюза в действиях, приведших к растрате государственных средств и внушению населению необоснованных страхов. Из-за ограниченного масштаба эпидемии, крупные партии закупленной вакцины не были использованы
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28.05.2020 14:42 Ответить
в Штатах выше
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28.05.2020 14:46 Ответить
Думаю, просто правильная статистика
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28.05.2020 15:35 Ответить
может из-за климата...
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28.05.2020 15:41 Ответить
Ну, у нас в Одессе практически никто не болеет.Все-таки портовый город.Ни одного, один - три человека в день на миллион жителей. Зато в магазин без маски не пускают. Все отапливаются центральным отоплением да еще электробатареями на колесиках. У меня два - на балконе и в кухне - кошка иногда кашляет. Там где не соблюдают карантин,мерзнут, там и смертность. В Англии оплата за тепло монетками и берешь жетоны, пускаешь в свой счетчик и топится. Так что они все экономят, раз такая возможность есть и мерзнут, ну и болеют. В Англии ежегодно 20 тысяч пенсионеров замерзают насмерть от холода. Думает - поэкономлю, а и замерз во сне... Так что трава только на вид у соседа зеленее... Украина - это хорошая страна и обычаи в нашей стране хорошие для здоровья. Мы на себе не экономим.
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28.05.2020 15:46 Ответить
Но я если приду из магазина и першение в горле, кашель, ломота - ковид залез- так я его содой выгоняю. Выпью с пол чайной ложки соды на стакан воды первого кипящего ключа, когда первые пузырьки пойдут, поболтаю ложечкой - погашу соду этой водой, и ковид убегает. Вообще ничем не болею. Ковид очень соды боится. Еще и потому что сода приводит в равновесие кислотно-щелочной баланс. Только надо немножко - пол чайной ложечки. Вирусам достаточно, чтобы сбежать. А с первых пузырьков потому, что вода тогда структурированная, целебная, а не мертвая как после кипячения и сохраняет это свое свойство три часа.
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28.05.2020 15:54 Ответить
Кто тесты делает, у тех и статистика более реальная.
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28.05.2020 18:30 Ответить
по разному можно тесты делать-то. США делают вообще всем, обратившимся в систему здравоохранения - имеют более полутора миллионов выявленных. Украина 3й месяц делает в основном тем, кто докажет, что "контактировал" или откровенно загибается от кашля и температуры - и фактически не тестируют умерших от пневмоний. ********* тоже не тестирует умерших, а даже умерших от схлопывания лёгких, с подтверждённой короно, всё равно пишет в графу "пневмония" - у них там тестированиями Роспотребнадзор занимается, кстати - догадайтесь с трёх раз, какое там качество статистики. Англия тестирует, видимо, тоже всех и относит к "умершим от коронавируса" практически всех, у которых, собственно, признаки пневмонии были на момент смерти и тест был положительный.
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28.05.2020 21:50 Ответить
 
 